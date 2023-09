Thanh niên xã biên giới ở Nghệ An nuôi gà bản địa bán với giá cao

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Nhiều thanh niên ở xã biên giới Nậm Giải, huyện Quế Phong đầu tư nuôi gà bản địa bán thả đồi, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Xuân Hoàng

Đến bản Pục, xã biên giới Nậm Giải, chúng tôi được tham quan trại nuôi gà bản địa dưới tán rừng quế của gia đình anh Quang Văn Trung. Hàng trăm con gà thỏa sức tìm mồi dưới tán cây quế được trồng bên triền đồi.

Anh Quang Văn Trung phấn khởi cho biết, trước đây anh đã từng đầu tư nuôi các giống gà lai được chuyển từ miền xuôi lên nhưng đều thất bại do không phù hợp với khí hậu khắc nghiệt trên này. Sau những thất bại đó, năm 2019, anh quyết định chuyển sang nuôi gà bản địa. Để có nguồn con giống, anh đến từng gia đình trong các bản mua những con gà bản địa về nuôi gom để nhân giống. Gà bản địa có trọng lượng nhỏ, số lượng trứng của gà mái sinh sản hàng năm thấp, chỉ có 90 - 100 quả/năm. Tuy nhiên, ưu điểm là giống gà bản địa có sức đề kháng cao, ít dịch bệnh và chịu được khí hậu ở đây, nên đàn gà phát triển ổn định.

Khi đàn gà được nhân lên hàng trăm con mái đẻ, anh Trung đầu tư mua lò ấp trứng để cho ra con giống, ngoài phục vụ chăn nuôi tại gia, anh còn cung cấp cho nhiều gia đình trong xã nuôi. Chăn nuôi ngày càng phát triển, đặc biệt nhiều thanh niên có ý chí vươn lên trong cuộc sống, anh nảy ý tưởng thành lập HTX chăn nuôi, nhằm chủ động cung ứng lượng gà thịt hàng hóa lớn để cung cấp ra thị trường. Năm 2022, HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Thành Tâm ra đời với 18 thành viên; với lượng gà mái đẻ luôn duy trì trên 500 con, mỗi năm gần 20 nghìn con giống.

Gà bản địa ở Quế Phong có vóc dáng nhỏ, nhưng sức đề kháng cao, dễ nuôi. Ảnh: Xuân Hoàng

Các xã viên xây dựng hệ thống chuồng trại thành 2 - 3 ngăn, nhằm mục đích nuôi theo hình thức gối lứa. Bởi vậy, thời điểm nào trong năm HTX cũng có nguồn gà thịt cung ứng cho thị trường. Loại gà bản địa này, nuôi sau 5 - 6 tháng là xuất chuồng, trọng lượng gà chỉ đạt từ 1,2 - 1,5kg/con, do nuôi theo hình thức bán thả đồi, thức ăn chủ yếu các sản phẩm nông nghiệp do bà con làm ra: Ngô, lúa, sắn… nên chất lượng đảm bảo, khách hàng ưa thích. Do đó, dù với giá gà thịt hơi 145.000 đồng/kg nhưng vẫn “đắt hàng”.

“Hiện tại, thị trường chủ yếu mới chỉ khu vực thị trấn Kim Sơn, chưa mở rộng ra các huyện, thành phố. Do vậy, tới đây tôi có định hướng mở rộng thị trường bằng cách đầu tư lò giết mổ tại chỗ, với mục đích cung ứng cho khách hàng thịt gà làm sẵn. Theo đó, sản phẩm gà làm sẵn được đóng bao bì hút chân không để thuận lợi cho việc vận chuyển. Đây cũng là giải pháp tạo việc làm, tăng thu nhập cho các thành viên, và thuận lợi hơn cho khách hàng, đặc biệt là các nhà hàng và khách từ miền xuôi lên”, anh Quang Văn Trung cho hay.