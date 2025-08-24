Văn hóa Sau khi kết thúc diễu binh tối 24/8 các khối sẽ di chuyển theo 7 hướng nào? Sau khi kết thúc diễu binh tối 24/8, các khối sẽ rẽ theo 7 hướng khác nhau, tạo thuận lợi trong di chuyển và giúp người dân dễ lên kế hoạch về nhà.

Sau khi kết thúc diễu binh tối 24/8, hàng chục nghìn người cùng phương tiện sẽ tỏa ra theo bảy hướng chính về điểm tập kết. Người dân nắm rõ hướng sẽ lên kế hoạch di chuyển hợp lý.

Hướng di chuyển Khối lực lượng Điểm tập kết SVĐ Quần Ngựa Khối đi bộ: Quân đội, Công an Sân vận động Quần Ngựa Quảng trường Cách mạng Tháng Tám Khối Nghi trượng, một phần đi bộ Quảng trường Cách mạng Tháng Tám Công viên Thống Nhất Một phần khối đi bộ Công viên Thống Nhất Công viên Bách Thảo Khối Kỵ binh, Cảnh sát cơ động Công viên Bách Thảo SVĐ Hàng Đẫy Khối Quần chúng, Văn hóa–Thể thao Sân vận động Hàng Đẫy Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng Khối xe tăng, bánh xích Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng Trường đua F1 (Mỹ Đình) Khối xe cơ giới bánh lốp Trường đua F1, Mỹ Đình

Người dân nên tránh theo đoàn các khối vào khu vực tập kết cuối cùng, những nơi đó phục vụ công việc nội bộ của các lực lượng tham gia.