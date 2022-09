Tăng cường giám sát của Quốc hội trong hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí

Sáng 27/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023 nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động và sự chủ động, góp phần tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội.

Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội: Thượng tướng Trần Quang Phương, Nguyễn Đắc Định, Nguyễn Đức Hải đồng chủ trì tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Cùng dự có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành.

Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì tại điểm cầu Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An. Cùng dự có Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi; các đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An, cùng lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và một số sở, ngành.