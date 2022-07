Tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí

(Baonghean.vn) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm TTATGT 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 diễn ra vào chiều 15/7.

6 tháng xảy ra 5.703 vụ tai nạn giao thông

Theo đánh giá tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp áp lực về lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao (do dịch Covid-19 được kiểm soát) và tập trung nhiều đợt cao điểm như nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần, dịp 30/4, 1/5, song với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương, tình hình TTATGT trên địa bàn cả nước cơ bản được đảm bảo, số vụ và số người bị thương do TNGT tiếp tục được kéo giảm sâu so với cùng kỳ năm 2021.

Toàn quốc xảy ra 5.703 vụ TNGT, làm chết 3.314 người, bị thương 3.690 người. So với cùng kỳ 2021, số vụ TNGT giảm 663 vụ (10,41%), tăng 79 người chết (2,44%), giảm 793 người bị thương (17,69%).

Cả nước có 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết vì TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2021, trong đó, có 10 địa phương giảm trên 20%.

Tại tỉnh Nghệ An, 6 tháng đầu năm 2022 xảy ra 94 vụ TNGT, làm chết 64 người, bị thương 62 người. So với cùng kỳ năm 2021 số vụ không tăng, không giảm, số người chết giảm 6 người (8,5%), số người bị thương giảm 2 người (3,1%).

Lực lượng CSGT cả nước đã xử lý gần 1,4 triệu trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền gần 1.635 tỷ đồng; tước hơn 144.000 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ gần 242.000 phương tiện các loại.

Thanh tra GTVT đã thực hiện gần 46.000 cuộc thanh tra, kiểm tra; xử phạt vi phạm hành chính trên 26.000 vụ vi phạm, với số tiền xử phạt trên 169,7 tỷ đồng; tạm giữ 173 ô tô; đình chỉ hoạt động 23 bến thủy nội địa, 117 phương tiện thủy nội địa; giám sát 720 kỳ sát hạch lái xe ô tô, 637 kỳ sát hạch lái xe mô tô.

Mục tiêu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí

Tại hội nghị, các bộ, ban, ngành và các địa phương đã báo cáo công tác đảm bảo TTATGT, kiến nghị các giải pháp về công tác đảm bảo TTATGT trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia ghi nhận những nỗ lực, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong công tác phối hợp bảo đảm TTATGT 6 tháng đầu năm.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường bộ, đường thủy làm chết nhiều người.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ trọng tâm trong Năm An toàn giao thông 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với mục tiêu kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương ít nhất 5% so với năm 2021.

Theo đó, các lực lượng chức năng, đặc biệt CSGT tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề ma túy, nồng độ cồn, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, quá tốc độ, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ, xử lý phương tiện thủy chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, cảng, bến thủy nội địa không phép…

Mở cao điểm đảm bảo TTATGT dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và nghỉ Tết Dương lịch 2023. Rà soát, đánh giá hiện trạng các tuyến giao thông phức tạp, kịp thời khắc phục các bất hợp lý về tổ chức giao thông, giải quyết các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn nguy cơ về TNGT.

Ngành GTVT, ngoài nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe, chỉ đạo siết chặt quản lý về công tác đăng kiểm phương tiện, cần bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án giao thông trọng điểm, kế hoạch bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông; tổ chức cảnh báo, điều tiết, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa trong mùa mưa lũ...