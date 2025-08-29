Pháp luật Thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân trên địa bàn tỉnh Nghệ An Sáng 29/8, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra các nội dung liên quan đến Dự thảo Nghị quyết quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với Dân quân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Phạm Thành Chung - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Ảnh: Tiến Đông

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An trình bày dự thảo, các cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn; dự kiến số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân...

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An trình bày tóm tắt dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Tiến Đông

Theo dự thảo này, dân quân khi có quyết định huy động, điều động làm nhiệm vụ hoặc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch do cấp có thẩm quyền phê duyệt được trợ cấp ngày công lao động là 327.600 đồng. Trường hợp được kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, mức trợ cấp tăng thêm là 163.800 đồng. Đối tượng áp dụng là lực lượng dân quân và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công tác dân quân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Trần Đình Toàn - Phó Trưởng Ban pháp chế, HĐND tỉnh góp ý tại cuộc họp. Ảnh: Tiến Đông

Dự kiến mức kinh phí hỗ trợ khi thực hiện Nghị quyết này trong giai đoạn 2026-2030 sẽ thực hiện theo Nghị định 16/2025/NĐ-CP ngày 4/2/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-Cp ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ. Trong đó, từ năm 2026 đến 2030, mỗi năm cần nguồn kinh phí 253,14 tỷ đồng, được bố trí trong dự toán chi ngân sách địa phương hàng năm.

Đại diện Sở Tài chính trả lời ý kiến liên quan đến vấn đề quy tròn số tiền trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân. Ảnh: Tiến Đông

Sau khi nghe trình bày của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, đại diện các ban chuyên trách của HĐND tỉnh, đại diện các sở, ngành liên quan đã có ý kiến góp ý liên quan đến dự thảo Nghị quyết nói trên. Một số ý kiến cho rằng nên quy tròn số tiền trợ cấp ngày công lao động; thời gian được điều động, đặc biệt liên quan đến công tác phòng chống thiên tai kéo dài cả ngày, đêm thì thực hiện như thế nào...

Tiếp thu những ý kiến tại cuộc họp thẩm tra, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An sẽ hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp lần thứ 32, HĐND tỉnh khoá XVIII (kỳ họp chuyên đề), tổ chức vào ngày 5/9 tới đây.