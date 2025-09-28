Quốc tế Thảm kịch giẫm đạp ở miền nam Ấn Độ khiến hàng chục người thiệt mạng Đã có ít nhất 36 người chết và hơn 50 người khác bị thương trong một sự kiện vận động chính trị của diễn viên Ấn Độ Tamil Vijay.

Theo Guardian, Cơ quan Y tế bang Tamil Nadu (miền nam Ấn Độ), ngày 27/9 đã thông báo về việc có ít nhất 36 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương trong sự kiện vận động của Đảng Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) - Đảng do diễn viên Tamil Vijay thành lập.

"Trong số những người thiệt mạng có 8 trẻ em và 16 phụ nữ. Những người bị thương đang ở tình trạng ổn định", đại diện cơ quan y tế địa phương cho biết.

Thủ hiến bang Tamil Nadu MK Stalin cho biết, vụ giẫm đạp xảy ra vào tối 27/9, khi một lượng lớn người ủng hộ đổ dồn về phía hàng rào để được nhìn thấy Vijay. Ông Stalin đã tới hiện trường để chỉ đạo, đồng thời thăm hỏi các nạn nhân và gia đình. Giới chức bang Tamil Nadu cũng yêu cầu các bệnh viện tư nhân không được thu phí điều trị với những người bị nạn trong vụ việc.

Buổi vận động của nam diễn viên Tamil Vijay ở miền nam Ấn Độ. Ảnh: Zuma Press

"Chính quyền bang sẽ hỗ trợ 1 triệu rupee cho gia đình mỗi nạn nhân tử vong, và đã thành lập một ủy ban điều tra về thảm kịch này", ông Stalin nói.

Theo truyền thông địa phương, tình trạng quá tải nghiêm trọng được coi là nguyên nhân dẫn tới thảm kịch giẫm đạp. Đảng TVK dự kiến chỉ có 30.000 người tham dự buổi vận động khi xin giấy phép, nhưng số người có mặt thực tế đã lên tới gần 60.000.

"Đây là một sự cố đáng buồn. Tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, mong họ sẽ mạnh mẽ vượt qua thời điểm khó khăn", Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chia sẻ.