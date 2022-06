Thành đoàn Vinh, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022

(Baonghean.vn) - Sáng 12/6, hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ nhất (15/6/1957-15/6/2022), tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Lưu niệm sự kiện Bác Hồ về thăm Quân khu 4, Bảo tàng Quân khu, Thành đoàn Vinh và Đoàn Khối Doanh nghiệp Nghệ An tổ chức Lễ phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 và ra quân Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2022.

Phát biểu tại Lễ phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022, đồng chí Hồ Đức Việt – Bí thư Thành đoàn Vinh nhấn mạnh, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè là điểm nhấn thể hiện sức trẻ, tinh thần xung kích của tuổi trẻ toàn tỉnh nói chung, tuổi trẻ thành phố Vinh nói riêng trong việc tiếp tục đẩy mạnh cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã đề ra, tiến tới chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Với phương châm Rộng khắp - An toàn - Hiệu quả - Bền vững, 90 ngày của chiến dịch sẽ là môi trường thực tiễn để các đoàn viên, thanh niên thể hiện sức trẻ, rèn luyện, khát vọng cống hiến; đồng thời chiến dịch cũng là thời điểm để các cấp bộ Đoàn cùng nhau thi đua thực hiện các công trình, phần việc thanh niên.

Đối với Chiến dịch Tình nguyện kỳ nghỉ hồng năm 2022, đồng chí Nguyễn Bá Tuấn Anh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh khẳng định, đây là dịp để đoàn viên, thanh niên trong Khối Doanh nghiệp rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khoẻ, có kỹ năng thực hành xã hội đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp và bảo vệ Tổ quốc.

Với chủ đề “Tuổi trẻ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng” các đội hình tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” của Đoàn Khối Doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh trong những năm vừa qua đã tổ chức các hoạt động an sinh xã hội (tặng quà, khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí, xây dựng công trình cộng đồng…) tại các xã thuộc huyện nghèo và huyện thoát nghèo thuộc tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh đó, các hoạt động bảo vệ môi trường tu sửa, giữ gìn cảnh quan cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xanh - sạch – đẹp; quyên góp, hỗ trợ vật chất, nguồn lực thực hiện các công trình, chương trình tình nguyện.

Tại chương trình, Ban Thường vụ Thành đoàn đã triển khai Công trình thanh niên năm 2022 “Bản đồ số hóa các địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố Vinh” tại 10 địa điểm: Di tích lưu niệm sự kiện Bác Hồ về thăm Nghệ An ngày 15/06/1957, Đền thờ Hoàng đế Quang Trung, Tượng đài Trường Thi – Bến Thủy, Tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi tại công viên Nguyễn Tất Thành, Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, Di tích cổng Thành cổ Vinh, Khu tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân, Bảo tàng Nghệ An, Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh, Nhà Truyền thống thành phố Vinh.

Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục lịch sử cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và tăng cường ứng dụng việc quét mã QR code để tìm kiếm thông tin các khu di tích lịch sử, địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố Vinh góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Vinh – đô thị thông minh, đáng sống đến với đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhân dân và khách du lịch.