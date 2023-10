Sông Lam Nghệ An và bài toán nhân lực cho mùa giải mới

Nhiều cầu thủ trẻ mới chân ướt chân ráo lên đội 1 khó lòng bù đắp được khoảng trống do các ngôi sao đã để lại. Ảnh: Đức Anh

“Chảy máu” nhân tài

Kết thúc V.League 2023, Sông Lam Nghệ An chia tay hàng loạt các trụ cột. Trong đó phải kể đến 2 ngôi sao có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với đội bóng là Quế Ngọc Hải và Phạm Xuân Mạnh. Ngoài ra, những cầu thủ giàu kinh nghiệm như thủ môn Văn Hoàng, tiền vệ Sỹ Sâm, Trần Đình Tiến hết hợp đồng với Sông Lam Nghệ An và phải tìm đến bến đỗ mới nhằm tiếp tục sự nghiệp chơi bóng.

Việc Sông Lam Nghệ An để “chảy máu” nhân tài không còn là câu chuyện lạ lẫm đối với người hâm mộ xứ Nghệ. Bởi ở những năm trước đây khi Bắc Á còn là nhà tài trợ chính của Sông Lam Nghệ An, cổ động viên đội chủ sân Vinh đã từng chứng kiến sự ra đi của nhiều ngôi sao lớn như Quang Tình, Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh, Quế Ngọc Hải, Khắc Ngọc... Sự ra đi của họ đã phần nào ảnh hưởng đến sức mạnh của Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, trước mỗi lần chia tay một trụ cột, câu lạc bộ luôn có sự chuẩn bị cho lớp kế cận. Họ là những cầu thủ đủ năng lực, kinh nghiệm để thay thế đàn anh, giúp Sông Lam Nghệ An tiếp tục đứng vững tại môi trường bóng đá khốc liệt như V.League. Cụ thể, khi Quang Tình ra đi thì Khắc Ngọc đã đủ độ chín để gánh vác tuyến giữa đội nhà; Quế Ngọc Hải chia tay, Hoàng Văn Khánh đủ năng lực để tiếp nối; hay Trọng Hoàng tìm bến đỗ mới đã có Phi Sơn thay thế...

Thế nhưng tại thời điểm hiện tại, người hâm mộ chưa thể hài lòng với cách làm bóng đá của Nhà tài trợ mới Sông Lam Nghệ An. Bởi 5 trụ cột ra đi, nhưng lớp kế cận tại đội bóng này vẫn còn quá non nớt về kinh nghiệm. Ai sẽ thay thế Ngọc Hải đá trung vệ? Cầu thủ nào có đủ năng lực để trám vào vị trí mà Xuân Mạnh để lại?...

Khẳng định rằng, hiện tại Sông Lam Nghệ An không có lớp “gối đầu” đủ tầm để chơi ở V.League. Liệu những chân sút 19, 20 tuổi, mới chân ướt chân ráo được lên đội 1, có đủ sự tự tin để thi đấu ở Giải bóng đá cao nhất Việt Nam? Có lẽ tất cả chúng ta cũng đều có chung câu trả lời. Và phải nói rằng khoảng trống do các ngôi sao Ngọc Hải và Xuân Mạnh để lại là chưa thể lấp đầy trong một sớm một chiều.

Sự dũng cảm của Như Thuật

Sơ lược qua đội hình của Sông Lam Nghệ An tham dự V.League 2023-2024 dễ nhìn thấy chỉ có đôi, ba cầu thủ có đủ kinh nghiệm gồm Đình Hoàng, hay Trọng Hoàng. Tuy nhiên với độ tuổi đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp thì các lão tướng này khó có đủ thể lực để đua sức với cầu thủ của đối phương. Vậy nên hầu hết đội hình chính của Sông Lam Nghệ An sẽ sử dụng trong mùa giải mới là những cầu thủ mới mười tám, đôi mươi. Chúng ta không đi vào phân tích về trình độ chuyên môn của những cầu thủ này, nhưng liệu họ có đủ tự tin khi phải đối đầu với những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm ở CLB Hà Nội, Thanh Hóa, Viettel, hay cả Hồng Lĩnh Hà Tĩnh...?

SLNA chỉ biết trông chờ vào tài thao lược của HLV Phan Như Thuật. Ảnh: Đức Anh

Từ trước tới nay, chỉ có Hoàng Anh Gia Lai mới sử dụng đội hình trẻ như Sông Lam Nghệ An để thi đấu V.League. Tuy nhiên ở đội bóng phố núi, các cầu thủ như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn... trước đó đều được trải qua hàng loạt giải đấu lớn nhỏ trong và ngoài nước. Họ được cọ xát ở rất nhiều môi trường bóng đá khác nhau. Tuy nhiên với dàn cầu thủ tài năng của Hoàng Anh Gia Lai đã từng làm mưa làm gió tại các giải trẻ, khi lên sân chơi V.League vẫn phải thi đấu trầy trật, có lúc phải đối diện với cuộc chiến chống xuống hạng.

Nói như thế để thấy rằng, khi sử dụng một đội hình trẻ để thi đấu V.League là Sông Lam Nghệ An đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn. Nhằm khắc phục những điểm yếu đó, trước thềm mùa giải 2023-2024, ban huấn luyện đội chủ sân Vinh đã lên kế hoạch tập luyện bài bản, xây dựng nhiều giáo án mới cho đội nhà. Tuy nhiên với “Tây không ra Tây”, nội binh “chưa ra ràng” thì mục tiêu chống xuống hạng là đích đến mà Sông Lam Nghệ An cần hướng tới.

Hy vọng nhỏ nhoi nhất mà người hâm mộ xứ Nghệ còn có thể chờ đợi đến từ tài thao lược của huấn luyện viên Phan Như Thuật. Nhà cầm quân này phải làm gì để tăng sự tự tin cho cầu thủ, hạn chế những sai lầm, là bài toán khó tìm lời giải.

Có thể nói, Phan Như Thuật rất dũng cảm khi dám đứng ra dẫn dắt Sông Lam Nghệ An trong thời điểm này.

Hy vọng vị chiến lược gia sinh năm 1984 sẽ chèo lái con thuyền mang tên Sông Lam Nghệ An vượt qua khó khăn, đưa đội nhà cập bến an toàn./.