Sáng mãi cơ đồ

Chưa đầy một năm sau, từ đội quân khiêm tốn ban đầu, lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam đã cùng với quần chúng nhân dân trên khắp cả nước ào ào như thác lũ làm nên một Cách mạng Tháng Tám năm 1945 rung chuyển địa cầu. Để rồi sáng mồng Hai tháng Chín, trên “Thủ đô hoa vàng nắng Ba Đình/Muôn triệu tim chờ, chim cũng nín”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Người tuyên bố với thế giới rằng: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Cũng kể từ mùa Thu ấy, kỷ nguyên mới của dân tộc đã được mở ra – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Và xin dẫn lại lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ khai mạc Đại hội khóa XIII của Đảng: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.