Sông Lam Nghệ An: Top 3 hay Top 5?

(Baonghean.vn) - Cho đến vòng 15 V-League 1- 2022, Sông Lam Nghệ An đã lần lượt trải qua các trận thua Topenland Bình Định trên sân nhà, SHB Đà Nẵng, Hà Nội FC, Viettel và Đông Á Thanh Hóa trên sân khách.

Nếu như trận thua trên sân sân Vinh ở ngay vòng 2 V-League được cho là chấp nhận được bởi lúc bấy giờ Huy Hoàng mới “chân ướt chân ráo” nghiệp cầm quân, lại gặp phải đội bóng đất võ được đầu tư mạnh mẽ, nếu như 2 trận thua trước các ứng viên vô địch Hà Nội FC hay Viettel là có lý do thuyết phục, thì 2 trận thua trước SHB Đà Nẵng và Đông Á Thanh Hóa để lại nhiều điều tiếc nuối và băn khoăn trong giới chuyên môn và người hâm mộ. Vì sao vậy?



Trước hết, cả SHB Đà Nẵng và Đông Á Thanh Hóa thời điểm đối đầu với Sông Lam Nghệ An đều không thực đạt phong độ tốt, nếu không nói là tệ. SHB Đà Nẵng trước đó chỉ có một trận thắng trên sân nhà trước Hà Nội FC với nhiều bất ngờ khó lý giải. Nội binh yếu, ngoại binh của đội chủ sân Hòa Xuân thời điểm đó còn tệ hơn, đến mức còn không được xếp đá chính.

Ông Thanh Hùng buộc phải tung vào sân 5 cầu thủ lứa U19 nhưng không có nhiều hy vọng họ làm nên chuyện. Nhưng rồi chính lứa trẻ này, nhất là với trung vệ Duy Cương, các tiền đạo Phi Hùng, Đình Duy bỗng trở nên rực sáng sau màn trình diễn như mơ trước Sông Lam Nghệ An. Đội bóng của Huy Hoàng chơi áp đảo hiệp 1 nhưng không để lại dấu ấn nào. Hiệp 2 họ dâng cao tìm kiếm cơ hội nhưng lần lượt để các nhân tố U19 nói trên “qua mặt” dễ dàng và có được trận thắng “rửa mặt” 3-1 trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Bấy giờ có người đặt dấu hỏi về việc có phải Đình Duy, Phi Hoàng thực sự đáng xem hay không và nên kiểm tra thực tế ở các trận đấu tiếp sau để biết rõ thực hư về sự vụt sáng đáng nói của họ? Đúng là màn thể hiện tốt đó, các cầu thủ trẻ này chơi hưng phấn, hiệu quả. Hai cầu thủ này đều có lưng vốn không đến nỗi nào với cùng 3 bàn thắng sau lượt đi, hơn đàn anh Văn Đức, Xuân Mạnh của Sông Lam Nghệ An nhưng còn thua đàn anh Công Phượng, Văn Toàn của Hoàng Anh Gia Lai.

Nhưng xem ra, tất cả chỉ có vậy khi SHB Đà Nẵng thua liên tiếp 4 trận đấu tính từ vòng 12, 13, 14 và 15 và bóng dáng các nhân tố trẻ ngày càng nhạt nhòa trong sự nhạt nhòa chung của cả đội bóng. Cầu thủ trẻ không ổn định phong độ, tâm lý thi đấu không vững vàng… được cho là nguyên nhân khi nói về Phi Hoàng, Đình Duy, Duy Cương. Cũng từ đó, lại nhớ “đặt vấn đề” của ai đó về họ sau trận thắng bất ngờ trước Sông Lam Nghệ An ở lượt đi càng có cơ sở về một lý do mơ hồ, ý rằng rất khó hiểu, khó nói khi hàng thủ Sông Lam Nghệ An đầy đủ các hảo thủ mà lại chơi hớ hênh, ngây thơ đến thế là cớ làm sao, làm sao?

Trận đấu trên sân Thanh Hóa mới đây ở vòng 15, Sông Lam Nghệ An có đầy đủ dàn đương kim tuyển thủ quốc gia, U23, U20… trong khi đội chủ nhà thiếu HLV trưởng do bị ốm, chỉ hiện diện một vài cựu tuyển thủ như Văn Thắng, Bửu Ngọc, Trọng Hùng (dự bị)… nhưng vẫn lại bế tắc như lần gặp nhau trước đó. Nhưng lần này có cái khác, đó là màn tỏa sáng của ngoại binh J. Pinto với 1 cú đúp bàn thắng (đá phạt xuyên hàng rào và phối hợp phản công) dù trước đó ngoại binh này thi đấu rất mờ nhạt. Một lần nữa, hàng thủ trứ danh của Sông Lam Nghệ An lại “ngây thơ vô số tội” khi mải mê dâng cao để lộ khoảng trống mênh mông phía sau để các ngoại binh đối phương khai thác để “lần đầu tỏa sáng”. Những “lần đầu” đáng nói đó, tiếc thay lại diễn ra trên “đất” Sông Lam Nghệ An vốn có truyền thống phòng thủ kiên cường, những hậu vệ nổi tiếng về “bắt tây”, không dễ gì vượt qua…

Một trận thua bất ngờ, trước đội bóng không mạnh luôn là điều khó nuốt trôi đối với bất cứ đội bóng nào, không riêng gì Sông Lam Nghệ An. Nhưng thua do hớ hênh, ngây thơ, do thiếu động lực thì rất khó bào chữa, ngụy biện. Cái chính lúc này là phải bắt đúng “bệnh” để tìm thuốc chữa. Nếu nguyên nhân từ HLV hay nội ngoại binh thì mọi việc không khó, miễn là tập trung chữa. Nhưng nếu là nguyên nhân ở bên ngoài, bên trên đội bóng thì mọi chuyện xem như… hết thuốc?

Liệu trận gặp lại SHB Đà Nẵng trên sân Vinh tới đây ở vòng 16, khi đoàn quân của ông Thanh Hùng không còn đường lùi, Huy Hoàng và các học trò có chứng minh được trận thua ở lượt đi chỉ là một tai nạn và mọi việc sẽ “trong tầm tay” để lấy lại 3 điểm trong quá trình bảo vệ top 3 xếp hạng (không phải top 5) mà họ từng khẳng định như đinh đóng cột từ đầu mùa cho đến nay?