Tấm gương vượt khó học giỏi của cậu học trò khuyết tật ở Nghệ An

Gặp Anh Tuấn tại Trường THPT Cờ Đỏ (Nghĩa Đàn) trong tiết học ngoại ngữ, cảm nhận đầu tiên về em là sự hòa nhã. Mặc dù phát âm không rõ tiếng, nhưng em luôn cố gắng hết mình để vượt qua khó khăn trong học tập. 11 năm liền, Anh Tuấn đạt các danh hiệu học sinh tiên tiến và học sinh giỏi. Đặc biệt, các năm học lớp 8, lớp 9 đạt học sinh giỏi cấp huyện các môn Sinh và Tin học; lớp 10 đạt giải học sinh giỏi huyện các môn Tin và tiếng Anh.



Nguyễn Ngọc Anh Tuấn là học sinh giỏi trong lớp với những thành tích đáng nể. Ảnh: Minh Thái

Tuấn kể rằng: Những ngày đầu đến lớp, em đi lại rất khó khăn, nhưng các bạn trong lớp đã nhiệt tình giúp đỡ, quan tâm khiến em tự tin hơn và nhanh chóng hòa nhập với thầy cô, bạn bè. So với các bạn cùng lớp Tuấn lớn tuổi hơn, là do lúc nhỏ em phải liên tục đi điều trị nên đi học chậm hơn so với chúng bạn. Hơn nữa điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, bố bỏ đi khi em còn nhỏ; mẹ làm nghề nông, nguồn thu nhập chính của gia đình chỉ dựa vào vài sào ruộng. Đã thế nhà cửa không có, cả 3 mẹ con phải ở nhờ nhà ông bà ngoại. “Thế nhưng, nhìn ánh mắt khao khát đến trường của 2 anh em, mẹ em đã không quản khó nhọc, tần tảo sớm hôm trên cánh đồng, rong ruổi khắp nơi làm thuê làm mướn để có đồng ra, đồng vào nuôi con ăn học”. Tuấn kể



Bằng ý chí và nghị lực đã giúp Anh Tuấn sử dụng thành thạo máy tính.

"Ý thức được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, chúng em luôn quyết tâm học thật giỏi để không phụ lòng mẹ và hy vọng có cuộc sống tương lai tốt hơn. Mẹ cũng chính là động lực lớn lao để em có được những kết quả cao trong học tập" - Anh Tuấn tâm sự.



Gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng vượt lên, anh em Anh Tuấn luôn là những học sinh giỏi. Ảnh: Minh Thái

Nhưng điều đáng khâm phục ở Anh Tuấn là ý chí, nghị lực, dù bản thân bị khuyết tật nhưng em luôn quyết tâm bằng mọi cách để đạt được những thành tích mới trong học tập. Bên cạnh đó, ngoài những buổi học ở trường, ở lớp, về nhà Anh Tuấn lại mày mò học Tin học, sửa chữa máy tính, điện thoại hư hỏng vừa để có thêm thu nhập vừa có thêm kiến thức để thực hiện ước mơ trở thành một lập trình viên giỏi.



Dù thiệt thòi và kém may mắn hơn bạn bè cùng trang lứa, nhưng Anh Tuấn không vì thế mà nản lòng; em vẫn luôn lạc quan, chăm chỉ, cố gắng, nỗ lực hết mình để vượt qua khó khăn. Em xứng đáng là tấm gương điển hình tiêu biểu cho sự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và học tập để trở thành người có ích cho xã hội.

Cô Trần Thị Thanh Hải - Phó hiệu trưởng Trường THPT Cờ Đỏ cho biết thêm: “Tuy Anh Tuấn thiệt thòi hơn các bạn nhưng bù lại em rất say mê học tập và luôn cố gắng học tốt. Không những thế, Anh Tuấn còn tích cực tham gia các buổi sinh hoạt tập thể và các phong trào Đoàn trong nhà trường. Các thầy, cô giáo luôn nhắc đến Anh Tuấn trong các câu chuyện giáo dục học sinh của nhà trường như tấm gương sáng về nghị lực và sự cố gắng vươn lên trong cuộc sống”.