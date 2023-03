Tại sao TikTok bị cấm trên các thiết bị của chính phủ ở nhiều nước trên thế giới?

(Baonghean.vn) - Trước trận đấu thủ tục, U17 Sông Lam Nghệ An đã tung vào sân đội hình 2 và vẫn tạo ra vô vàn cơ hội trước U17 Phú Thọ. Tuy nhiên trong ngày kém may, đội bóng của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài chỉ giành được 1 điểm, trận đấu thuộc vòng loại U17 Quốc gia 2023.

(Baonghean.vn) - Gắn liền với mặt trận không tiếng súng, không tội phạm nhưng đầy gian nan, Đại úy Phạm Thanh Nam - Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an Nghệ An đã trải qua nhiều thăng trầm, thử thách trong 10 năm gắn bó với nghề.

(Baonghean.vn) - Theo Cục Thống kê Nghệ An, chỉ số giá tiêu dùng tháng 2/2023 tăng 0,36% so với tháng trước, tăng 3,15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 5 nhóm hàng hóa chỉ số tăng, 5 nhóm hàng hóa chỉ số giảm so với tháng trước, 1 nhóm giữ nguyên.