Kinh tế Tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc -Nam qua Nghệ An: Người dân đồng thuận, chính quyền nỗ lực gỡ từng nút thắt Hiện nay, các địa phương trên địa bàn Nghệ An có tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đi qua đang tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư cho người dân. Qua ghi nhận thực tế, đa số hộ dân đồng thuận, ủng hộ chủ trương lớn của Nhà nước, sẵn sàng bàn giao mặt bằng, đến nơi ở mới. Tuy nhiên, một số vướng mắc cần được quan tâm tháo gỡ để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Người dân đồng thuận, và một số băn khoăn

Tại xã Quỳnh Lưu – nơi có khoảng 2km tuyến đường sắt tốc độ cao đi qua, dự án dự kiến ảnh hưởng 72 hộ dân với 81 thửa đất, tổng diện tích thu hồi khoảng 38.000 m². Ngoài ra, còn có 114 thửa đất nông nghiệp với hơn 69.000 m² cùng một số diện tích thuộc đất nghĩa trang và nhà văn hóa thôn.

Khu dân cư thôn 1, xã Quỳnh Lưu, nơi dự kiến Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam chạy qua. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Chu Văn Đình - Thôn trưởng thôn 1 cho biết, chính quyền đã nhiều lần tổ chức họp dân để lấy ý kiến, đa phần bà con đều ủng hộ chủ trương thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Người dân cũng đã thống nhất chọn khu ao, hồ của thôn 1 làm nơi bố trí khu tái định cư mới, thuận tiện cho sinh hoạt và gắn kết cộng đồng.

Tuy vậy, điều khiến người dân lo lắng là giá đất bồi thường tại nơi ở cũ có thể thấp hơn giá đất tại khu tái định cư mới, dẫn đến khó khăn trong việc mua đất và xây nhà. Ngoài ra, nhiều gia đình có con cái đã tách hộ, xây nhà riêng trên cùng thửa đất của cha mẹ nhưng chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu việc bố trí đất ở mới chỉ căn cứ theo giấy chứng nhận, nhiều hộ sẽ không đủ điều kiện được cấp đất tái định cư.

Trường hợp gia đình ông Nguyễn Văn Quỳnh là một ví dụ. Hai người con của ông đã xây nhà ra ở riêng từ nhiều năm nay trên phần đất của gia đình nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu không có giải pháp phù hợp, các hộ như ông Quỳnh sẽ gặp khó trong việc bố trí nơi ở mới.

Khu tái định cư cho người dân thôn 1, xã Quỳnh Lưu dự kiến sẽ xây dựng trên khu vực ao, đầm này của thôn. Ảnh: Xuân Hoàng

Một vướng mắc khác là việc đổi đất xây nhà văn hóa xóm trước đây. Hai hộ dân là ông Nguyễn Văn Thể và ông Lê Đức Diệu đã tự nguyện đổi đất cho xóm để xây nhà văn hóa, được bố trí phần đất khác tại khu vực ao, đầm, nay lại nằm trong quy hoạch khu tái định cư. Tuy nhiên, đến nay, các hộ này vẫn chưa được cấp Giấy quyền sử dụng đất, khiến quyền lợi của họ có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Văn Thể chia sẻ: “Gia đình tôi đã sinh sống ổn định hơn 10 năm trên phần đất được đổi, nay khu vực này lại quy hoạch làm khu tái định cư. Mong rằng, chính quyền sẽ xem xét hợp lý để người dân không bị thiệt thòi”.

Ông Hoàng Quốc Hoàn - Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lưu cho biết, xã đã tổng hợp toàn bộ hồ sơ đất đai, rà soát các hộ sử dụng đất ổn định nhưng chưa có Giấy chứng nhận để đề xuất cấp sổ, đảm bảo mọi hộ dân bị ảnh hưởng đều được xem xét công bằng, minh bạch.

“Đối với hai thửa đất đổi làm nhà văn hóa xóm, xã kiến nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tháo gỡ, hoàn thiện thủ tục để đảm bảo quyền lợi cho người dân và tiến độ xây dựng khu tái định cư”, ông Hoàn nói.

Người dân thôn 1, xã Quỳnh Lưu đề xuất những kiến nghị lên chính quyền địa phương. Ảnh: Xuân Hoàng

Theo kế hoạch, xã Quỳnh Lưu đặt mục tiêu hoàn thành phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng trước ngày 24/10/2025, lựa chọn đơn vị tư vấn trích đo trước ngày 28/10 và hoàn tất kiểm đếm khu tái định cư trước ngày 7/11/2025. Đây được xem là bước quan trọng nhằm sớm khởi công xây dựng khu tái định cư, tạo điều kiện cho người dân ổn định nơi ở trước khi dự án đường sắt tốc độ cao được triển khai thi công.

Không chỉ riêng xã Quỳnh Lưu, mà tại nhiều xã, phường có tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đi qua, công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư đều đang phát sinh những vướng mắc tương tự. Điều này đòi hỏi các địa phương phải kịp thời nhận diện vấn đề, có phương án tháo gỡ phù hợp, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Hiện nay, việc đền bù giải phóng mặt bằng được áp dụng theo Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND, ngày 30/9/2024 của UBND tỉnh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nỗ lực đồng bộ

Tại xã Lam Thành, chính quyền địa phương đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xây dựng khu tái định cư, đồng thời, tổng hợp các kiến nghị về giá đất bồi thường, quyền sử dụng đất và chính sách hỗ trợ để báo cáo cấp trên giải quyết.

Ông Nguyễn Hữu Hà - Chủ tịch UBND xã Lam Thành cho biết: “Đây là dự án trọng điểm quốc gia, nên xã vừa tập trung tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, vừa chủ động rà soát, xử lý các vấn đề phát sinh để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng đúng kế hoạch”.

Vị trí đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua xã Lam Thành. Ảnh: Google map

Tương tự, phường Hoàng Mai cũng đang gấp rút hoàn thiện các bước cần thiết đối với 2 khu tái định cư có tổng diện tích 14,9 ha. Địa phương đã xác định sơ bộ số hộ dân, diện tích đất bị ảnh hưởng, đang lựa chọn đơn vị trích đo trong tháng 10/2025 và lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho các khu tái định cư. Theo kế hoạch, phường sẽ hoàn thành thẩm định, phê duyệt dự án trong tháng 11/2025, đồng thời bắt đầu thi công 2 khu tái định cư ngay sau đó.

UBND phường Hoàng Mai cũng đề nghị Ban Quản lý dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm đếm, xác định ranh giới thu hồi đất và sớm bố trí vốn giải phóng mặt bằng, để kịp bàn giao mặt bằng sạch trước tháng 12/2026.

Là một trong những địa phương có diện tích thu hồi lớn, xã Tân Châu đang tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Vị trí đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua xã Tân Châu. Ảnh: Google map

Đoạn tuyến đi qua xã dài gần 6 km, ảnh hưởng đến 308 hộ dân, với hơn 21 ha đất, trong đó, 65 hộ phải bố trí tái định cư. Xã đã thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng Bồi thường – Hỗ trợ và tái định cư; đồng thời, tổ chức 3 cuộc họp dân tại các xóm ở hai xã Diễn Phú và Diễn Lộc (cũ) để lấy ý kiến. Kết quả, đa số người dân đồng thuận và đánh giá cao sự công khai, minh bạch của chính quyền trong quá trình triển khai.

Hai khu tái định cư được lựa chọn gồm: Xóm 6 (xã Diễn Phú cũ) diện tích 0,5 ha và xóm Song Tiến (xã Diễn Lộc cũ) diện tích 3,1 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 35 tỷ đồng.

Hiện khu Diễn Phú đã được phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 và đang đo đạc, lập phương án bồi thường; khu Song Tiến đang hoàn thiện hồ sơ để cắm mốc và thi công hạ tầng.

Khu dân cư của xã Tân Châu dự kiến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ chạy qua. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Phan Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Tân Châu khẳng định: “Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2025. Xã đang huy động toàn lực để hoàn thành đúng tiến độ, nhưng cũng mong cấp tỉnh sớm cho phép vừa điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất vừa thực hiện song song công tác bồi thường, nhằm tránh chậm trễ do quy hoạch hiện chưa cập nhật tuyến đường sắt”.

Theo kế hoạch, khu tái định cư Diễn Phú sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 15/11/2025, còn khu Song Tiến trước ngày 30/11/2025; toàn bộ hạ tầng tái định cư dự kiến hoàn tất vào tháng 2/2026.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam là công trình trọng điểm quốc gia, kỳ vọng tạo bước đột phá trong phát triển hạ tầng giao thông, kết nối kinh tế – xã hội giữa các vùng, miền. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền và tinh thần đồng thuận của nhân dân, 18/18 xã, phường có tuyến đường sắt đi qua địa bàn Nghệ An đang chủ động triển khai các phần việc theo đúng lộ trình, đặc biệt là công tác tái định cư, yếu tố then chốt quyết định tiến độ dự án. Các địa phương đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, linh hoạt tháo gỡ từng khâu, đảm bảo vừa đúng quy định pháp luật, vừa bảo vệ quyền lợi người dân.