Siu Black lần đầu lên tiếng sau khi xuất viện về nhà Ca sĩ Siu Black đã được xuất viện về nhà tại Kon Tum nhưng cho biết sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục. Chị dự kiến sẽ nghỉ ngơi khoảng một tháng trước khi quay trở lại sân khấu.

Tình hình sức khỏe hiện tại

Ca sĩ Siu Black đã được xuất viện về nhà tại Kon Tum sau thời gian điều trị. Trong cuộc trao đổi ngắn qua điện thoại vào sáng 2/11, chị cho biết sức khỏe vẫn chưa ổn định và cần thêm thời gian nghỉ ngơi.

"Nói chung là tôi chưa được khỏe, đang rất mệt", nữ ca sĩ chia sẻ. Hiện tại, chị đang tuân thủ thực đơn bồi bổ do chồng, ông Nguyễn Đức Hùng, chuẩn bị và xin phép chưa chia sẻ thêm thông tin chi tiết.

Kế hoạch hồi phục và dự định trở lại

Theo kế hoạch, Siu Black sẽ dành khoảng một tháng để bồi bổ sức khỏe tại nhà. Nữ ca sĩ dự định sẽ quay trở lại với các hoạt động ca hát vào đầu tháng 12 tới.

Trong thời gian chị nhập viện, trên mạng xã hội đã xuất hiện một số tin đồn thất thiệt về việc gia đình phải kêu gọi quyên góp để chi trả viện phí. Tuy nhiên, các nguồn tin này đã được xác nhận là không chính xác.

Nhìn lại quá trình điều trị tại bệnh viện

Trước đó, thông tin về tình trạng sức khỏe của Siu Black đã thu hút sự quan tâm của công chúng. Chị được đưa vào bệnh viện ở Kon Tum sau khi bị ngất xỉu tại nhà riêng. Sáng 27/10, gia đình đã chuyển chị đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai để có điều kiện điều trị tốt hơn.

Ca sĩ Siu Black. Ảnh: Tư liệu

Theo chẩn đoán, nữ ca sĩ nhập viện với các dấu hiệu suy hô hấp cấp trên nền viêm phổi, tràn dịch đa màng, suy tim và thiếu máu cục bộ. Ngoài ra, chị còn có bệnh nền tiểu đường.

Sau quá trình điều trị tích cực, sức khỏe của Siu Black đã có những chuyển biến rõ rệt. Chị dần tỉnh táo, có thể trò chuyện, ăn uống và tự sinh hoạt cá nhân mà không cần sự hỗ trợ.

Sự nghiệp và đời tư của "họa mi núi rừng"

Siu Black, 58 tuổi, là một ca sĩ người dân tộc Ba Na nổi tiếng với giọng hát nội lực. Chị được biết đến qua nhiều album như Ly cà phê ban mê (1999), Ru ta ngậm ngùi (2000), và Mặt trời trong Siu (2007).

Ngoài ca hát, Siu Black còn tham gia làm giám khảo cho nhiều cuộc thi âm nhạc lớn như Vietnam Idol và Rock Việt, đồng thời góp mặt trong một số bộ phim điện ảnh và truyền hình.

Về đời tư, cuộc hôn nhân của chị và ông Nguyễn Đức Hùng đã tái hợp vào năm 2019 sau một thời gian tan vỡ. Cả hai đã chính thức tổ chức lễ kết hôn lần hai tại nhà thờ vào tháng 9/2023.