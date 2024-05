Thể thao Sông Lam Nghệ An vắng bóng tại Đội tuyển Quốc gia Việt Nam: Không quá bất ngờ! Mặc dù đang thi đấu rất tốt trong thời gian gần đây, trong danh sách tập trung của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup 2026 lần này đã vắng bóng hoàn toàn các cầu thủ của Sông Lam Nghệ An.

Thật ra, sự vắng mặt của các cầu thủ của đội bóng xứ Nghệ là một điều không quá bất ngờ. Có chăng chỉ là sự tiếc nuối cho thủ thành Nguyễn Văn Việt, người đã thi đấu rất xuất sắc trong quãng thời gian gần đây để giúp cho Sông Lam Nghệ An giành được 3 chiến thắng liên tiếp.

Thủ thành Nguyễn Văn Việt vắng mặt trong danh sách Đội tuyển Quốc gia Việt Nam dù thi đấu rất xuất sắc ở trong giai đoạn gần đây. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Ngoài thủ thành Nguyễn Văn Việt thì Sông Lam Nghệ An hiện nay không sở hữu nhiều cầu thủ nổi bật. Ngôi sao sáng giá nhất của Sông Lam Nghệ An chính là tiền đạo Michael Olaha, người liên tục góp công lớn để giúp cho đội nhà có được những kết quả tốt trong thời gian qua.

Tất nhiên, không thể không kể đến những đóng góp của những cầu thủ nội như Mai Sỹ Hoàng, Trần Nam Hải, Nguyễn Quang Vinh hay Phan Bá Quyền... Họ đã có những sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua để đem lại một bộ mặt tươi mới cho đội bóng xứ Nghệ.



Nhưng, xét một cách tổng thể, những cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An vẫn đang có một khoảng cách (về trình độ và kinh nghiệm thi đấu) so với những người đàn anh được tập trung lên tuyển đợt này. Do đó, sự vắng mặt của các cầu thủ đội bóng xứ Nghệ trong danh sách tập trung của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Nhìn sang Câu lạc bộ Hải Phòng thì Sông Lam Nghệ An sẽ cảm thấy được an ủi phần nào. Bởi lẽ, ngoài thủ thành Nguyễn Đình Triệu thì không có 1 cầu thủ nào của đội bóng đất Cảng được huấn luyện viên Kim Sang-sik chấm trong đợt tập trung tháng 6. Mặc dù, Nguyễn Hữu Sơn, Triệu Việt Hưng, Đặng Văn Tới hay Lương Hoàng Nam đã thi đấu rất nổi bật trong thời gian qua.

Danh sách Đội tuyển Quốc gia Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2026 vào tháng 6. Ảnh: VFF

Nên nhớ, Câu lạc bộ Hải Phòng đang sở hữu chuỗi phong độ ấn tượng trong thời gian gần đây. 11 trận bất bại đã đưa đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Thành tích đó có được là nhờ phong độ cao của những cầu thủ nội nêu trên. Do đó, sự vắng mặt của Nguyễn Hữu Sơn, Triệu Việt Hưng hay Lương Hoàng Nam trong danh sách Đội tuyển Quốc gia Việt Nam là điều rất đáng tiếc cho Câu lạc bộ Hải Phòng.

Ngoài ra, trong giai đoạn tháng 5 vừa qua, V.League đã có lịch thi đấu rất dày đặc (6 vòng đấu trong 26 ngày). Điều này làm bào mòn rất nhiều thể lực các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Do đó, việc không có cầu thủ nào được tập trung lên đội tuyển lần này sẽ giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn hồi phục thể lực để chuẩn bị cho giai đoạn nước rút sắp tới.

Nhất là khi 4 vòng đấu cuối cùng của V.League lịch thi đấu cũng rất dày đặc và khoảng cách giữa các đội trên bảng xếp hạng là vô cùng sít sao. Vì vậy, việc vắng bóng các cầu thủ xứ Nghệ trong danh sách tập trung của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam là một chuyện "vui" của Sông Lam Nghệ An nhất là trong thời điểm hiện tại khi mục tiêu của Sông Lam Nghệ An là trụ hạng tại V.League 2023/2024./.