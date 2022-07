Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội liên kết cùng các tỉnh Bắc Trung Bộ phát triển du lịch

Tham dự diễn đàn, về phía Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch có các đồng chí: Đoàn Văn Việt - Thứ trưởng; Nguyễn Trùng Khánh - Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.



Về phía các tỉnh, thành có các đồng chí: Võ Văn Hưng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội; Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá; Đoàn Ngọc Lâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình; Lê Ngọc Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; Trần Song Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.



Tham dự diễn đàn còn có đại diện các tập đoàn, tổng công ty du lịch và hàng không; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (Eurocham) và một số cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Liên kết sẽ tạo ra một sức bật mới cho từng địa phương

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, ngành Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp 10% vào GRDP của Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bắc Trung Bộ được kỳ vọng là một trong các giải pháp chủ lực giúp gia tăng lượng khách, doanh thu du lịch và định vị thương hiệu du lịch các địa phương trong thời gian tới.

Thành phố Hồ Chí Minh tin rằng, liên kết sẽ tạo ra một sức bật mới cho từng địa phương, thông qua đó góp phần nâng cao sức cạnh tranh và thương hiệu của du lịch từng địa phương cũng như thương hiệu du lịch Việt Nam trên thị trường du lịch quốc tế. Các thoả thuận liên kết phát triển du lịch với 4 nội dung ký kết là các vấn đề cốt lõi của công tác phát triển du lịch, gồm: công tác quản lý nhà nước về du lịch, phát triển nguồn nhân lực du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và quảng bá xúc tiến du lịch.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, ngay sau khi thỏa thuận được ký kết, từng địa phương cần có kế hoạch cụ thể để triển khai các nội dung liên kết trong thời gian sớm nhất. Các địa phương cần tổ chức các hoạt động kết nối để doanh nghiệp giữa các địa phương có cơ hội tìm hiểu dịch vụ, sản phẩm cũng như trao đổi các chính sách hợp tác cụ thể. Tập trung phối hợp trong công tác bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực đủ số lượng, có chất lượng.

Phát biểu chào mừng diễn đàn, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho rằng, du lịch không chỉ là ngành kinh tế quan trọng mà còn là cầu nối thúc đẩy hợp tác phát triển, giao lưu văn hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng tình hữu nghị và gìn giữ hòa bình.

Trước xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, các địa phương cần tiếp thu và chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường quan hệ hợp tác giữa các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Việc hợp tác toàn diện, hiệu quả hơn nữa giữa các trung tâm du lịch lớn của đất nước với vùng Bắc Trung Bộ mở rộng sẽ phát huy tiềm năng, lợi thế về giá trị tài nguyên du lịch của mỗi địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung cho biết, Nghệ An là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, được ví như “Việt Nam thu nhỏ”, là điều kiện và cơ hội để phát triển ngành Du lịch. Thiên nhiên đã ưu đãi cho Nghệ An cảnh sắc tươi đẹp, kỳ thú, “non xanh nước biếc như tranh họa đồ”, với nhiều bãi biển đẹp và hấp dẫn du khách; có khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận ở miền Tây Nghệ An. Nghệ An còn là vùng đất có bề dày lịch sử văn hóa lâu đời và truyền thống đấu tranh cách mạng với hơn 2.000 di tích lịch sử, danh thắng, 147 di tích quốc gia.

Với chủ đề của Diễn đàn: “Hội tụ tinh hoa - Nâng tầm điểm đến”, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kỳ vọng sẽ có nhiều ký kết hợp tác mới, đánh dấu bước phát triển trong mối quan hệ liên kết hợp tác giữa các tỉnh, thành phố, các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, đặc biệt là sự liên kết có hiệu quả thiết thực từ các hiệp hội và doanh nghiệp du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội và các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng cùng các đơn vị, đối tác.

Diễn đàn sẽ tạo động lực to lớn, mang lại hiệu quả phục hồi bền vững ngành Du lịch và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố nói riêng, cả nước nói chung.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về giải pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác, liên kết phát triển du lịch bền vững và kích cầu du lịch nội địa giữa Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Ông Trương Đức Hùng - Phó Tổng Giám đốc Điều hành Tổng Công ty du lịch Sài Gòn cho rằng, các địa phương cần đẩy mạnh liên kết các tỉnh trong vùng để tạo thành các cụm sản phẩm mạnh để tạo thành điểm đến liên vùng, các sản phẩm chuyên đề; tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh chính sách về xúc tiến quảng bá, phát triển sản phẩm nhằm thúc đẩy công tác quy hoạch, thị trường, các chương trình hợp tác phát triển, xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch một cách thống nhất.

Phải xây dựng cơ chế điều phối liên kết vùng có tính thực tiễn và hiệu quả cao

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, đồng chí Đoàn Văn Việt - Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch cho rằng, trong thời gian qua, các hoạt động du lịch nhộn nhịp trở lại tại các địa phương trên cả nước, du lịch đang từng nhịp bước vào giai đoạn phục hồi và phát triển mới.

Thể hiện là 6 tháng đầu năm 2022, lượng khách quốc tế ước đạt 414.000 lượt; riêng tháng 6/2022 ước đạt 185.000 lượt. Thị trường du lịch nội địa sôi động với lượng khách du lịch nội địa 6 tháng đầu năm 2022 đạt 60,8 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 265 nghìn tỷ đồng.

Đánh giá cao tinh thần chủ động của các địa phương, Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương xây dựng cơ chế điều phối liên kết vùng có tính thực tiễn và hiệu quả cao, có cơ chế theo dõi, giám sát quá trình điều phối, thực thi liên kết vùng. Trong liên kết cần chú trọng việc xây dựng nội dung phối hợp cụ thể, căn cứ từ tiềm năng, tài nguyên du lịch để định vị sản phẩm du lịch đặc sắc của vùng nhằm tạo sức hút và ấn tượng về vùng Bắc Trung Bộ đối với du khách.

Mặt khác, các địa phương cần nghiên cứu xây dựng hình ảnh chung để quảng bá bản sắc, thương hiệu riêng có của vùng; xây dựng cơ chế, chính sách hợp lý, phù hợp với tình hình phát triển để tăng cường năng lực bộ máy và hoạt động xúc tiến quảng bá, đẩy mạnh liên kết giữa các địa phương trong vùng. Tăng cường liên kết ứng dụng khoa học công nghệ giữa các địa phương trong vùng; ứng dụng công nghệ số trong phát triển sản phẩm cũng như xúc tiến, quảng bá du lịch.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch cũng đề nghị các địa phương chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch thật tốt. Phát huy vai trò kết nối của các Hiệp hội du lịch, các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong hoạt động liên kết phát triển du lịch, liên kết, hợp tác xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù của vùng, từ đó hình thành các chương trình du lịch hấp dẫn, thu hút quan tâm, khám phá của khách du lịch trong và ngoài nước.

Tại diễn đàn đã diễn ra lễ ký kết Thoả thuận hợp tác liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng giai đoạn 2022 - 2025 và Kế hoạch triển khai các hoạt động liên kết giai đoạn 2022 - 2023.

Các doanh nghiệp du lịch của Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố cũng đã ký thoả thuận hợp tác phát triển du lịch.

Tại sự kiện này, bà Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh và TS. Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động đã trao Quốc kỳ do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng cùng bảng tượng trưng 60.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân các tỉnh: Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.