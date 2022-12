Sở Giao thông Vận tải thăm, tặng quà người dân ảnh hưởng lũ lụt ở huyện Kỳ Sơn

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ngày 22/12, đoàn công tác của Sở Giao thông Vận tải Nghệ An đã đến thăm, trao quà cho đồng bào chịu ảnh hưởng lũ lụt tại huyện Kỳ Sơn.

Tại hội trường Khối dân huyện Kỳ Sơn, đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho huyện Kỳ Sơn 50 triệu đồng khắc phục hậu quả lũ lụt.

Tiếp đó, đoàn công tác của Sở đã đến UBND xã Tà Cạ, là xã bị ảnh hưởng lũ lụt nặng nề trong trận lũ vừa qua, trao hỗ trợ 10 triệu đồng cho bản Hòa Sơn; Trao 100 suất quà (mỗi suất gồm 500.000 đồng tiền mặt và 10 kg gạo) cho 100 hộ dân xã Tà Cạ.

Dịp này, Đoàn Thanh niên Sở Giao thông Vận tải Nghệ An đã trao 1 túi quà an sinh và 2 triệu đồng tiền mặt cho em Lô Thị Mai, trú tại bản Bình Sơn 1, xã Tà Cạ.

Tổng các phần quà được trao trị giá trên 120 triệu đồng. Đây là số tiền do cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên Sở Giao thông Vận tải Nghệ An quyên góp ủng hộ xã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do lũ lụt.