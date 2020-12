Thanh niên không có bằng lái, mượn xe để đi rồi gây tai nạn làm hai bố con chết thảm

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Ngày 1/12, Nam bị Công an huyện Định Hóa khởi tố, tạm giam 4 tháng để điều tra về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên cho biết Nam chưa có bằng lái ôtô. Hôm đó, bị can mượn xe, lái đi khai trương nhà hàng và trên đường về đã gây tai nạn.

Khoảng 12h40 ngày 29/11, Nam đi trên quốc lộ 3C hướng Bắc Kạn về Thái Nguyên. Đến Km18+900 thuộc tổ dân phố Trung tâm, thị trấn Chợ Chu, xe lấn sang làn ngược chiều.



Nam bị cáo buộc "không làm chủ được tay lái", đâm vào xe máy do anh Lý Việt Phúc, 41 tuổi, điều khiển chở con trai 12 tuổi phía sau, đi chiều ngược lại. Cú tông mạnh khiến anh Phúc chết tại chỗ. Cậu bé 12 tuổi bị hất văng lên mái nhà dân ven đường, tử vong trên đường đi cấp cứu. Ôtô của Nam chỉ dừng lại khi đâm vào nhà dân.9h ngày 30/11, Nam ra trình diện, sau nhiều giờ rời hiện trường.