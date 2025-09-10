Kinh tế Tháng 9/2025, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn Nghệ An tăng 2,7% Bão số 5 trực tiếp đổ bộ trên địa bàn tỉnh đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân, là nguyên nhân chủ yếu làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 năm 2025 tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Tháng 9, một số cơn bão liên tục diễn ra khiến các vùng sản xuất bị ảnh hưởng, sản lượng cung ứng ra thị trường giảm. Theo đó, giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm tăng do tình trạng khan hiếm hàng hóa.

Theo Thống kê Nghệ An, chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2025 tăng 0,37% so với tháng trước, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có 8 nhóm hàng hóa có chỉ số giá tăng so với tháng trước đó là: Nhà ở, điện nước và vật liệu xây dựng tăng 0,70%; Giao thông tăng 0,59%; Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,51%; Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,20%; Đồ uống và thuốc lá tăng 0,06%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,06%; May mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,02% và Giáo dục tăng 0,02%.

Sau mưa lũ, giá cả thị trường có chiều hướng tăng do nguồn cung khan hiếm cục bộ. Ảnh: TH

Có 3 nhóm hàng không tăng, không giảm so với tháng trước, gồm: Thiết bị và đồ dùng gia đình; Thuốc và dịch vụ y tế; Bưu chính viễn thông.

Bình quân 9 tháng năm 2025, chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,03% so với cùng kỳ năm trước. Có 8/11 nhóm hàng tăng gồm: Thuốc và dịch vụ y tế tăng 13,32%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 4,89%; Nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 3,78%; Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 2,93%; Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 1,37%; May mặc, mũ nón và giày dép tăng 1,33%; Đồ uống và thuốc lá tăng 0,97%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,75%.

Có 3/11 nhóm hàng giảm gồm: Bưu chính viễn thông giảm 0,3%; Giáo dục giảm 0,76% và Giao thông giảm 5,01%.

Đồ họa: Hữu Quân

Chỉ số giá vàng tháng 9 năm 2025 tăng 7,64% so với tháng trước, tăng 54,65% so với cùng kỳ. Bình quân 9 tháng năm 2025 tăng 48,05% so với cùng kỳ.

Chỉ số đô la Mỹ tăng 0,46% so với tháng trước, tăng 5,58% so với cùng kỳ. Bình quân 9 tháng năm 2025 tăng 2,94% so với cùng kỳ.