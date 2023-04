Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An chỉ đạo các trường phải đảm bảo quyền lợi cho học sinh thi lên lớp 10

(Baonghean.vn) - Nếu lâu lâu không có dịp đi trên những cung đường, đi qua những bản, làng miền Tây Nghệ An, chắc rằng bạn sẽ ngạc nhiên về những đổi thay nhanh chóng của đất và người nơi đây... Rõ nhất là sự chung tay "Nhà nước và nhân dân cùng làm", mở ra những cung đường mới dẫn tới ấm no.

(Baonghean.vn) - Với nhiều chủ trương thúc đẩy lĩnh vực công nghiệp phát triển, Nghệ An đã đạt được một số kết quả bước đầu; nhưng trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, gắn với bảo vệ môi trường bền vững thì vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra.

(Baonghean.vn) - Những ngày cuối tháng 4, công tác triển khai xoá nhà tạm bợ, dột nát, thay thế bằng nhà lắp ghép do Bộ Công an và Công an tỉnh hỗ trợ cho các hộ dân hoàn cảnh khó khăn ở một số thôn bản ở huyện rẻo cao Tương Dương đang dần về đích.