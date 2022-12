Sản lượng cam Vinh ước đạt 50.000 tấn

Tin mới

Nghệ thuật điêu khắc độc đáo của nhà thờ họ Võ ven sông Lam (Baonghean.vn) - Nhà thờ họ Võ ở xã Đồng Văn (Thanh Chương) là một trong những từ đường có nghệ thuật điêu khắc độc đáo.

Những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch giải U21 Quốc gia Thanh Niên 2022 (Baonghean.vn) - Với sự quy tụ đầy đủ các trung tâm đào tạo trẻ xuất sắc của cả nước, giải U21 Quốc gia Thanh Niên 2022 hứa hẹn sẽ là một giải đấu hấp dẫn. Và sau đây sẽ là những cái tên nổi bật trong cuộc cạnh tranh chức vô địch của giải đấu năm nay.

Biến hình (Baonghean.vn) - Biến hình có thể làm cho cuộc sống bớt đơn điệu nhưng biến hình cũng có thể trở nên quá nguy hiểm mỗi khi bị trục lợi. Khoảng cách giữa biến hình và trá hình không quá xa mà lòng tham của con người thì lại thứ quá khó để kiểm soát.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Dù ở đâu, đóng góp được cho đất nước là yêu nước Chiều 10/12, trong chương trình chuyến thăm chính thức Luxembourg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại đất nước này.

Đời thường trái ngược trên phim của Quỳnh Kool 'Đừng làm mẹ cáu' Vào vai mẹ đơn thân đầu tắt mặt tối trên phim nhưng ngoài đời nữ diễn viên sinh năm 1995 vẫn độc thân và theo đuổi phong cách gợi cảm.

Miền nam Ukraine bị tập kích, chính quyền thân Nga ở Kherson muốn dùng Rúp Ukraine nói Nga dùng máy bay không người lái (UAV) tập kích hạ tầng năng lượng ở Odessa, khiến tỉnh miền Nam này bị mất điện. Chính quyền thân Nga muốn lưu hành đồng Rúp ở Kherson.

Khán giả Nam Định tràn xuống sân 'xem giò' dàn sao mới; Ronaldo khóc nức nở rời World Cup (Baonghean.vn) - Người hâm mộ bóng đá thành Nam tò mò kéo đến sân Thiên Trường để tận mắt xem giò những tân binh mới được Nam Định đưa về chuẩn bị cho mùa giải 2023; CR7 lầm lũi bước vào đường hầm và không thể kìm được những giọt nước mắt. Đó là những thông tin thể thao nổi bật.

Xác định cặp đấu bán kết cuối cùng tại World Cup 2022 (Baonghean.vn) - Morocco tạo cơn địa chấn khi giành chiến thắng trước Bồ Đào Nha để lần đầu tiên ghi tên vào bán kết World Cup. Giroud ghi bàn giúp Pháp đánh bại Anh để tiến vào vòng 4 đội mạnh nhất.

Triệt phá đường dây trộm tài sản tại khu vực kho hàng sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất Tối 10/12, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Công an quận Tân Bình vừa phối hợp Công an tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Bình Dương triệt phá đường dây trộm cắp tài sản xảy ra tại kho hàng S.C (quận Tân Bình), bắt giữ 5 đối tượng…

Nghệ An giành huy chương Vàng môn bóng đá nam Đại hội Thể thao toàn quốc (Baonghean.vn) - Đội bóng đá nam Nghệ An với thành phần là các cầu thủ U21 Sông Lam Nghệ An đã vượt qua Hà Nội trong loạt đá luân lưu cân não.

Nhà thơ Hoàng Vũ Thuật: Thạch Quỳ - Thơ cao hơn mọi hiểu biết về thơ (Baonghean.vn) - Hiểu một nhà thơ không dễ. Mỗi nhà thơ mang trong mình một dấu ấn quê hương. Dấu ấn ấy là cá tính, bản ngã và linh hồn cá nhân, không giống người khác. Một Thạch Quỳ tin cậy và khí phách giữa cuộc đời chìm nổi, ba động.

Tạp văn: Bêu nắng (Lê Hồng Tuân)- Phần II: Tị nạn dinh dưỡng (Baonghean.vn) - Trong câu chuyện của Lê Hồng Tuân, chúng ta dường như thấy phảng phất đâu đó hình bóng tuổi thơ của chính mình - một tuổi thơ thời bao cấp nhiều thiếu thốn, với những “sinh hoạt nhà quê và bộn bề cám bã”, như tác giả tự thuật.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/12 (Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt cán bộ nghỉ hưu; HĐND tỉnh giao biên chế năm 2023; Nghệ An thu hơn 12.000 tỷ đồng từ du lịch; người dân thức trắng đêm để xua đuổi voi rừng... là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 10/12.

Vì sao ô tô điện hiện nay thường xuyên bị lỗi? Với sự gia tăng liên tục của số lượng ô tô điện trên toàn cầu, tần suất xảy ra sự cố cháy nổ và mất kiểm soát của phương tiện này cũng tăng lên. Nhiều người đặt câu hỏi tại sao lại như vậy?

Chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân (Baonghean.vn) - Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiến hành khảo sát tại Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân tại xã Hưng Hòa, thành phố Vinh. Qua đó, nhằm chuẩn bị tham mưu các nội dung cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng.

Anh cáo buộc Nga 'đổi chác' vũ khí với Iran Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Barbara Woodward cho biết Nga đang cố gắng mua thêm vũ khí từ Iran, trong đó có hàng trăm tên lửa đạn đạo và đổi lại cung cấp cho Iran mức hỗ trợ kỹ thuật và quân sự chưa từng có.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá mỗi ngày trên dưới 5 tỷ đồng Số tiền đánh bạc giao dịch trong ngày trên dưới 5 tỷ đồng, tổng số tiền giao dịch đánh bạc dưới hình thức ghi số đề và cá độ bóng đá của đường dây này lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.

Nữ sinh Nghệ An đăng quang Hoa hậu Việt Nam Thời đại Người đẹp 18 tuổi Nguyễn Mai Anh, quê Nghệ An, vượt qua nhiều nhan sắc, giành vương miện Hoa hậu Việt Nam Thời đại, tối 9/12.



Miền viễn tưởng (Baonghean.vn) - Kính nhớ nhà thơ Thạch Quỳ!

Nghệ An ký kết hợp tác du lịch với Đà Nẵng và Thanh Hóa (Baonghean.vn) - Sáng 10/12, tại Đà Nẵng, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế VITM, Sở Du lịch Nghệ An phối hợp với Sở Du lịch Đà Nẵng và Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị giới thiệu, quảng bá du lịch Nghệ An và liên kết điểm đến với chủ đề "Nghệ An - Về miền ví, giặm”.

Công ty Điện lực Nghệ An hưởng ứng 'Tuần lễ hồng EVN' lần thứ VIII (Baonghean.vn) - Hưởng ứng “Tuần lễ hồng EVN” lần thứ VIII, sáng 10/12, Công ty Điện lực Nghệ An phối hợp Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện, nhân đạo.

Nghệ An: Tăng cường phối hợp trong quản lý thị trường dịp cuối năm (Baonghean.vn) - Tình trạng buôn lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng... trên địa bàn cả nước cũng như Nghệ An vẫn còn diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng trên tất cả các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, với nhiều thủ đoạn tinh vi, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Trường THCS Vinh Tân kỷ niệm 50 thành lập và đón nhận trường chuẩn Quốc gia (Baonghean.vn) - Sáng 10/12, Trường THCS Vinh Tân tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và kỷ niệm 50 năm thành lập trường.

Gần 1.000 nhà khoa học tham gia Hội nghị Khoa học chuyên ngành Sản - Nhi Nghệ An mở rộng năm 2022 (Baonghean.vn) - Hội nghị Khoa học chuyên ngành Sản - Nhi mở rộng năm 2022 là một diễn đàn khoa học lớn, tạo động lực để chuyên ngành Sản - Nhi Nghệ An phát triển. Đây là hội nghị khoa học về y tế thứ 5 được tổ chức trong năm 2022 ở Nghệ An.

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt, tri ân 4 cán bộ nghỉ hưu theo chế độ (Baonghean.vn) - Chiều 9/12 dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các đồng chí được nghỉ hưu theo chế độ.

Nghệ An: Hàng trăm người dân thức trắng đêm xua đuổi voi rừng (Baonghean.vn) - Dù hàng trăm người dân và lực lượng chức năng đã dùng nhiều biện pháp xua đuổi, nhưng con voi rừng vẫn không tỏ ra sợ sệt, thong dong ghé thăm từng nhà tìm thức ăn.

Hội thảo khoa học quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học (Baonghean.vn) - Sáng 10/12, Trường Đại học Vinh đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông trong bối cảnh hiện nay".