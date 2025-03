Thể thao Sông Lam Nghệ An và đội hình dự kiến trong trận chung kết ngược với Bình Định Trận cầu giữa Sông Lam Nghệ An và Bình Định tại vòng 16 V-League 2024/25 diễn ra lúc 18h ngày 8/3 hứa hẹn sẽ rất căng thẳng khi cả hai đội đều đang khao khát điểm số cho cuộc đua trụ hạng. Đội bóng xứ Nghệ nhiều khả năng vẫn trung thành với sơ đồ 4-2-3-1.

Đội hình xuất phát của Sông Lam Nghệ An tại vòng đấu 15. Ảnh: Hải Hoàng

Trong khung gỗ, thủ thành số một của Sông Lam Nghệ An - Nguyễn Văn Việt sẽ tiếp tục là chốt chặn đáng tin cậy. Phản xạ nhanh nhạy cùng phong độ ổn định giúp anh trở thành điểm tựa vững chắc cho toàn đội. Phía trước Văn Việt, bộ tứ hậu vệ gồm Vương Văn Huy (hậu vệ trái), Hồ Văn Cường (hậu vệ phải), cùng cặp trung vệ Hoàng Văn Khánh và Zaracho. Đây là sự kết hợp giữa sức trẻ, kinh nghiệm và sức mạnh thể chất.

Đội hình dự kiến của Sông Lam Nghệ An tại vòng 16. Đồ họa: Đức Anh

Hoàng Văn Khánh với kinh nghiệm trận mạc dày dặn sẽ là thủ lĩnh hàng phòng ngự. Sát cánh cùng là trung vệ Zaracho sở hữu khả năng tranh chấp hiệu quả. Cả hai sẽ phải làm việc hết công suất để ngăn chặn những mũi nhọn nguy hiểm của Bình Định, đặc biệt là tân binh Hendrio mới gia nhập đội bóng này từ Nhà đương kim vô địch Thép xanh Nam Định.

Hai hậu vệ biên, Văn Huy và Văn Cường, không chỉ làm nhiệm vụ phòng ngự mà còn là những mũi khoan lợi hại trong các đợt phản công. Đặc biệt Hồ Văn Cường với khả năng lên công về thủ nhịp nhàng sẽ giúp Sông Lam Nghệ An mở ra các phương án tấn công đa dạng hơn, đặc biệt là khi cần tạo áp lực từ hành lang cánh.

Khắc Ngọc đóng vai trò linh hồn nơi tuyến giữa của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Hải Hoàng

Trung tâm hàng tiền vệ của Sông Lam Nghệ An sẽ là bộ đôi Nguyễn Quang Vinh và Hồ Khắc Ngọc, những người nắm vai trò thu hồi bóng và phát động tấn công. Quang Vinh là cầu thủ đã thi đấu khá nổi bật trong trận hòa với Công An Hà Nội ở vòng đấu vừa qua, trong khi Khắc Ngọc là “bộ não” điều tiết nhịp độ trận đấu, tung ra những đường chuyền chính xác giúp mở ra cơ hội tấn công.

Đáng chú ý, Olaha sẽ chơi trong vai trò tiền vệ con thoi, người được kỳ vọng sẽ có những pha xử lý táo bạo để khoan thủng hàng thủ đối phương. Với kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng khả năng có thể tạo ra sự đột biến, Olaha sẽ trở thành “chìa khóa” giúp Sông Lam Nghệ An tìm kiếm trận cầu 6 điểm trên sân Vinh tại vòng 16 này.

Long Vũ chơi xông xáo bên cánh phải. Ảnh: Chung Lê

Hai tiền vệ cánh của Sông Lam Nghệ An sẽ là Long Vũ (phải) và Ngô Văn Lương (trái). Cả hai đều có kỹ thuật tốt, hứa hẹn sẽ là những mũi khoan lợi hại ở hai biên. Đặc biệt, Long Vũ có xu hướng bó vào trong để dứt điểm hoặc phối hợp với các tiền vệ trung tâm đây có thể là phương án hiệu quả mà nhiều khả năng huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ sử dụng.

Ở vị trí cao nhất trên hàng công, Kuku sẽ là niềm hy vọng số một của Sông Lam Nghệ An trong khâu ghi bàn. Sở hữu thể hình, khả năng không chiến tốt và bản năng săn bàn nhạy bén, Kuku có thể trở thành cơn ác mộng đối với hàng thủ Bình Định. Bàn thắng mà tiền đạo Kuku vừa ghi được vào lưới của Công An Hà Nội ở vòng đấu vừa qua sẽ là cú hích tinh thần quan trọng, giúp anh có thêm sự tự tin và cảm giác bóng tốt nhất khi bước vào trận đấu gặp Bình Định. Nếu tiếp tục duy trì phong độ, Kuku hoàn toàn có thể trở thành nhân tố quyết định mang về chiến thắng cho Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, anh sẽ cần sự hỗ trợ từ các đồng đội để có đủ bóng và không bị cô lập giữa vòng vây hậu vệ đối phương.

Pha bay người đánh đầu dũng cảm của Kuku. Ảnh: Hải Hoàng

Sơ đồ 4-2-3-1 của HLV Phan Như Thuật giúp Sông Lam Nghệ An giữ được sự cân bằng giữa công và thủ. Tuy nhiên, để có thể giành trọn 3 điểm trước Bình Định, họ cần đảm bảo sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự và sự sắc bén của các cầu thủ trên hàng công. Bình Định không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đội bóng đất Võ đang cho thấy những sự cải tổ mạnh mẽ trong thời gian gần đây, đặc biệt là việc chiêu mộ thêm ngoại binh Hendrio - cầu thủ có thể tạo ra sự khác biệt. Nếu không duy trì sự tập trung, Sông Lam Nghệ An hoàn toàn có thể bị trừng phạt bởi những pha phản công tốc độ từ đối thủ.

Trận đấu này là cuộc chiến sống còn của cả hai đội bóng trong cuộc đua trụ hạng. Sông Lam Nghệ An sẽ phải tận dụng triệt để lợi thế sân nhà và một chiến thuật hợp lý mới hy vọng giành chiến thắng ở trận chung kết ngược này.