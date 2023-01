Sacombank Nghệ An trao 100 suất quà Tết cho hộ nghèo Quế Phong

(Baonghean.vn) - Ngày 13/1, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An triệu tập Hội nghị Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An để tiến hành hiệp thương kiện toàn Ủy ban Hội và các chức danh chủ chốt của Hội khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

(Baonghean.vn) - Cùng với mật độ giao thông đông đúc trong nội thành, những ngày này phương tiện từ các huyện, thị cũng đổ về TP. Vinh, khiến cho nhiều tuyến đường TP. Vinh trở nên quá tải, ách tắc cục bộ. Phản ánh của PV Báo Nghệ An trong chiều nay (13/1).

(Baonghean.vn) - Chiều 13/1, Điện lực thành phố Vinh tổ chức ra quân tuyên truyền khuyến cáo khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm phòng chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

(Baonghean.vn) - Chiều 13/1, Tập đoàn WHA (Thái Lan) đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng tỉnh Nghệ An nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Quý Mão 2023, chiều nay 13/1, đoàn Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, gửi lời chúc đến cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân; Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết nhiều đơn vị địa phương; Tỉnh đoàn đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Đoàn; Báo Nghệ An ra mắt chuyên mục tiếng Anh; Chuyện những người buôn hoa Tết… là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 13/1.

(Baonghean.vn) - Chiều 13/1, tại thành phố Vinh, lãnh đạo tỉnh Xay Sổm Bun, nước CHDCND Lào do đồng chí Tông-mua Xùa-kô - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng làm trưởng đoàn thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.

(Baonghean.vn) - Chiều 13/1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết các địa phương, lực lượng vũ trang, người có công, người uy tín trên địa bàn huyện Anh Sơn.

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An đã phát động cuộc thi viết "Nét đẹp thường ngày", nhằm tôn vinh những tấm gương người tốt, việc tốt, những điển hình có sáng kiến, giải pháp có ích cho xã hội; cổ vũ cái đẹp, sự hướng thiện, sống tử tế và trách nhiệm; khơi gợi tình yêu Tổ quốc, quê hương, gia đình...

(Baonghean.vn) - Cuối tháng 12/2022, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ công bố danh sách rút gọn của giải Oscar 2023. Phim tài liệu mang tên “Những đứa trẻ trong sương (Children of the Mist)” của đạo diễn người Tày Hà Lệ Diễm đã đánh dấu cột mốc lịch sử cho điện ảnh Việt Nam...

(Baonghean.vn) - Việc ra mắt chuyên mục Tiếng Anh trên Báo Nghệ An đánh dấu bước phát triển lớn của tờ báo Đảng trên quê hương Bác Hồ. Đây là một kênh mới để quảng bá hình ảnh quê hương, con người xứ Nghệ ra với thế giới.

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng Thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Quý Mão 2023 của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, trong các ngày vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức các hoạt động thăm hỏi, trao những món quà Tết ý nghĩa tới các hoàn cảnh khó khăn ở Sơn Hải (Quỳnh Lưu) và Lục Dạ (Con Cuông).

(Baonghean.vn) - Sáng 13/1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai.

(Baonghean.vn) - Sáng 13/1, Ban vận động Quỹ Vì người nghèo và cứu trợ tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết cuộc vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và công tác cứu trợ năm 2022.

(Baonghean.vn) - Nhân dịp đón Xuân Quý Mão 2023, sáng 13/1, đoàn công tác của Cục Chính trị Quân khu 4 do Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền huyện Nghi Lộc.

(Baonghean.vn) - Chiều 13/1, Báo Nghệ An tổ chức gặp mặt cộng tác viên tiêu biểu và ra mắt chuyên mục Tiếng Anh (Nghe An News), phát động cuộc thi viết "Nét đẹp đời thường" trên các ấn phẩm Báo Nghệ An.