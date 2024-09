Kinh tế Bão số 3 đổ bộ Hà Nội gây nhiều thiệt hại Chiều tối ngày 7/9, cơn bão số 3 (Yagi) đã đổ bộ vào TP Hà Nội với sức gió khủng khiếp kèm mưa lớn, gây ra nhiều thiệt hại.

Sau khi bão đổ bộ mang theo gió lớn, mưa to, nhiều tuyến phố ở Hà Nội như Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, một số điểm ở đường Vành đai 3... bị ngập sâu đến 50 cm. Do mưa lớn, gió rít từng cơn do ảnh hưởng của bão số 3, Cục Hàng không Việt Nam quyết định kéo dài thời gian tạm đóng cửa đối với sân bay Nội Bài. Cụ thể, thời gian tạm đóng cửa sân bay Nội Bài sẽ kéo dài đến 24h ngày 7/9, lùi thêm 3 giờ so với phương án trước đó. Một số chung cư ở Hà Nội đã bị gió bão gây hư hại tài sản; mái tôn rất to cũng bị lật tung, cây cối đổ la liệt, một số nơi đã mất điện.

Một số hình ảnh ghi lại sự càn quét của bão số 3 tại Hà Nội:

Sức gió trên cấp 13.

Hình ảnh tại chung cư Goldmark City (trái) và tòa nhà CT12B Kim Văn Kim Lũ.

Cả mái tôn lớn bị gió lật tung ở Công ty giày Thượng Đình - Quận Thanh Xuân.

Cổng chào trên đường Nguyễn Quý Đức (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đổ sập vào chiều 7/9.

Mưa to, gió lớn nước ngập đường.

Nhà lợp tôn đổ do gió bão mạnh ở Thạch Thất.

Cây cổ thụ bật gốc gần Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Tính đến cuối giờ chiều 7/9, bão số 3 đã làm trên 240 cây đổ, bật gốc (đường kính từ 18-80cm), có khoảng 300 cành cây gãy đổ (đường kính 8-20cm).

Cây xanh gãy đổ la liệt.

Gió lớn làm cây cối quanh khu vực Tây Hồ nghiêng ngả.

Lực lượng chức năng nhanh chóng dọn dẹp các cây đổ gãy ở đường Chùa Tổng (quận Hà Đông).

Lực lượng công an và UBND phường Thổ Quan (quận Đống Đa) tiến hành dọn dẹp cây đổ ngay trong đêm để đảm bảo an toàn cho người lưu thông qua đường Khâm Thiên. Ảnh: Hùng Nguyễn