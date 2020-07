Tăng nguồn lực đầu tư, quan tâm môi trường đô thị cho TP Vinh và TX Cửa Lò

Dự thảo luận có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Phan Đức Đồng - Bí thư Thành ủy Vinh, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Vinh chủ trì thảo luận. Ảnh: Thành Duy

CƠ BẢN THỰC HIỆN ĐƯỢC MỤC TIÊU KÉP

Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, ý kiến các đại biểu cho biết, cử tri tỉnh nhà ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong việc thực hiện mục tiêu kép trong 6 tháng đầu năm là vừa phòng, chống dịch Covid -19, vừa phát triển kinh tế - xã hội.



Tuy nhiên, dự báo tình hình từ nay đến cuối năm còn khó khăn, ý kiến các đại biểu đề nghị tiếp tục thực hiện mạnh mẽ các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị thời gian tới cần quan tâm sát sao hơn nữa công tác cải cách hành chính.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu thảo luận. Ảnh: Thành Duy “Tại sao chúng ta vẫn có những điểm nghẽn trong công tác cải cách hành chính” - đại biểu đặt câu hỏi và đề nghị UBND tỉnh cần rà soát lại xem “mắc, nghẽn” ở đâu nhằm tháo gỡ. Vì nếu không giải quyết được việc này không chỉ ảnh hưởng về thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội mà còn ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm, tư tưởng người dân.



Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường cho rằng, phải có giải pháp căn cơ, đón đầu, quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội, trật tự, an toàn xã hội, giải quyết việc làm cho lao động trở về, vì dự báo công dân ở nước ngoài sẽ tiếp tục trở về nước do nhiều nước bắt đầu xuất hiện làn sóng dịch Covid -19 mới. Mặt khác, cũng cần chủ động, dự báo để ứng phó với thiên tai, dịch bệnh do thời tiết cực đoan năm nay.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An dẫn chứng, trên địa bàn TP. Vinh còn để xe rác ở nhiều nơi và các điểm để xe rác cũng trở thành điểm tập kết rác nên tạo hình ảnh không đẹp về vệ sinh môi trường. Hay như ở thị xã Cửa Lò vấn đề chăm sóc, tạo cảnh quan từ cây xanh cũng chưa thực sự được quan tâm đúng mức.

Đại biểu Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu ý kiến thảo luận. Ảnh: Thành Duy Đại biểu Phạm Thị Hồng Toan dẫn chứng câu chuyện đảm bảo môi trường, cây xanh ở 2 đô thị hàng đầu của tỉnh và bày tỏ “đây là vấn đề nghe tưởng nhỏ nhưng không nhỏ chút nào” để muốn gửi gắm ý kiến của cử tri đến các cấp ủy, chính quyền liên quan là quan tâm đúng mức hơn nữa đối với công tác vệ sinh môi trường, cây xanh đô thị và hơn nữa là xây dựng đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp, tạo môi trường sống cho cư dân và góp phần để lại ấn tượng với du khách.



Đại biểu cũng phản ánh hiện tượng khai thác thạch anh trái phép đang diễn ra tại Quỳ Hợp mà Báo Nghệ An đã phản ánh và đề nghị phải xử lý nghiêm.

Đại biểu Cao Tiến Trung - Phó Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị thời gian tới đẩy nhanh tiến độ phân bổ một số nguồn vốn; tập trung chỉ đạo đốc thúc thu ngân sách; có phương án giảm chi và bù hụt thu; tập trung chỉ đạo thu hồi tạm ứng vốn tồn tại rất nhiều năm nay…

Tại phiên thảo luận, lãnh đạo thị xã Cửa Lò bày tỏ mong muốn tỉnh triển khai quảng bá du lịch mạnh hơn để thu hút nhà đầu tư, du khách; đồng thời triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng trọng điểm, nhằm tạo đột phá, lan tỏa.

Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Vinh nêu một số nội dung kiến nghị liên quan đến xây dựng TP. Vinh. Ảnh: Thành Duy Đại biểu Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Vinh kiến nghị: Để thực hiện Quyết định số 827/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023 theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành cùng TP. Vinh sửa đổi kế hoạch thực hiện.



Bên cạnh đó, lãnh đạo TP. Vinh cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của tỉnh để thành phố sớm xây dựng được một cơ chế đặc thù trình HĐND tỉnh như về đầu tư công, vốn sự nghiệp thị chính… Mặt khác, đại biểu Nguyễn Văn Lư mong muốn tiếp tục có sự đồng thuận, ủng hộ trong quá trình chỉnh trang đô thị Vinh.

Đặc biệt, các đại biểu từ đơn vị TP. Vinh và thị xã Cửa Lò đều đề nghị quyết liệt, kiên quyết thu hồi các dự án đầu tư chậm tiến độ trên địa bàn.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao công tác phối hợp giữa HĐND tỉnh và UBND tỉnh và cảm ơn HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh luôn ủng hộ hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.



Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm đạt kết quả tích cực. Có thể nói, tỉnh cơ bản thực hiện được mục tiêu kép là vừa phòng, chống dịch Covid -19, đồng thời thực hiện công tác phát triển kinh tế - xã hội.

PHẤN ĐẤU ĐẠT MỨC CAO NHẤT MỤC TIÊU CHỈ TIÊU NĂM 2020

6 tháng cuối năm, dù vẫn còn nhiều khó khăn, song “quan điểm của UBND tỉnh là nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm chúng tôi phấn đấu để đạt được cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu mà HĐND tỉnh đã thông qua trong Nghị quyết” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh và cho biết nội dung này đã được báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Thành Duy Đồng chí Nguyễn Đức Trung cho biết, 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện 11 nhóm giải pháp. Trong đó có các giải pháp lớn, trước hết không chủ quan với dịch Covid -19, mà đây là nhiệm vụ 6 tháng cuối năm vẫn phải tập trung cao độ; đồng thời đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.



Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Hiện nay, kết quả chung của tỉnh đạt khá và là một trong những địa phương có tỷ lệ giải ngân đầu tư công cao nhất của cả nước. Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND tỉnh vẫn còn một số ngành, địa phương tỷ lệ giải ngân vẫn chưa đạt yêu cầu.

“Ngay trong tháng 7 này, chúng tôi sẽ rà soát để thực hiện đúng nội dung đã báo cáo HĐND tỉnh là những nơi nào mà kết quả giải ngân không đáp ứng yêu cầu, thấp thì sẽ xem xét điều chuyển cho những địa phương, ngành có kết quả giải ngân tốt để thực hiện được đúng chỉ đạo giải ngân 100% vốn, kể cả vốn Trung ương hỗ trợ, cũng như của tỉnh” - người đứng đầu UBND tỉnh khẳng định.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại phiên thảo luận



Đối với công tác thu - chi ngân sách, chia sẻ với những áp lực của ngành Tài chính, vì theo đánh giá khả năng thu 6 tháng cuối năm tiếp tục khó khăn, song đồng chí Nguyễn Đức Trung cho biết: Quan điểm của UBND tỉnh là rà soát tất cả các nguồn thu để đảm bảo mức thu ngân sách cao nhất, tối thiểu cũng phải đạt được khoảng 95% so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2020.

Cùng với đó, UBND tỉnh chỉ đạo quản lý hết sức chặt chẽ, rà soát những khoản chi không cần thiết thì phải dừng lại, cắt giảm, đặc biệt là những khoản chi liên quan đến mua sắm.

Trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh thuộc tổ đại biểu TP. Vinh và thị xã Cửa Lò, người đứng đầu UBND tỉnh cũng chia sẻ các ý kiến các đại biểu HĐND tỉnh trong tổ nêu ra, nhất là về hiện trạng công tác cải cách hành chính là “đúng và trúng”.

Thực hiện Quyết định số 827/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023 theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị là nội dung mà đại biểu HĐND tỉnh thuộc Tổ đại biểu TP. Vinh và thị xã Cửa Lò đặt ra. Ảnh: Thành Duy Trong đó, dù kết quả cải cách hành chính của tỉnh có những chuyển biến tích cực; người dân và doanh nghiệp vẫn phản ánh như: Vấn đề tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức, sự năng động của các cấp chính quyền.



“Vấn đề đã được nhận diện, vấn đề là làm thế nào để tạo được chuyển biến tích cực?” - Chủ tịch UBND tỉnh đặt câu hỏi và cho biết một số giải pháp trọng tâm thực hiện trong thời gian tới, trước mắt là 6 tháng cuối năm 2020 như: Sớm đưa Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động; thành lập Tổ công tác giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp và người dân; tranh thủ thu hút đầu tư trong giai đoạn đang có làn sóng chuyển dịch dòng vốn đầu tư và đặc biệt là xử lý các vấn đề vương mắc của doanh nghiệp.

Liên quan đến xử lý các dự án chậm tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chia sẻ, đây là câu chuyện không thể dễ dàng xử lý ngay do những vấn đề về pháp lý;... Để xử lý vấn đề này, UBND tỉnh sẽ bàn một tổng thể chung về xử lý các dự án chậm tiến độ, các dự án quá hạn.

Liên quan đến thực hiện Quyết định số 827 về TP. Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: UBND tỉnh sẽ sớm có một cuộc họp với TP. Vinh để triển khai, đồng thời đề nghị thành phố chủ động làm việc với các sở, ngành. Người đứng đầu UBND tỉnh cũng đề nghị TP. Vinh tập trung quan tâm chỉnh trang đô thị, xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, hiện đại;…