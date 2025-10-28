Trang nhất Siết chặt an ninh, bảo vệ nhân viên y tế trước nguy cơ bị hành hung Thời gian gần đây, liên tiếp các vụ hành hung nhân viên y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh ở Nghệ An khiến dư luận phẫn nộ và lo lắng. Đằng sau những hành vi côn đồ ấy là lời cảnh báo nghiêm khắc về an ninh bệnh viện và đòi hỏi một cơ chế pháp lý đủ mạnh để bảo vệ “lá chắn trắng” nơi tuyến đầu cứu người.

Thực trạng báo động

Sáng 23/10/2025, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An (phường Trường Vinh), xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng: Đối tượng Bàn Văn Vỹ (SN 1996, trú xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh), trong lúc chăm vợ sinh, đã dùng dao tấn công người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng, do vợ sinh đôi và một trong hai cháu sức khoẻ yếu phải điều trị tích cực, cho rằng con mình không được bệnh viện quan tâm đúng mức, đồng thời nghi ngờ cháu bé bị tráo đổi, nên Vỹ đã bức xúc, hành động mất kiểm soát. Vỹ đã dùng dao truy sát, gây thương tích cho 2 người nhà bệnh nhân khác và 3 nhân viên y tế đang công tác tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Bàn Văn Vỹ. Ảnh: Tư liệu

Hành động của Bàn Văn Vỹ được xác định là có tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường tính mạng, sức khỏe người khác, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vụ việc cũng khiến cả ngành y tế lẫn dư luận xã hội bàng hoàng, phẫn nộ.

Vụ việc ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An không phải là trường hợp cá biệt. Trước đó, tại nhiều bệnh viện trong tỉnh, liên tiếp xảy ra các hành vi hành hung nhân viên y tế.

Cụ thể, ngày 14/10/2025, tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, Lê Văn Hòa (SN 1979, trú tại xã Minh Châu), trong lúc làm thủ tục cho em trai nhập viện vì bị sốt cao, đã hành hung nhân viên y tế. Tại đây, Hoà đã giật bút, kẹp cổ nhân viên y tế và đe dọa chọc bút vào mắt. Hòa sau đó bị tạm giữ về hành vi gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hay như đêm 31/5/2025, tại Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Trần Tuấn Anh (SN 1997, trú phường Vinh Hưng) đã vươn qua quầy làm thủ tục, hành hung nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ. Vụ việc được camera ghi lại, lan truyền mạnh trên mạng xã hội, khiến dư luận bức xúc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ngay lập tức vào cuộc xác minh và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Tuấn Anh.

Hình ảnh đối tượng Trần Tuấn Anh vươn qua quầy làm thủ tục, hành hung nhân viên y tế vào đêm 31/5/2025 tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Tư liệu

Không chỉ tại Nghệ An mà nhiều bệnh viện trên cả nước cũng từng xảy ra những vụ tương tự. Các hành vi chủ yếu là dùng lời lẽ đe dọa, xúc phạm, thậm chí dùng hung khí gây thương tích. Phần lớn nguyên nhân xuất phát từ tâm lý bức xúc, thiếu kiềm chế, hiểu biết hạn chế về quy trình y khoa hoặc do chờ đợi quá lâu. Nhưng dù lý do nào, việc tấn công nhân viên y tế vẫn là hành vi vi phạm pháp luật.

Siết chặt an ninh, bảo vệ “lá chắn trắng” nơi tuyến đầu

Trước thực trạng các vụ hành hung, đe dọa nhân viên y tế tại cơ sở khám chữa bệnh ngày càng gia tăng, Bộ Y tế cũng đã có động thái khẩn trương nhằm siết chặt công tác đảm bảo an ninh bệnh viện.

Ngày 11/5/2025, Bộ Y tế đã có văn bản số 2808/BYT-KCB gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các cơ sở khám chữa bệnh, về việc tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị tiến hành rà soát, củng cố và triển khai đầy đủ các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự theo quy định tại Điều 114 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023. Chủ động xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó với các tình huống gây rối, hành hung nhân viên y tế; Khẩn trương rà soát, lắp đặt và duy trì hệ thống camera an ninh tại các khu vực trọng điểm như Khoa Khám bệnh, Cấp cứu, các phòng trực, hành lang hành chính, lối vào bệnh viện...; Tăng cường nhân lực bảo vệ, bố trí trực 24/7 tại các vị trí trọng yếu, bảo đảm tính chủ động trong xử lý tình huống; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan công an và chính quyền địa phương, chủ động trao đổi thông tin, phối hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh, an toàn bệnh viện...

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm hỏi, động viên nhân viên y tế bị thương trong vụ hành hung tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị rà soát quy trình tiếp nhận và xử trí cấp cứu, quy trình khám bệnh và các quy định về cung cấp, trao đổi thông tin với người bệnh, thân nhân của người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh; Tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử; kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống... cho các nhân viên y tế.

Tại Nghệ An, ngay sau chỉ đạo của Bộ Y tế, ngày 19/6/2025, Sở Y tế Nghệ An cũng đã ban hành công văn gửi các cơ sở khám chữa bệnh về việc tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn cho cán bộ, nhân viên.

Ngày 18/11/2024, giữa Bộ Công an và Bộ Y tế cũng đã ký kết quy chế phối hợp số 03/QCPH-BCA-BYT trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và lĩnh vực y tế. Đây chính là khung pháp lý và hành động cho việc đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở y tế trên toàn quốc.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, chỉ siết an ninh, kỹ thuật hay hành chính là chưa đủ. Cần có cơ chế pháp lý mạnh mẽ hơn để bảo vệ người hành nghề y tương xứng với đặc thù công việc cứu người. Các hành vi tấn công, đe dọa, làm nhục nhân viên y tế cần được xem xét xử lý theo hướng tội “chống người thi hành công vụ” hoặc “cố ý gây thương tích” với khung hình phạt đủ sức răn đe.

Bên cạnh đó, chính các cơ sở y tế cũng cần xây dựng văn hóa ứng xử trong bệnh viện, giúp giảm xung đột, tạo môi trường khám chữa bệnh văn minh, nhân ái.

Có thể thấy, những vụ hành hung y, bác sĩ gần đây một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mất an ninh trong các cơ sở khám, chữa bệnh. Vì thế, việc bảo vệ an toàn cho đội ngũ thầy thuốc không chỉ là nhiệm vụ của ngành y hay ngành công an, mà phải được nhìn nhận như trách nhiệm chung của Nhà nước và toàn xã hội. Mỗi hành vi tấn công, đe dọa, xúc phạm nhân viên y tế cần được xử lý nghiêm minh, làm gương răn đe. Bởi, chỉ khi người thầy thuốc được làm việc trong môi trường an toàn, họ mới có thể toàn tâm toàn ý cho sứ mệnh cao quý - cứu người.