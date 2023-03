Thẳng thắn, trách nhiệm với nhiều vấn đề nêu ra trong cuộc đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung với thanh niên Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Sáng 16/3, nhân Tháng Thanh niên, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung với thanh niên năm 2023 với chủ đề: "Thanh niên Nghệ An sáng tạo khởi nghiệp, lập nghiệp".

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn đồng chủ trì hội nghị. Chương trình đối thoại được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu UBND tỉnh kết nối trực tuyến với 21 điểm cầu các huyện, thành phố, thị xã. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ , Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và gần 500 thanh niên đại diện cho gần 150.000 đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà.

NHIỀU Ý KIẾN THẲNG THẮN, CỞI MỞ, TRÁCH NHIỆM

Phát biểu mở đầu đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với thanh niên, luôn dành cơ hội cho thanh niên phát triển, tham gia vào công việc chung của tỉnh.

Thanh niên Nghệ An đã phấn đấu vươn lên, đạt nhiều thành tích và được ghi nhận, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề mà thanh niên cần khắc phục để phát huy tốt hơn các phong trào. Trong đó, vấn đề khó khăn lớn nhất của thanh niên là tìm kiếm cơ hội việc làm, đặc biệt là lập nghiệp, khởi nghiệp. Người Nghệ An nói chung và thanh niên Nghệ An nói riêng rất giỏi, tài năng nhưng nhiều thanh niên chưa khẳng định được trách nhiệm làm giàu cho bản thân và quê hương.

Đánh giá cao chủ đề của hội nghị đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, ngoài việc làm giàu cho bản thân qua tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, thanh niên còn góp phần vào sự phát triển của quê hương, để làm sao Nghệ An sớm trở thành tỉnh khá như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời.

"Lãnh đạo tỉnh mong muốn lắng nghe những ý kiến thẳng thắn, cởi mở, trách nhiệm, những vấn đề thanh niên quan tâm để trao đổi, trả lời, qua đó, giúp các bạn có cơ hội tốt hơn về việc làm, cơ hội phát triển, cùng gánh vác trách nhiệm đối với sự phát triển của quê hương", Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các đoàn viên, thanh niên đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến những vấn đề mật thiết tới giải quyết việc làm, chuyển đổi số, chính sách chuyển đổi mục đích sử dụng đất; chính sách thu hút và tuyển dụng nhân tài; chính sách xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

Trả lời câu hỏi của Bí thư Huyện đoàn Nghi Lộc Nguyễn Đình Lộc về việc thanh niên cần trang bị những gì để đáp ứng các tiêu chí, nhu cầu tuyển dụng lao động tại các khu công nghiệp của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong những năm gần đây, tỉnh đã thu hút được nhiều nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, nhiều dự án FDI với số vốn lớn, nhu cầu sử dụng lao động cao. Tuy nhiên, nguồn nhân lực của tỉnh vẫn còn những hạn chế, lao động có tay nghề cao chiếm tỷ lệ thấp, chưa đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Hiện tại, các khu công nghiệp đang có 135 doanh nghiệp hoạt động, giải quyết việc làm cho 135.000 lao động và trong vòng 3 năm tới cần 80.000-100.000 lao động. Trong đó, lĩnh vực sản xuất điện tử cần khoảng 50.000 lao động, lĩnh vực da giày - dệt may cần khoảng 30.000 lao động. Vì vậy, để đáp ứng được yêu cầu đó, thì giải pháp là nâng cao công tác đào tạo; gắn kết giữa cơ sở đào tạo và người sử dụng lao động. Để đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng, lao động cần thay đổi kỹ năng, phương pháp, trang bị thêm kỹ năng mềm, ý thức, thái độ chuyên nghiệp hơn.

Liên quan đến câu hỏi của Bí thư Chi đoàn xã Yên Hòa (Tương Dương) Ngô Đài Trang về việc trang bị cơ sở vật chất cho công tác chuyển đổi số, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, chuyển đổi số là quá trình tất yếu và đang diễn ra mạnh mẽ nên Nghệ An không thể nằm ngoài xu thế này.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban có Nghị quyết về chuyển đổi số, UBND tỉnh có kế hoạch về chuyển đổi số. Tỉnh đã có một số chính sách, nhưng do địa bàn rộng, nguồn lực còn hạn chế nên kết quả đầu tư cho công tác này còn khá khiêm tốn. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ xác định nguồn lực để đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho chuyển đổi số, đặc biệt là địa bàn miền núi.

Trao đổi về chính sách chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng mô hình, trang trại của đoàn viên Phạm Văn Long - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên phát triển kinh tế xã Tân Thành (Yên Thành), Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, các ngành, các địa phương phải hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên trong công tác này. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành, báo cáo HĐND tỉnh tạo thuận lợi nhất trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, trong đó có chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất nông nghiệp để xây dựng mô hình, mở trang trại của thanh niên.

Liên quan đến câu hỏi về chính sách thu hút và tuyển dụng nhân tài của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, ngoài thực hiện quy định chung của Trung ương, ở Nghệ An trong những năm qua đã có cơ chế, chính sách thu hút được các bạn sinh viên xuất sắc về làm việc tại các cơ quan, đơn vị. Từ năm 1999 đến năm 2022, thu hút được 710 cán bộ, công chức, viên chức về làm việc tại cơ quan Nhà nước. Ngoài ra, các cơ sở khác cũng có những chính sách riêng. Nhưng hiện nay, chính sách của Nhà nước chưa đáp ứng được mong muốn của các bạn trẻ và sẽ có kiến nghị để điều chỉnh phù hợp.

CHUẨN BỊ TỐT VỀ THÁI ĐỘ, KỸ NĂNG, KIẾN THỨC

Đặt câu hỏi tới các đoàn viên, thanh niên, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, trước yêu cầu, điều kiện tuyển dụng ngày càng cao của các doanh nghiệp, các bạn thanh niên đã và đang làm gì để trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng cần thiết. Trong 3 yếu tố: thái độ, kỹ năng, kiến thức thì yếu tố nào là quan trọng nhất?

Trả lời câu hỏi của Chủ tịch UBND tỉnh, đoàn viên Nguyễn Thị Thanh Huệ - nhân viên Công ty cổ phần May Minh Anh - Kim Liên cho rằng, cả 3 yếu tố trên đều quan trọng. Đối với bản thân đã và đang hành động trên 4 yếu tố: lý tưởng khát vọng; trau dồi kiến thức và kỹ năng chuyên môn; rèn luyện kỹ năng; thái độ, tâm thức chủ động hội nhập với nền kinh tế. Đánh giá cao câu trả lời, Chủ tịch UBND tỉnh lại cho rằng, thái độ là quan trọng nhất, thái độ tốt sẽ quyết định đến việc có kỹ năng, kiến thức tốt.

Đánh giá những thanh niên được tuyển vào các cơ quan Nhà nước về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu công việc, nhưng đâu đó vẫn còn những bạn thanh niên chưa thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, Chủ tịch UBND tỉnh muốn nghe suy nghĩ của các bạn thanh niên về vấn đề này và gợi mở được những giải pháp gì để nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và cán bộ, công chức là thanh niên nói riêng?

Trả lời câu hỏi của Chủ tịch UBND tỉnh, đoàn viên Nguyễn Tân Anh - Chi đoàn Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch đề xuất 3 giải pháp: Tăng cường kiểm tra, giám sát kỷ luật, kỷ cương hành chính để chấn chỉnh, cải thiện chế độ đối với những cán bộ có năng lực, cống hiến; các tổ chức Đoàn tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, trách nhiệm cho thanh niên; các cán bộ, thanh niên cũng cần phải tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc gìn giữ các giá trị văn hóa dân tộc, bảo tồn các di tích lịch sử trong thời đại 4.0, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Nguyễn Thị Quỳnh cho rằng, Tỉnh đoàn xác định 2 nhiệm vụ quan trọng là giáo dục bằng hình thức trực tiếp, bằng những phong trào và việc làm cụ thể. Tỉnh đoàn cũng tích cực ứng dụng chuyển đổi số để quảng bá truyền thống, giá trị văn hóa của tỉnh trên nền tảng số.

Tại hội nghị, thanh niên tại nhiều địa phương còn đặt nhiều câu hỏi xung quanh các nội dung: Chính sách tạo việc làm cho thanh niên xuất ngũ trở về địa phương; Chính sách hỗ trợ cho ngư dân trẻ đóng mới, làm chủ tàu đánh cá vươn khơi; Chính sách hỗ trợ, giúp đỡ những thanh niên hoàn lương có điều kiện làm việc, phát triển kinh tế, tái hòa nhập cộng đồng; Chính sách vay vốn, hỗ trợ từ các quỹ đầu tư để thanh niên khởi nghiệp; Chính sách thu hút và tuyển dụng nhân tài của tỉnh.

Các đại biểu thanh niên còn đặt câu hỏi về các chính sách hỗ trợ đối tượng bí thư chi đoàn, đặc biệt ở địa bàn nông thôn, miền núi; Chính sách hỗ trợ cho những thanh niên khuyết tật tìm kiếm việc làm, phát triển kinh tế; Hỗ trợ các công ty, doanh nghiệp tiếp nhận lao động là người khuyết tật; Chính sách hỗ trợ thanh niên xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

Lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thể thao, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Tỉnh đoàn... đã trực tiếp trả lời, trao đổi những câu hỏi, kiến nghị mà các đoàn viên, thanh niên trao đổi tại hội nghị.

THANH NIÊN CẦN TỰ TIN, KIÊN TRÌ, DÁM LÀM, DÁM THẤT BẠI

Kết luận hội nghị đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, những vấn đề các đồng chí thanh niên nêu lên tại hội nghị là rất thiết thực, sát thực tế, không chỉ thanh niên quan tâm mà lãnh đạo tỉnh và các ngành, địa phương cũng rất quan tâm. Việc giải quyết ý kiến của thanh niên cũng chính là giải quyết những vấn đề của tỉnh.

Nhấn mạnh việc tạo điều kiện cho thanh niên phát triển cũng chính là tạo điều kiện cho tỉnh phát triển, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, những mong muốn của thanh niên trong giải quyết việc làm, chuyển đổi số, chính sách là hết sức thiết thực. Vì thanh niên cũng mong muốn tham gia làm việc, tạo ra giá trị cho bản thân và cho cộng đồng, xã hội. Thay mặt lãnh đạo tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những ý kiến, đóng góp của thanh niên tỉnh nhà đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Trong thời gian tới, để tạo điều kiện cho thanh niên tiếp tục phát huy vai trò, vị trí, cùng gánh vác trách nhiệm chung, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tỉnh đoàn tổng hợp đầy đủ các ý kiến của đoàn viên, thanh niên để gửi UBND tỉnh và các ngành, địa phương liên quan quan tâm, xem xét và có giải pháp giải quyết.

Tỉnh đoàn cũng cần tiếp tục đổi mới, linh hoạt, năng động trong công tác tập hợp, vận động đoàn kết, định hướng cho thanh niên phát triển bản thân, tham gia đóng góp trách nhiệm vào các hoạt động chung, đóng góp trách nhiệm với tỉnh, với cơ quan, với cộng đồng, đặc biệt là phát huy vai trò trong khởi nghiệp, lập nghiệp, qua đó, góp phần giúp Nghệ An sớm đạt mục tiêu trở thành tỉnh khá.

Nhấn mạnh Nghệ An là tỉnh có truyền thống cách mạng, văn hóa tốt đẹp, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tỉnh đoàn quan tâm công tác giáo dục, bồi dưỡng truyền thống của quê hương cho đoàn viên, thanh niên. Từ đó, khơi dậy khát vọng vươn lên, hình thành ý chí mạnh mẽ, có nghị lực, có kiến thức, tự tin, năng động, sáng tạo, có lý tưởng, khát khao phát triển bản thân và đóng góp cho địa phương.

Đối với các sở, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp thu đầy đủ các nội dung tại hội nghị đối thoại, chủ động nghiên cứu, đề xuất những giải pháp, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề thanh niên đặt ra. Trong đó, quan tâm chăm lo công tác thanh niên; hỗ trợ tổ chức Đoàn trong thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện cho thanh niên có nhiều cơ hội hoạt động hiệu quả; phát huy tốt vai trò của Đoàn thanh niên trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đặc biệt, phải đặt niềm tin vào thanh niên, tạo điều kiện, cơ hội cho thanh niên phát huy khả năng.

Các ngành, địa phương cũng cần có các chính sách giúp cho thanh niên có cơ hội việc làm, đào tạo, tăng cường kỹ năng, kiến thức đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, giúp tỉnh có nguồn lao động chất lượng cao. Các ngành, địa phương cũng cần khuyến khích, hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả mô hình sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển chung.

Nhấn mạnh lãnh đạo tỉnh rất tin tưởng vào khả năng, phẩm chất của thế hệ thanh niên tỉnh nhà, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung mong muốn các bạn trẻ tự tin, tâm huyết, mạnh mẽ, miệt mài để thực hiện các mong muốn đặt ra.

Mặt khác, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải kiên trì, nỗ lực, quyết tâm; nắm bắt cơ hội phát triển bản thân, lựa chọn mục tiêu để có những hành động cụ thể, với tinh thần dám nghĩ, dám làm và dám thất bại và không làm thì không bao giờ có thành công. Thanh niên phải có niềm tin vào bản thân, có nhiệt huyết, đam mê, tiên phong, gương mẫu, phát huy truyền thống của quê hương, của Đoàn thanh niên, hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, góp phần xây dựng quê hương Nghệ An giàu đẹp, văn minh.