Sản lượng đánh bắt hải sản Nghệ An tăng nhanh khi giá dầu giảm mạnh

(Baonghean.vn) - Giá dầu giảm mạnh trong hơn 1 tháng qua, là động lực để ngư dân Nghệ An bám biển đều đặn, nên sản lượng đánh bắt hải sản tăng hơn những tháng trước đó.

Sau những tháng đầu năm giá dầu tăng kỷ lục, đến cuối tháng 7, giá dầu quay đầu giảm mạnh, là điều kiện thuận lợi để bà con ngư dân bám biển khai thác hải sản, không còn tình trạng tàu cá nằm bờ dài ngày vì sợ thua lỗ.

Ngư dân Hồ Văn Lâm ở xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu hồ hởi cho hay, giá dầu giảm mạnh từ trên 31.000 đồng/lít, xuống còn gần 24.000 đồng/lít, là điều kiện thuận lợi để ngư dân đầu tư vươn khơi bám biển trở lại. Nếu như trước đây khi giá dầu đang tăng cao, lo sợ thua lỗ nên tàu cá nằm bờ dài ngày, thì nay mỗi tháng đánh bắt 2 - 3 chuyến, chuyến nào đánh bắt được trên 10 tấn hải sản là có lãi, trước đây với sản lượng này là thua lỗ.

Theo Ban Quản lý Cảng cá Lạch Quèn cho biết, từ khi giá dầu giảm mạnh, ngư dân ra khơi nhiều hơn, do vậy, sau mỗi đợt trăng sáng, số lượng tàu về cảng hàng ngày nhộn nhịp hơn hẳn, sản lượng đánh bắt được nhiều, số tàu có lãi nhiều hơn trước, tuy nhiên, vẫn có tàu thua lỗ vì sản lượng không được nhiều và giá trị hải sản không cao.

Ông Phan Văn Hải - Chủ tịch Hội Nghề cá xã Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai) cho biết, từ khi giá dầu giảm mạnh đến nay, ngư dân trên địa bàn xã vươn khơi bám biển đều đặn tại các vùng biển, có những tàu đi 4 chuyến biển/tháng, ngoại trừ những tàu vì lý do đặc biệt mới nằm bờ.

"Đánh bắt hải sản trên biển là nghề truyền thống của người dân xã Quỳnh Lập, hiện nay số lượng tàu thuyền công suất lớn của xã duy trì trên 130 chiếc, đánh bắt bằng các nghề lưới vây, lưới chụp, lưới rê... hiệu quả mang lại khá cao", ông Phan Văn Hải chia sẻ.

Theo số liệu của Chi cục Thủy sản cho biết, sản lượng khai thác hải sản biển trong tháng 8 này của Nghệ An đạt gần 19 nghìn tấn, bằng 9,81% so với kế hoạch năm, bằng 102,45% so với cùng kỳ năm trước. So với sản lượng hải sản của tháng 7, thì tháng 8 tăng gần 1.000 tấn. Nâng sản lượng khai thác hải sản biển trong 8 tháng đầu năm nay đạt gần 136.000 tấn, bằng 74,64% so với kế hoạch năm, bằng 104,23% so với cùng kỳ năm trước, giá trị ước đạt gần 3 nghìn tỷ đồng.

Nguyên nhân sản lượng hải sản trong tháng 8 tăng so với tháng 7, theo ông Trần Xuân Nhuệ - Trưởng phòng Khai thác và Phát triển nguồn lợi thủy sản (Chi cục Thủy sản) cho rằng, do giá dầu giảm mạnh từ cuối tháng 7 đến tháng 8, nên bà con ngư dân tích cực bám biển và ngư trường trong thời gian qua thuận lợi hơn.

Khai thác hải sản là nghề cần phải đầu tư lớn về phương tiện, ngư cụ và sử dụng nhiều nhân lực. Hiện nay, số lao động đánh bắt hải sản của Nghệ An trên 15 nghìn người, vì vậy, giá dầu giảm sau những tháng tăng kỷ lục là điều kiện thuận lợi để bà con có việc làm, có thu nhập. Tuy nhiên, theo khảo sát thực tế từ các cảng cá cho thấy, giá hải sản không được tăng, trong khi giá dầu vẫn đang ở mức cao so với cuối năm 2021 nên dù sản lượng khai thác tăng nhưng các chủ tàu thu lãi chưa được nhiều./.