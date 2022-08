Tăng cường tiết kiệm điện trong doanh nghiệp

Quang An

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An đã từng bước thay thế những trang thiết bị cũ, lạc hậu, tiêu tốn điện năng bằng những thiết bị mới, hiện đại, có khả năng tiết kiệm điện...

Tiết kiệm điện là vấn đề cần thiết và quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp nhằm giúp giảm thiểu chi phí, bảo vệ và tăng tuổi thọ máy móc, dây chuyền sản xuất…

Nhận thức được tầm quan trọng của tiết kiệm điện, trong những năm qua, siêu thị MM Mega Market (thành phố Vinh) đã triển khai nhiều phương pháp tiết kiệm năng lượng an toàn, hiệu quả. Ông Bùi Công Việt - Giám đốc Siêu thị MM Mega Market Vinh cho biết: Mục tiêu của đơn vị là tiết kiệm được lượng điện năng tiêu thụ khoảng từ 20 - 30% so với cùng kỳ các năm trước và đây cũng là tiêu chí để đưa vào thi đua hàng năm giữa các phòng, ban. Tại siêu thị, hệ thống điều hòa trung tâm là một trong những thiết bị tiêu tốn điện năng nhất, do đó, vào giờ thấp điểm, vắng khách, chúng tôi đều tạm dừng hoạt động.

Lượng khách thường xuyên ra vào nhiều nên tại các cửa đều được lắp đặt các quạt chắn gió và bản lề tự động đóng cửa, hạn chế sự lưu thông giữa không khí lạnh bên trong và không khí nóng bên ngoài, góp phần giảm thất thoát lạnh. Hệ thống đèn chiếu sáng do phải hoạt động cả ngày để phục vụ người dân mua sắm nên cũng được thay thế bằng những loại đèn sử dụng công nghệ tiết kiệm điện nhưng vẫn đảm bảo ánh sáng đầy đủ.

Bên cạnh đó, siêu thị cũng đã triển khai lắp đặt hệ thống điện mặt trời phục vụ một số bộ phận để không phụ thuộc hoàn toàn vào điện lưới. Tại những gian hàng lạnh đều áp dụng công nghệ làm lạnh tiên tiến có khả năng tiết kiệm điện tối ưu. Siêu thị thường xuyên tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho nhân viên về cách vận hành thiết bị tiết kiệm, hiệu quả.

Đối với Công ty cổ phần Nhựa bao bì Vinh, doanh nghiệp hiện có khoảng 100 máy móc lớn nhỏ bao gồm máy kéo sợi, máy dệt vải, máy tráng, máy may… tạo thành dây chuyền sản xuất nhuần nhuyễn với công suất đạt trên 500 tấn sản phẩm mỗi tháng. Do số lượng máy móc lớn, lượng điện năng tiêu thụ nhiều, trung bình mỗi tháng, công ty phải thanh toán từ 600 - 750 triệu đồng tiền điện. Đặc biệt, do đặc thù làm sản phẩm theo đơn đặt hàng nên có những thời điểm nhiều đơn hàng, máy móc làm việc liên tục nên tiêu thụ lượng điện khổng lồ, do đó, các phương án tiết kiệm điện được công ty đặc biệt chú trọng.

Ông Nguyễn Đôn Hiệp - Trưởng Ban kỹ thuật tại công ty cho biết: Hệ thống máy phục vụ sản xuất của công ty được ưu tiên nhập khẩu về từ các nước có thế mạnh về máy phục vụ cho ngành bao bì như Đức, Ấn Độ, Đài Loan, Trung Quốc nên có khả năng tiết kiệm năng lượng tốt, vận hành ổn định hơn so với các máy móc trong nước. Ngoài ra, đội ngũ kỹ thuật luôn thường xuyên kiểm tra các máy, dây chuyền sản xuất để đảm bảo các máy móc hoạt động trơn tru, không bị rò rỉ, từ đó giảm thiểu tỷ lệ thất thoát điện, đảm bảo công suất. Phía công ty hiện cũng đang nghiên cứu để có thể lắp đặt hệ thống điện mặt trời ở một số bộ phận.

Theo thống kê, trên địa bàn thành phố Vinh hiện có trên 7.000 doanh nghiệp, trong đó có nhiều đơn vị có sản lượng điện tiêu thụ lớn hàng năm như Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh; Công ty cổ phần Nhựa bao bì Vinh, KCN Bắc Vinh, các siêu thị… Để tiết kiệm điện năng trong sản xuất, Điện lực thành phố Vinh thường xuyên phối hợp các công ty này tổ chức các hội thảo về tiết kiệm điện để đưa ra những mô hình, cách làm hay, khuyến khích doanh nghiệp sử dụng điện vào ca 3 (giờ thấp điểm) để hưởng giá điện thấp, giảm thiểu chi phí.

Số liệu từ Công ty Điện lực Nghệ An cho biết, lũy kế 7 tháng đầu năm 2022, sản lượng điện tiêu thụ trên toàn tỉnh đạt khoảng 2.400 triệu kWh. Đây là một trong những năm sản lượng điện tiêu thụ tăng vọt so với các năm trước. Riêng trong tháng 6 và tháng 7 năm 2022, tháng cao điểm nắng nóng, sản lượng điện tiêu thụ toàn tỉnh đạt ngưỡng trên dưới 350 triệu kWh.



Trong đó, các địa phương có sản lượng điện tiêu thụ lớn nhất gồm thành phố Vinh, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Nghĩa Đàn, TX Thái Hòa… Đây là những địa bàn có đông dân cư cũng như có nhiều nhà máy, khu công nghiệp lớn, do đó lượng điện năng tiêu thụ rất cao.

Thực tế cho thấy, để tiết kiệm điện hiệu quả đòi hỏi các doanh nghiệp tiếp tục có các giải pháp sử dụng điện hợp lý, khoa học và mang tính bền vững. Trong đó, cần xây dựng hệ thống quản lý năng lượng, bố trí thời gian sản xuất vào những thời điểm hợp lý, tránh vào những giờ cao điểm, tập trung vào giờ thấp điểm nhằm giảm tải lượng điện năng cần dùng; đảm bảo sử dụng các thiết bị, máy móc tiết kiệm điện, nhất là hệ thống chiếu sáng, điều hòa, máy lạnh... phù hợp với điều kiện thời tiết và môi trường làm việc.