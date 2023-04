Sông Lam Nghệ An và chuyến làm khách đầy giông bão đến thành Nam

(Baonghean.vn)- Mặc dù vẫn chưa thể có chiến thắng đầu tiên sau 5 trận đấu nhưng người hâm mộ xứ Nghệ vẫn hy vọng sự đổi thay của Sông Lam trong chuyến làm khách đến sân Thiên Trường.

Hàng phòng ngự chính là điểm khiến người hâm mộ xứ Nghệ bất ngờ nhất ở trận đấu vừa qua của Sông Lam Nghệ An. Dù ra sân với sơ đồ 5-3-2 nhưng dường như đoàn quân của huấn luyện viên Huy Hoàng chỉ chơi với 2 trung vệ thực sự. Đó là trung vệ trẻ Thái Bá Sang và Vytas Gaspuitis. Tuy vậy bộ đôi này đã chơi rất tốt và khóa chặt được hai tiền đạo xuất sắc là Rimario Gordon và Nguyễn Tiến Linh. Thậm chí Vytas Gaspuitis còn là người ghi bàn thắng gỡ hòa cho các cầu thủ xứ Nghệ.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải đã có một trận đấu “khác lạ”, không chỉ tham gia tốt trong các tình huống phòng ngự, trung vệ gốc Diễn Châu còn có ảnh hưởng rất lớn trong các pha tấn công của Sông Lam Nghệ An. Nếu may mắn hơn cựu đội trưởng của đội tuyển Việt Nam có thể có riêng cho mình một bàn thắng sau các pha dứt điểm rất nguy hiểm ở trong hiệp 2. Có lẽ huấn luyện viên Huy Hoàng đã phát hiện ra một tiền vệ “box to box” mới cho Sông Lam Nghệ An. Rất có thể ở trận đấu tới gặp Thép Xanh Nam Định, Quế Ngọc Hải sẽ được thi đấu tự do như ở trận đấu tại vòng 5 V.League vừa qua.

Với sự hỗ trợ của Quế Ngọc Hải, hàng tiền vệ của Sông Lam Nghệ An gần như lấn lướt hoàn toàn đội khách Becamex Bình Dương. Phạm Xuân Mạnh được chia sẻ gánh nặng thu hồi bóng, Đinh Xuân Tiến chỉ phải tập trung vào phát triển những đường bóng tấn công. Và người được hưởng lợi nhiều nhất chính là lão tướng Trọng Hoàng. Tiền vệ sinh năm 1989 này được đẩy cao như một tiền đạo cánh để thoải mái phối hợp với bộ đôi Olaha và Soladio. Rất nhiều cơ hội được tạo ra tuy vậy sự kém duyên của các cầu thủ xứ Nghệ khiến cho Sông Lam Nghệ An chỉ có được một trận hòa đầy tiếc nuối.

Và đây chính là điểm cần khắc phục ngay của các học trò huấn luyện viên Huy Hoàng khi mà đối thủ Thép Xanh Nam Định đang là những người có hàng phòng ngự xuất sắc thứ nhì V.League 2023. Sau 5 trận đấu đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt mới chỉ để lọt lưới 3 bàn.

Để có được thành tích xuất sắc đó không thể không kể đến sự đóng góp của người cũ Sông Lam Nghệ An, thủ thành Trần Nguyên Mạnh. Thủ môn của đội tuyển Quốc Gia Việt Nam đã chứng tỏ giá trị của mình khi có 3 trận giữ sạch lưới sau 5 trận đấu. Nếu Olaha và Soladio không tỏ ra sắc sảo hơn thì rất khó cho bộ đôi này chiến thắng được thủ thành quê Đô Lương này.

Hàng tiền vệ đội chủ nhà là nơi mang đến sự an tâm nhất cho khán giả thành Nam. Nơi mà những Hồ Khắc Ngọc, Phạm Đức Huy, Ngô Hoàng Thịnh đã ít nhiều khẳng định được phẩm chất của mình tại V.League. Đặc biệt ngòi nổ Hendrio Araujo Dasilva, người đã có 2 bàn thắng ở mùa giải năm nay. Cựu tiền vệ của Topenland Bình Định là một trong những người có kỹ thuật tốt nhất tại V.League. Khả năng qua người và đá phạt cố định của tiền vệ mang áo số 10 là rất đáng chú ý. Do đó Phạm Xuân Mạnh và các đồng đội nơi tuyến giữa của Sông Lam Nghệ An sẽ phải làm việc với 100% phong độ để không bị thất thế trước hàng tiền vệ đội chủ sân Thiên Trường.

Hàng công của đội chủ nhà vẫn sẽ là bộ đôi tiền đạo Uzoukwu và Onyedikachukwu Samuel. Đây là bộ đôi tiền đạo có thể lực, sức mạnh và tốc độ. Tuy nhiên khả năng tận dụng cơ hội của cặp tiền đạo ngoại binh này là một dấu hỏi lớn bởi sau 5 vòng đấu Uzoukwu và Onyedikachukwu Samuel chỉ ghi được tổng cộng 1 bàn thắng. Nếu hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An tiếp tục thi đấu tốt như trận gặp Becamex Bình Dương thì Thái Bá Sang và Vytas Gaspuitis hoàn toàn có thể khóa chặt được bộ đôi này.

Ở mùa giải V.League 2022, Sông Lam Nghệ An là người đã giành chiến thắng trong cả 2 trận đối đầu. Người góp công lớn trong 2 chiến thắng này chính là tiền vệ Trần Đình Tiến. Hi vọng Đình Tiến và các đồng đội tiếp tục có được cái duyên trước đội bóng thành Nam để đem về chiến thắng đầu tiên cho Sông Lam Nghệ An tại mùa giải năm nay.