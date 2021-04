Tăng cường phối hợp giữa Thi hành án dân sự và Tòa án nhân dân hai cấp ở Nghệ An

Chiều 29/4, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế số 416/QCPHLN ngày 17/5/2013 về phối hợp liên ngành giữa Cục Thi hành án dân sự và Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An.

Các đồng chí: Phạm Quốc Nam - Cục trưởng Cục THADS và Trần Ngọc Sơn - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Đ.C Trong năm 2020 và 4 tháng đầu năm 2021, công tác phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) với Tòa án nhân dân (TAND) hai cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và các nội dung phối hợp theo các Quy chế đã ký kết.



Cụ thể, việc phối hợp trong chuyển giao bản án, quyết định, TAND hai cấp đã chuyển giao cho các cơ quan THADS trong tỉnh 18.782 bản án, quyết định. Hầu hết các bản án, quyết định đã được Tòa án tuyên chính xác, rõ ràng, phù hợp với thực tế, tạo điều kiện cho cơ quan THADS tổ chức thi hành có hiệu quả, hiện đã thi hành xong 20.322 việc/634.412.964.000 đồng.

Chi cục Thi hành án huyện Quỳnh Lưu thi hành nhiệm vụ. Ảnh tư liệu: Thanh Toàn Đối với việc phối hợp trong xét miễn, giảm đối với các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước, các cơ quan THADS đã chủ động rà soát, lập hồ sơ chuyển VKSND cho ý kiến và đề nghị Tòa án xét miễn, giảm thi hành án. Khi nhận được hồ sơ, TAND đã kịp thời phân công Thẩm phán thụ lý và tổ chức họp xét và ra quyết định miễn, giảm theo đúng quy định của pháp luật.



Công tác vận động đương sự, bị cáo nộp án phí, tiền phạt và bồi thường khắc phục hậu quả trước và trong khi xét xử đã được TAND tỉnh và TAND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, tạo điều kiện phối hợp tốt, đặc biệt là bảo vệ kịp thời quyền lợi cho đương sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án… Theo tổng hợp của các cơ quan THADS trong thời gian từ ngày 1/10/2019 đến ngày 28/2/2021, các cơ quan THADS đã phối hợp với Tòa án thu được hơn 3,1 tỷ đồng của 1.405 đương sự, bị cáo.

Trên cơ sở kết quả đạt được, các đại biểu đã kiến nghị, đề xuất một số vấn đề cụ thể như: Trong quá trình giải quyết vụ việc hoặc quá trình tiến hành hòa giải, đối thoại tại Tòa án cần giải thích cho đương sự, bị cáo rõ hơn về quyền lợi khi thực hiện kịp thời nghĩa vụ thi hành án dân sự, có thể dự trù tạm tính trước các khoản phải nộp về án phí, bồi thường dân sự để thông báo cho đương sự, bị cáo nộp… Trong rà soát, xử lý đối với số vật chứng, tiền tạm ứng án phí tồn đọng, cần chỉ đạo các Tòa chuyên môn và Tòa án nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tích cực với các cơ quan THADS đối chiếu, rà soát để xử lý dứt điểm.