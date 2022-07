Sông Lam Nghệ An: 'tai nạn' tập thể trên sân Hòa Xuân?

(Baonghean.vn) - Trận thua 1-3 trên sân khách của Sông Lam Nghệ An trước SHB Đà Nẵng ở vòng 8 V-League 1-2022, thực chất là hiệp 2 tan nát của đội khách, được HLV Nguyễn Huy Hoàng cho là “lỗi mất tập trung của hàng thủ”, gồm bộ ba trung vệ Ngọc Hải-Bá Sang-Văn Khánh và cặp hậu vệ biên tấn công Văn Cường- Sỹ Hoàng. Lỗi nặng nhất dẫn tới 2 trong 3 bàn thua thuộc về trung vệ đội trưởng Văn Khánh. Nhưng thực chất có phải nguyên nhân đó hay không, hay còn nguyên do nào khác?

Hiệp 1 ở trận đấu này, 2 đội chơi thăm dò là chủ yếu nên mọi việc chỉ bắt đầu ở hiệp 2. Đó là khi đội khách dồn dập tấn công trên khắp mặt sân, nhưng chủ yếu từ cánh phải nơi hậu vệ biên lứa U19 Văn Cường lần thứ 2 ở mùa giải này được đá chính, thường xuyên dâng cao như tiền đạo thứ 3 bên cạnh 2 ngoại binh.

Khi mong muốn dâng cao tấn công ghi bàn của đội khách chưa thành thì HLV Thanh Hùng của SHB Đà Nẵng đã chỉ đạo các học trò, trong đó có 2 cầu thủ lứa U19 là Phi Hoàng và Đình Duy tập trung khoét vào cánh trái theo hướng tấn công của họ, nơi Văn Cường thường xuyên bỏ trống trận địa. Bộ đôi U19 này, kỳ lạ thay có thừa thể lực và kỹ thuật để phối hợp và tung ra cú sút hiểm hóc hạ gục thủ môn Văn Hùng của Sông Lam Nghệ An.

Bàn thua càng khiến Sông Lam Nghệ An nôn nóng tấn công, ghi được 1 bàn từ pha dâng lên của Văn Cường làm bóng kiến tạo và Oseni ghi bàn, nhưng lại để thủng lưới tiếp 2 bàn theo cùng một kịch bản. Bóng được phất nhanh để Phi Hoàng và Đình Duy bứt tốc loại Văn Khánh. Nếu may mắn, số bàn thắng phản công của SHB Đà Nẵng là 4,chứ không phải 3 như kết quả cuối cùng (Đình Duy sút chệch gôn trống trong gang tấc).

Có 2 điều để nói thêm sau những gì người hâm mộ đã chứng kiến trận đấu này, cũng như mọi niềm vui, nỗi thất vọng mà người trong cuộc đã nói ra. Thứ nhất, tại sao SHB Đà Nẵng vốn đang rất khó khăn về lực lượng, ngoại binh ra sân chỉ một tiền đạo, hiệp 1 lại phải thay người bất đắc dĩ, mà hiệp 2 lại chơi hay, bất ngờ, bùng nổ đến thế?

Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An đang có chuỗi trận thăng hoa, mọi thứ đang vào đà, tại sao trước đối thủ không quá mạnh, lại thi đấu hớ hênh, bế tắc đến thế? Tất nhiên, bóng đá có thắng thì có thua, có chuỗi thăng hoa, có chu kỳ đi xuống nên không có gì là không xảy ra trong thực tế.

Cùng ở vòng 8, các ứng viên hàng đầu như T. Bình Định, Viettel… thi đấu trên sân khách đều “ngã chỏng vó” đó thôi? Sông Lam Nghệ An lâu nay cũng từng có chuyện bất ngờ thắng đội mạnh hơn và bất ngờ thua đội yếu hơn đó thôi? Vậy câu hỏi nêu trên nói thẳng ra là rất khó trả lời thỏa đáng, mà cứ xem đó là một tai nạn thông thường trong bóng đá chăng?

Thứ 2, rất ngẫu nhiên, trong trận đấu này, cả 2 đội đều bắt buộc phải tung liền một lúc mỗi bên 2 cầu thủ lứa U19 vào sân. Đó là Phi Hoàng- Đình Duy bên đội chủ nhà và Xuân Tiến-Văn Cường đội khách. Kết quả diễn ra bất ngờ đến kinh ngạc khi 2 cầu thủ Phi Hoàng và Đình Duy thi đấu như 2 người hùng chói lọi với 3 bàn thắng, may mắn là 4 bàn đều do phản công xuất thần mà có.

Trong khi đó, Xuân Tiến trận này chơi hơn 75 phút tròn vai, còn Văn Cường công và lỗi ngang nhau. Vấn đề là sau trận đấu này, liệu Phi Hoàng và Đình Duy có còn “làm mưa, làm gió" được như trong trận gặp Sông Lam Nghệ An hay không? Nếu họ tiếp tục chơi bùng nổ, chứng tỏ HLV Thanh Hùng là người mát tay khủng khiếp (trước đây với trường hợp Hai Long ở đội Quảng Ninh) và là điều tốt lành cho không chỉ SHB Đà Nẵng mà cả đội U19 Việt Nam hay U23 Việt Nam.

Ngược lại, nếu các nhân tố trẻ này chỉ “thường thường bậc trung” như các vòng đấu trước, thì đó sẽ là dấu hỏi to tướng dành cho hàng thủ Sông Lam Nghệ An, cho các cầu thủ U19 Sông Lam Nghệ An vốn luôn được ca ngợi từ lâu nay?

Hàng thủ luôn là bệ phóng cho mọi thắng lợi của Sông Lam Nghệ An khi 6 trận chỉ để thủng lưới 3 bàn. Nhưng trong một buổi chiều tệ hại, hàng thủ lừng danh này để thủng lưới cũng 3 bàn là điều xứng đáng bị phê phán và lên tiếng. HLV Nguyễn Huy Hoàng cũng bắt đầu cảm nhận được kinh nghiệm là điều cần thiết và không phải ngẫu nhiên SHB Đà Nẵng lại mời ông Thanh Hùng về cầm quân khi gặp khó khăn?

Gọn lại, hàng thủ mất tập trung là điều không bàn cãi gì thêm. Vấn đề là chờ thêm, đợi thêm để thấy có phải hàng thủ trứ danh Sông Lam Nghệ An chỉ gặp một “tai nạn” tập thể hiếm có mà thôi, mọi việc sẽ đâu vào đó ngay tức thì? Chờ thêm để thấy sức mạnh thật sự của các tài năng trẻ, của HLV trẻ sau một lần tỏ ra quá hăng hái mà thực ra là hớ hênh vô cùng đáng tiếc?