Xã hội Thành phố Vinh gặp mặt nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam Sáng 18/12, thành phố Vinh tổ chức gặp mặt nhân Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).

Tại chương trình Gặp mặt, lãnh đạo thành phố cùng 805 đại biểu là cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn thành phố Vinh đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng vũ trang trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, lực lượng vũ trang thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu quân sự, quốc phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đoàn đại biểu thành phố đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ công ơn các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh. Ảnh: Lưu Hiền

Thực hiện tốt chức năng tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc. Chất lượng tổng hợp, bản lĩnh chính trị, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố được nâng lên, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; là lực lượng nòng cốt, xung kích, đi đầu trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Toàn cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Lưu Hiền

Hàng năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; có nhiều đổi mới trong huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao đạt kết quả cao; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2022; chỉ đạo 25 phường, xã tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn an toàn tuyệt đối. Quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; công tác xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và xây dựng Đảng bộ đạt kết quả tích cực. Thường xuyên bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

Đoàn lãnh đạo thành phố chúc mừng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An nhân kỳ niệm 80 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Ảnh: Lưu Hiền

Cùng với đó, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, chính sách, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Với những thành tích đạt được trên các mặt công tác trong 5 năm qua, Ban CHQS thành phố liên tục được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh Nghệ An tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Trước buổi gặp mặt, Đoàn đại biểu thành phố đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ công ơn các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh và thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.