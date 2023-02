Tập đoàn sản xuất linh kiện điện tử là đối tác của Goertek Vina đến khảo sát đầu tư tại Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 17/2, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với Tập đoàn sản xuất linh kiện điện tử là đối tác của Goertek Vina đến tìm hiểu, khảo sát môi trường đầu tư tại Nghệ An.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Cùng dự có đại diện các sở, ngành cấp tỉnh, đại diện các nhà đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp tại Nghệ An. Về phía đối tác của Goertek Vina có ông Viên Vĩnh Cương - Chủ tịch Tập đoàn, Trưởng đoàn. Cùng dự có đại diện Goertek Vina tại Nghệ An và các thành viên liên quan.

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệt liệt chào mừng tập đoàn đến khảo sát đầu tư tại Nghệ An; đồng thời, giới thiệu điều kiện tự nhiên, con người Nghệ An - một Việt Nam thu nhỏ và là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, được Trung ương dành cho cơ chế, chính sách riêng về đầu tư phát triển. Hiện, có nhiều nhà đầu tư, kinh doanh hạ tầng hàng đầu như VSIP, WHA, Hoàng Thịnh Đạt đang đầu tư, kinh doanh trên địa bàn.

Cùng với đó, năm 2022, Nghệ An có những tín hiệu khởi sắc về thu hút đầu tư khi thu hút được gần 2 tỷ USD đầu tư trực tiếp ngoài FDI và đứng vào tốp 10 tỉnh thu hút đầu tư lớn nhất Việt Nam. Sắp tới đây, Nghệ An đang chuẩn bị khởi công khu công nghiệp VSIP Nghệ An 2, cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua Nghệ An sắp hoàn thành sẽ kết nối tỉnh với cả nước, có cảng biển và sân bay nên môi trường thu hút đầu tư không thua kém với các tỉnh phía Bắc Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An trân trọng và mong muốn tập đoàn xem xét, nghiên cứu đầu tư vào địa bàn, nhất là lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử sẽ rất phù hợp. Hiện, tập đoàn đang có đối tác là Goertek Vina đang đầu tư tại Nghệ An và tỉnh cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tập đoàn nếu vào hợp tác, đầu tư.

Tiếp đó, đại diện tập đoàn cho biết, đây là lần đầu tiên đến khảo sát đầu tư tại Việt Nam và Nghệ An nói riêng sau dịch Covid-19. Hiện tập đoàn có 1 số đối tác trên lĩnh vực linh kiện điện tử đã đầu tư tại Nghệ An. Vừa qua tập đoàn đã có chuyến khảo sát tại các tỉnh phía Bắc và Nghệ An là một trong những điểm đến được lưu tâm. Tập đoàn ghi nhận và hài lòng về môi trường đầu tư tại Việt Nam nên mong muốn có dự án đầu tư ở quốc gia này.

Tại cuộc làm việc, đại diện các nhà đầu tư hạ tầng là VSIP, WHA Industrial Zone Nghệ An và Hoàng Thịnh Đạt giới thiệu hạ tầng các khu công nghiệp do doanh nghiệp đầu tư để tập đoàn sản xuất linh kiện điện tử tham khảo. Tiếp đó, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng đã trao đổi, giải đáp một số nội dung liên quan.