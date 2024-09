Kinh tế Thành phố Vinh hỗ trợ Thủ đô Hà Nội xử lý cây xanh gãy đổ Bão số 3 đã gây nhiều thiệt hại cho các tỉnh phía Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội với hàng loạt cây xanh gãy đổ, ảnh hưởng đến giao thông, mỹ quan đô thị. Hiện TP. Vinh đã chỉ đạo lực lượng ra Hà Nội để hỗ trợ khắc phục các tuyến đường cây gãy đổ sau bão.

Cơn bão số 3 đã đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh miền Bắc, trong đó Thủ đô Hà Nội là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề với nhiều ngôi nhà, công trình bị hư hỏng, hàng loạt cây xanh lâu năm bị gãy đổ. Nhiều tuyến phố cổ kính, xanh mát nay trơ trọi sau khi bão số 3 đi qua.

Cây cổ thụ tại đường phố Hà Nội gãy đổ sau bão số 3.

Với tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết sẻ chia, TP. Vinh đã chỉ đạo Công ty CP Công viên cây xanh TP. Vinh cắt cử lực lượng tiến về Thủ đô Hà Nội để chung tay khắc phục hậu quả cây xanh gãy đổ sau bão.

Lực lượng chức năng TP. Vinh hỗ trợ thủ đô Hà Nội xử lý cây xanh gãy đổ sau bão. Ảnh: P.V

Theo đó, phía Công ty CP Công viên cây xanh TP. Vinh đã điều động 1 xe chuyên dụng cùng 10 công nhân, cùng với đó là các trang thiết bị như cưa máy, cuốc, xuổng, xẻng…

Ông Nguyễn Anh Dũng – Phó Giám đốc Công ty CP Công viên cây xanh TP. Vinh cho biết: Sau khi biết được tình hình nguy cấp về những thiệt hại do bão số 3 gây ra, đơn vị đã xin phép UBND TP. Vinh có thể ra tiếp cận hiện trường, hỗ trợ xử lý cây xanh gãy đổ sau bão. Sau khi được đồng ý phương án, các công nhân tại đơn vị đều hăng hái đăng ký ra Hà Nội để đồng hành cùng bà con thủ đô.

Nhiều cây cổ thụ kích thước lớn nên công việc xử lý cũng khó khăn hơn. Ảnh: P.V

Sau 2 ngày làm việc, theo các công nhân báo về, công việc xử lý cây xanh lần này này vất vả hơn so với các đợt mưa bão trước do số lượng cây gãy đổ lớn, trong đó có nhiều cây to, lâu đời, nên việc cắt tỉa, thanh lý, vận chuyển cây cũng tốn nhiều thời gian hơn. Mặc dù vậy, các công nhân vẫn động viên nhau phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ để chia sẻ khó khăn với bà con thủ đô.

Được biết đợt cao điểm hỗ trợ xử lý cây xanh sau bão sẽ kéo dài từ 7 - 10 ngày. Ảnh: P.V

Được biết, trong năm 2010, cơn bão số 10 đổ bộ trực tiếp vào Nghệ An, gây thiệt hại nặng nề tại TP. Vinh và các huyện lân cận. Thời điểm đó, phía công ty cây xanh Hà Nội cũng đã huy động lực lượng để hỗ trợ Nghệ An khắc phục hậu quả. Do vậy, việc hỗ trợ TP. Hà Nội đợt này không chỉ với mục đích giảm thiểu thiệt hại mà còn là việc làm thể hiện sự tri ân, tinh thần đoàn kết với thủ đô Hà Nội đã hỗ trợ Nghệ An trong thời điểm khó khăn.