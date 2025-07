Siết chặt công tác đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại - Bài 4: Hành động quyết liệt, kiểm soát hiệu quả

“

Qua kiểm tra xử lý vi phạm trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại và an toàn thực phẩm (từ ngày 01/01/2024 đến 31/5/2025), Nghệ An đã tổ chức kiểm tra xử phạt hành chính 8.339 vụ, khởi tố 1.378 vụ/1.857 đối tượng. Tổng giá trị thu phạt gần 394 tỷ đồng, trong đó: Phạt hành chính: 127,816 tỷ đồng; Phạt bổ sung và truy thu thuế: 247,852 tỷ đồng; Trị giá hàng hóa vi phạm: 18,293 tỷ đồng. Trong đó, tháng cao điểm thời gian từ ngày 15/5-14/6/2025, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Nghệ An đã tổ chức kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính 345 vụ; khởi tố hình sự 02 vụ/09 đối tượng (vi phạm liên quan đến ma túy). Tổng giá trị thu phạt: 6,228 tỷ đồng.