Xây dựng Đảng

Tập hợp, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân, đưa Nghệ An phát triển

Hoạt động của MTTQ tỉnh Nghệ An luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, đồng hành của chính quyền và phối hợp hành động của các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An có cuộc trao đổi với Báo Nghệ An về xây dựng, củng cố mối quan hệ giữa Đảng và MTTQ vì sự phát triển chung của tỉnh.