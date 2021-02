Sự việc đáng tiếc xảy ra ở Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam

180 lái xe của Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam đình công bằng cách nghỉ việc từ chiều ngày 04/2/2021 vì cho rằng thưởng Tết thấp hơn bộ phận khác. Ảnh: Nguyễn Lam

Chiều ngày 04/2/2021, gần 180 lái xe hạng nặng (FC) của Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam đã đồng loạt nghỉ việc để phản đối vì số tiền thưởng Tết thấp hơn các bộ phận khác.



Lý do những lái xe này đưa ra là Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam chỉ được thưởng Tết theo ngày công làm việc ở mức 250 ngàn/người/ngày. Nếu lái xe nào làm đủ 30 ngày/tháng (12 tiếng/ngày) sẽ được nhận 7,5 triệu đồng. Không ít lái xe do sức khỏe, do phương tiện bị hỏng hóc… không đủ ngày công, số tiền thưởng sẽ thấp hơn. Trong khi đó, công nhân lao động ở các bộ phận khác của nhà máy có mức thưởng cao hơn.



Nói về sự việc đáng tiếc này, ông Vũ Văn Lai - Giám đốc điều hành đội xe của Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam, cho biết: Việc chi trả tiền thưởng thế nào là thẩm quyền và trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Và việc lãnh đạo Công ty áp dụng chế độ tiền thưởng như thế là đúng vì các lái xe đã nhận lương khoán hàng ngày.

Còn ông Hoàng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Thường trực Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam khẳng định: Việc các lái xe tổ chức đình công như vậy đã làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ sản xuất của đơn vị. Trong những ngày qua, Công ty đã phải thuê đội xe khác của các doanh nghiệp vận tải để đảm bảo vận Clinker từ Bài Sơn (Đô Lương) về Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết (Nghi Lộc). Điều đáng nói là các lái xe tự ý đình công như vậy là chưa đúng với tinh thần pháp luật. Vì đơn vị có tổ chức Công đoàn và các lái xe chưa thông qua tổ chức này, cũng như không thông báo trước sự việc cho lãnh đạo Công ty.

Các bộ phận khác của Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam hoạt động bình thường và hài lòng với mức thưởng Tết. Trong ảnh: Hoạt động ở phòng điều hành Nhà máy Xi măng Đô Lương. Ảnh: NN

Cũng theo ông Hoàng Minh Tuấn, việc các lái xe đình công để phản đối thưởng Tết là đáng tiếc, vì đây không phải là nội dung mà người lao động được tổ chức đình công theo Luật Lao động 2019. Trong khi đó, hàng tháng, Công ty giải quyết rất kịp thời các chế độ lương thưởng, bảo hiểm xã hội cho đội ngũ này.

“Thưởng Tết của các đơn vị, doanh nghiệp thường xét theo từng vị trí công việc khác nhau. Đợt thưởng Tết năm nay, hơn 5.000 lao động của Tập đoàn The Vissai, trong đó có hơn 1.500 lao động ở Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam Nghệ An có mức thưởng khác nhau. Thế nhưng chỉ có bộ phận lái xe phản đối và có hành động như trên” - ông Hoàng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Thường trực Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam.