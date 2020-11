Tăng cường phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm

Chiều 27/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra, thống nhất các nội dung liên quan đến lĩnh vực nội chính. Dự cuộc làm việc có đồng chí Cao Thị Hiền -Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh :Thanh Lê Tình hình tội phạm diễn biến phức tạp



Báo cáo tại hội nghị đánh giá tình hình tội phạm trong năm trên địa bàn tỉnh tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, tăng cả về số vụ và số đối tượng phạm tội. Trong đó, tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, nhiều vụ ma túy lớn, chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm (chiếm 37,2% trong tổng số tội phạm mới khởi tố).



Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Trần Ngọc Sơn báo cáo công tác của đơn vị. Ảnh: Thanh Lê

Theo báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, trong năm 2020, Viện Kiểm sát tỉnh thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết 3.370 tố giác, tin báo về tội phạm. Kiểm sát điều tra 3.477 vụ/5.993 bị can (số mới khởi tố 2.994 vụ/5.215 bị can). Cơ quan điều tra đã xử lý 2.990 vụ/5.174 bị can, đạt tỷ lệ 86% (tăng 5,8% so với cùng kỳ).

Thực hiện nhiệm vụ giải quyết, xét xử các loại án, năm 2020, Tòa án nhân dân 2 cấp của tỉnh đã thụ lý trên 11.317 vụ, việc các loại, đã giải quyết 10.911 vụ, việc đạt tỷ lệ 96%. Số vụ việc còn lại mới thụ lý và đang thời hạn giải quyết theo quy định pháp luật tố tụng. So với năm 2019 giảm 1.128 vụ việc.

Phó Cục trưởng Cục Thi hành án tỉnh Nghệ An Nguyễn Hoài An báo cáo công tác thi hành án. Ảnh: Thanh Lê Trong năm, Cục Thi hành án dân sự tỉnh phải thi hành 19.441 việc, trong đó số có điều kiện thi hành là 17.009 việc, chiếm 87% trong tổng số việc phải thi hành. Kết quả đã giải quyết xong 14.186 việc, tăng 142 việc, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2019; đạt tỷ lệ 83,4%, tăng 0,4 % so với cùng kỳ năm 2019, vượt 3,4% so với chỉ tiêu Tổng cục giao. Tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền đạt 100%.



Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng

Trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Ban Pháp chế đề nghị các đơn vị phân tích, làm rõ hơn về một số nội dung liên quan đến kiểm sát công tác thi hành án; số trường hợp tạm hoãn thi hành án quá hạn mà chưa tiếp tục thi hành án; tình hình tội phạm đánh bạc; giải pháp để tăng cường chất lượng giải quyết các vụ án.

Cùng với đó, đánh giá tính phức tạp các loại án dân sự, tình hình tội phạm và các loại án trên địa bàn tỉnh; số án bị sửa; chất lượng xét xử các loại án; án tín dụng ngân hàng,…

Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Thái Thị An Chung góp ý vào nội dung các báo cáo. Ảnh: Thanh Lê

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Phan Đức Đồng - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác mà ngành Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án tỉnh đạt được trong thời gian qua.



Đối với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, đồng chí đề nghị tiếp tục quan tâm giải quyết vụ án lớn về hình sự, kinh tế, chức vụ kéo dài; nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa; đảm bảo chất lượng vụ án xét xử sơ thẩm; chú trọng giải quyết án hình sự; làm tốt công tác kiểm sát, bắt, điều tra, truy tố xét xử, đảm bảo giải quyết quyền lợi chính đáng cho người dân; kịp thời kiến nghị, kháng nghị những bản án, quyết định có vi phạm.

Đồng chí Phan Đức Đồng kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Đánh giá cao kết quả thi hành án của Cục Thi hành án tỉnh, đồng chí Phan Đức Đồng đề nghị đơn vị cần tiếp tục nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án xong về việc và tiền, đảm bảo kết quả thi hành án dân sự, hành chính thực chất, bền vững.

Đối với Tòa án nhân dân tỉnh, đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị tiếp tục quan tâm đến chất lượng xét xử và các bản án ban hành; chú trọng đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành; nâng cao chất lượng tranh tụng; quan tâm phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các bản án ban hành.

Cùng với đó, tiếp tục làm tốt công tác phân loại các vụ, việc để giải quyết đúng thời gian, đúng người, đúng tội, tránh xử oan, sai; quan tâm đấu tranh các loại tội phạm phức tạp, tội phạm mới.

Đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo trình kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tố tụng, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đối với các ý kiến đề xuất của các đơn vị, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tiếp thu báo cáo HĐND tỉnh và các đơn vị liên quan.