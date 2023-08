Sạt lở bờ sông ở xã biên giới Kỳ Sơn, đe doạ sập nhà dân

(Baonghean.vn) -Địa bàn Nghệ An hiện có khá nhiều điểm nguy cơ sạt lở núi trong mùa mưa bão, trực tiếp đe dọa đến tính mạng và tài sản người dân. Mặc dù, cơ quan chức năng đã triển khai những biện pháp đảm bảo an toàn, nhưng mỗi người dân cũng cần chủ động, đảm bảo an toàn cho chính mình.