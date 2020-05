SLNA – Bà Rịa Vũng Tàu: Ngày ‘trở về’ của các cầu thủ Nghệ An

Hậu vệ Quế Ngọc Mạnh



Từng được đánh giá khá cao, song anh trai của tuyển thủ Quốc gia Quế Ngọc Hải lại không chứng tỏ được năng lực ở đội bóng quê hương. Sau những mùa giải liên tiếp phải thường xuyên làm bạn với băng ghế dự bị (2011 - 2014), hậu vệ cánh trái sinh năm 1990 đã quyết định chia tay sân Vinh để tìm kiếm cơ hội mới.

Trong những mùa giải vừa qua (2015 - 2019), Quế Ngọc Mạnh lần lượt khoác áo XSKT Cần Thơ, B.Bình Dương và CLB TP.HCM.

Tiền vệ Trần Hữu Thắng

Đây là mùa giải thứ 2 liên tiếp, cầu thủ người Quỳnh Lưu (Nghệ An) thi đấu cho đội bóng thuộc khu vực Đông Nam Bộ. Trước khi chuyển đến đầu quân cho Bà Rịa - Vũng Tàu (đầu mùa giải 2019), Trần Hữu Thắng từng khoác áo một số đội bóng tên tuổi như Đồng Nai, Sài Gòn, XSKT Cần Thơ. Tại đội bóng nào, cầu thủ sinh năm 1991 cũng đều chứng tỏ được tài năng vốn có. Chính vì vậy, Trần Hữu Thắng được kỳ vọng sẽ giúp Bà Rịa - Vũng Tàu giành được tấm vé lên chơi tại V.League 2021.

Qua đó có thể thấy, Trần Hữu Thắng chính là “mắt xích” hết sức quan trọng của đội khách Bà Rịa - Vũng Tàu, ở trận đấu sắp tới tại vòng 1/8 Cúp QG 2020. Gánh nặng dành cho các cầu thủ chơi ở tuyến giữa của SLNA như Đặng Văn Lắm, Bùi Đình Châu… là không hề nhỏ.

Tiền vệ Nguyễn Văn Giang

Cầu thủ sinh năm 1995 là sản phẩm của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ T&T-VSH (Cửa Lò). Trong quá khứ, Nguyễn Văn Giang từng được triệu tập vào thành phần U19 Việt Nam, dưới thời HLV Graechen Guillaume. Đáng tiếc, tiền vệ mang áo số 28 của Bà Rịa - Vũng Tàu đã bị loại ngay trước thềm Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2013 được tổ chức tại Indonesia. Quyết định của thầy “Giôm” là hoàn toàn hợp lý, bởi trong đội hình U19 Việt Nam lúc đó có khá nhiều tiền vệ trung tâm chất lượng, điển hình là bộ đôi Lương Xuân Trường – Nguyễn Tuấn Anh.

Tiền vệ trung tâm Nguyễn Văn Giang. Ảnh: CLB Bà Rịa - Vũng Tàu

Không thể chen chân vào đội hình “toàn sao” của CLB Hà Nội, Nguyễn Văn Giang đành phải tìm kiếm cơ hội ở đội bóng hạng Nhì Công an Nhân dân. Nhờ những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo đội bóng của ngành Công an, Nguyễn Văn Giang đã được Bà Rịa - Vũng Tàu chiêu mộ. Bằng quyết tâm và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, tiền vệ 25 tuổi đang nhận được niềm tin tuyệt đối của HLV Trần Minh Chiến. Một suất đá chính bên cạnh người đàn anh Trần Hữu Thắng là phần thưởng xứng đáng cho tài năng và sự cố gắng của chàng tiền vệ trung tâm đến từ Nghệ An.