Sống chung với biến đổi khí hậu – Bài 3: Hồi sinh miền cát hoang, vùng đất bạc màu

Mùa hè nắng cháy, khi ruộng đồng khô cạn nứt nẻ, thì trên cánh đồng Doi ở phường Mai Hùng (TX. Hoàng Mai) vẫn xanh non màu rau nhót. Chỉ 2 năm trước thôi, cánh đồng Doi này còn hoang hóa, cỏ mọc cao quá đầu gối, bởi trước đó nữa người dân đã trồng thử đậu, lạc nhưng cây cằn, chết yểu, năng suất thấp do đất nhiễm mặn, đành bỏ không canh tác. Trong khi đó, cây rau nhót, một loại cây mọc hoang ven ao tôm, trảng cát ven sông biển ở Quỳnh Lưu lại dần khan hiếm do bị bê tông hóa. Trong khi nhu cầu thị trường ngày một tăng, giá bán cao nhưng rau nhót cứ dần cạn kiệt. Trăn trở trước việc cánh đồng nhiễm mặn bỏ hoang và cây rau nhót khan hiếm, Trần Văn Quân (sinh năm 1984, ở Quỳnh Vinh, TX. Hoàng Mai) nảy ra ý tưởng thuần hóa cây rau nhót trên đồng đất nhiễm mặn bỏ hoang.

Tự mày mò, đo thử độ pH trong đất ở cánh đồng Doi thì anh Quân thấy khá thích hợp với cây rau nhót. Anh “đánh liều” thầu lại 1ha để đưa cây rau dại thành hàng hóa cung ứng ra thị trường với số lượng lớn. “Nhận khoán xong thì dốc vốn liếng tích góp bấy lâu, vay mượn bạn bè, người thân nữa, bỏ vào vùng đất hoang này gần 1 tỷ đồng để san ủi, cải tạo đất, làm hệ thống mương thoát nước và lắp đặt bep tưới tự động. Rau nhót là cây rau dại nhưng đưa vào trồng thâm canh lại không dễ. Xuống giống 3-4 lần mới thành công. Một mặt vừa tuân thủ đặc tính tự nhiên của cây, mặt khác phải biết bổ sung các chất hữu cơ như: phân gà ủ chua, bã mắm lên men, tưới nước mặn… để cây rau sinh trưởng, phát triển tốt, non và cho thu hoạch quanh năm”, anh Quân cho biết.