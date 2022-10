Tập đoàn TH, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á và Quỹ Vì Tầm vóc Việt trao tặng huyện Kỳ Sơn 10 ngôi nhà và hàng nghìn ly sữa

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chung tay cùng người dân Kỳ Sơn vượt qua những khó khăn bộn bề sau trận lũ quét vừa qua, ngày 8/10, Tập đoàn TH, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á (BAB), Quỹ Vì Tầm vóc Việt phối hợp với Báo Nghệ An, trực tiếp đến những vùng sạt lở của huyện Kỳ Sơn để trao những phần quà hỗ trợ trị giá 1 tỷ đồng.

Cùng đi có các đồng chí: Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Hồ Thị Ngân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh; Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An; cùng đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, PA03- Công an tỉnh Nghệ An.

Về phía Tập đoàn TH và Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á có ông Craig Tanner - Giám đốc Thú y - Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH; bà Vũ Thu Hằng - Giám đốc Truyền thông Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á, đại diện Tập đoàn TH và Quỹ Vì Tầm vóc Việt; bà Thái Nga - Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á.

Theo thống kê ban đầu, sau cơn lũ quét ngày 2/10, huyện Kỳ Sơn có 56 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, vùi lấp; hàng trăm người dân đang phải sơ tán, sống tạm tại nhà người quen, người thân trong vùng.

Ông Vi Văn Hoè - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Kỳ Sơn cho biết: Ngoài hệ thống giao thông bị sạt lở thì hiện tại, Kỳ Sơn rất khó khăn trong việc xây dựng lại nhà ở, khắc phục thiệt hại. Sự chia sẻ của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp như Ngân hàng Bắc Á, Tập đoàn TH là vô cùng đáng quý, thiết thực, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Bà Vũ Thu Hằng - Giám đốc truyền thông Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á, đại diện Tập đoàn TH và Quỹ Vì Tầm vóc Việt cho biết: Trước trận lũ quét này, từ đầu năm đến nay, Tập đoàn TH, Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á thông qua Quỹ Vì Tầm vóc Việt đã hỗ trợ huyện Kỳ Sơn xây dựng 26 căn nhà; giúp đỡ, tài trợ người nghèo, xây dựng một số công trình xã hội khác trên địa bàn. Dịp này, chúng tôi hỗ trợ xây dựng 10 ngôi nhà trị giá 500 triệu đồng và 74.000 sản phẩm nước tinh khiết TH true water và các sản phẩm đồ uống tốt cho sức khoẻ.

Bà Vũ Thu Hằng cho biết thêm: Với các triết lý kinh doanh: “Vì hạnh phúc đích thực”, “Đặt lợi ích riêng của mình nằm trong lợi ích chung của quốc gia, không tối đa hóa lợi nhuận mà luôn tìm cách hài hòa giữa các lợi ích” để có một tương lai bền vững và cuộc sống hạnh phúc hơn, Ngân hàng Bắc Á, Tập đoàn TH rất chú trọng đến các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, đặc biệt là những hoạt động xã hội dành cho trẻ em trong suốt nhiều năm qua, với số tiền hỗ trợ lên tới hàng trăm tỷ đồng.