Sông Lam Nghệ An và những chiến thuật mới

Nhiều điểm sáng trong lối chơi của Sông Lam Nghệ An được thể hiện tại vòng 11 V.League 2023. Ảnh: Chung Lê

Làn gió mát từ Phan Như Thuật

Huấn luyện viên Phan Như Thuật chính thức dẫn dắt Sông Lam Nghệ An tại vòng 11 V.League 2023 và ngay lập tức làn gió mát đã về với sân Vinh bằng chiến thắng trước Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. 3 điểm quý giá đó không những giúp Sông Lam Nghệ An nuôi hy vọng chen chân vào nhóm 8 đội, mà còn vực lại tinh thần cho các cầu thủ xứ Nghệ sau chuỗi ngày thi đấu rệu rã.

Có thể nói, không ai dám chắc Sông Lam Nghệ An sẽ lột xác và trở nên mạnh mẽ hơn sau chiến thắng vừa qua. Tuy nhiên, nếu nhìn vào cách vận hành lối chơi của đội chủ sân Vinh trước Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì có thể nhận thấy được nhiều điểm mới, điểm tích cực mà người hâm mộ có thể tạm hài lòng.

Điểm đầu tiên dễ nhận thấy đó là các cầu thủ Sông Lam Nghệ An dường như đã dần tìm lại được chính mình. Họ dám tự tin chơi bóng, biết cách di chuyển và quản lý được những sai lầm. Bên cạnh đó, nhịp chơi của Sông Lam Nghệ An cũng là điểm sáng khiến nhiều chuyên gia đánh giá cao. Minh chứng rõ nét ở bàn thắng thứ 2 mà Sông Lam Nghệ An ghi được trong trận đấu với Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ở bàn thắng đó, toàn bộ hệ thống của Sông Lam Nghệ An đều được vận hành khoa học, hợp lý. Vì thế dù chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang phản công, nhưng số lượng nhân sự của Sông Lam Nghệ An vẫn được đảm bảo để có thể tạo ra bất ngờ cho hàng thủ đối phương.

HLV Phan Như Thuật đang mang đến những thay đổi tích cực cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Ở mặt trận phòng ngự, ngoài siêu phẩm của Hoàng Vũ Samson ghi được từ nỗ lực cá nhân với khoảng cách hơn 30m, thì đội bóng của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành hầu như không tìm ra được kẽ hở để tiếp cận được với khung thành của Văn Việt. Quế Ngọc Hải và đồng đội đã chơi kín kẽ, bọc lót tốt cho nhau. Trong đó phải kể đến dấu ấn của Huấn luyện viên Như Thuật khi có quyết định táo bạo, hợp lý cho nhân sự ở hàng thủ. Tân huấn luyện viên Sông Lam Nghệ An đưa cầu thủ trẻ Trần Nam Hải về chơi trung vệ. Trước đó chân sút sinh năm 2004 từng chơi ở vị trí tiền vệ. Sự xuất hiện của cầu thủ có chiều cao lý tưởng này đã giúp hàng thủ của đội chủ sân Vinh chơi sáng suốt, mạnh mẽ và chắc chắn hơn.

Bên cạnh đó, Sông Lam Nghệ An cũng đã tìm được các phương án tối ưu để hóa giải thành công trong các tình huống bóng 2. Đây là điểm yếu khiến cho đội chủ sân Vinh nhiều lần bị thủng lưới ở các vòng đấu trước đó.

Nói về hàng phòng ngự, ông Phan Như Thuật cho hay: "Hàng thủ của Sông Lam Nghệ An trong trận đấu với Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã có sự tập trung, nhưng vẫn cần cải thiện nhiều hơn nữa thì mới không mắc sai sót, bởi 2 đối thủ ở vòng đấu tiếp theo đều sở hữu hàng công rất mạnh".

Nhìn vào cách mà Sông Lam Nghệ An đã trình diễn trước đội bóng của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành thì có thể nhận thấy nhiều khả năng đội bóng này sẽ hướng đến lối đá chắc chắn, “biết người, biết ta” để đạt được điều mình cần.

Huấn luyện viên Phan Như Thuật chia sẻ: "Trong triết lý cầm quân của tôi, tôi vẫn luôn chú trọng đến phòng ngự. Khi đã đảm bảo được sự an toàn, vững chắc ở phần sân nhà, thì khi đó mới tổ chức các đường lên bóng nhanh để ghi bàn”.

Với lối chơi thực dụng, biết tung ra đòn đánh đúng lúc, đúng thời điểm, Sông Lam Nghệ An đang cho thấy được cá tính riêng đầy tích cực. Tuy nhiên, để chen chân vào nhóm 8 đội sau khi kết thúc giai đoạn 1 V.League 2023 thì đội chủ sân Vinh vẫn còn phải đối mặt với nhiều gian nan, thử thách đang chờ phía trước.

Cơ hội chen chân vào top 8

Sẽ chỉ còn 2 vòng đấu nữa giai đoạn 1 V.League 2023 sẽ kết thúc. Trong 2 vòng đấu tới Sông Lam Nghệ An lần lượt phải gặp các đối thủ rất mạnh là Bình Định và Hà Nội. Muốn lọt vào nhóm 8 đội mạnh nhất thầy trò Phan Như Thuật cần phải giành được chiến thắng trước Bình Định ở vòng 12.

Nhớ lại mùa giải 2022, cả lượt đi, lẫn về Sông Lam Nghệ An đều phải ngậm ngùi nhận thất bại trước đội bóng đất Võ. Tuy nhiên, bước đến mùa giải năm nay, sức mạnh của Bình Định đã bị ảnh hưởng, do tiềm lực tài chính không còn dồi dào như trước. Nhiều ngôi sao như Vũ Viết Triều, Trần Văn Trung, Hồ Tấn Tài, Hendrio đã rũ áo ra đi. Chính điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi, cũng như thành tích của Bình Định ở mùa giải 2023.

Đáng chú ý tại vòng đấu mới nhất, đội bóng đất Võ đã phải trắng tay khi rời sân Hà Tĩnh. Hiện sau 11 vòng đấu Bình Định đang đứng thứ 8 với 15 điểm trên bảng xếp hạng V.League 2023 chỉ hơn Sông Lam Nghệ An đúng một trận thắng. Nếu Câu lạc bộ xứ Nghệ giành được số điểm tối đa tại vòng 12 sẽ chính thức nắm giữ lấy vị trí mà Bình Định đang sở hữu.

Quãng nghỉ vừa qua của V.League là thời gian vàng để các cầu thủ xứ Nghệ thấm nhuần triết lý cầm quân của huấn luyện viên mới. Ảnh: Chung Lê

Đây là nhiệm vụ có tính khả thi với các học trò của huấn luyện viên Phan Như Thuật. Bởi trong bối cảnh hiện tại tinh thần hưng phấn của Sông Lam Nghệ An đang lên rất cao, sau khi giành chiến thắng ở vòng 11. Ngoài ra với quãng nghỉ vừa qua của V.League, dường như đã đủ thời gian để các cầu thủ Sông Lam Nghệ An thấm nhuần triết lý cầm quân của huấn luyện viên mới. Đó là những lý do khiến người hâm mộ xứ Nghệ có thể tin Sông Lam Nghệ An sẽ giành chiến thắng trước đội bóng đang cạnh tranh trực tiếp vào nhóm 8 đội mạnh nhất sau khi kết thúc giai đoạn 1.

Ở vòng đấu “chốt hạ”, Sông Lam Nghệ An sẽ phải đối đầu với Nhà đương kim vô địch Hà Nội FC. Sức mạnh của đội bóng này là không phải bàn cãi. Vì thế để giành được kết quả khả quan trên sân Hàng Đẫy là nhiệm vụ rất khó cho đoàn quân của huấn luyện viên Như Thuật.

Tuy nhiên ở những vòng đấu gần đây, khi Hà Nội thiếu vắng đội trưởng Văn Quyết thì khả năng tấn công đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cụ thể, trong 4 vòng đấu gần nhất đoàn quân của bầu Hiển chỉ giành được đúng 1 trận thắng trên sân nhà trước Nam Định. Vì thế việc Văn Quyết bị treo giò đến hết giai đoạn 1 vô hình trung tạo ra đôi chút lợi thế cho Sông Lam Nghệ An trong cuộc đối đầu tại vòng 13. Nếu giành được kết quả khả quan trên sân Hàng Đẫy, thì cơ hội để Sông Lam Nghệ An nằm trong nhóm 8 đội là hoàn toàn có cơ sở.

Tuy nhiên, tất cả những phân tích, dự đoán nếu trên chỉ mang tính lý thuyết. Bóng đá, không phải là toán học, bóng đá là tổng hòa của rất nhiều yếu tố, vì thế trước mắt Sông Lam Nghệ An hãy xem 2 trận đấu còn lại của giai đoạn 1 như là những trận chung kết của mùa giải./.