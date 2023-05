Thành phố Vinh khai trương phố đi bộ

(Baonghean.vn)- Dù ghi bàn thắng dẫn trước, Sông Lam Nghệ An vẫn phải nhận thất bại trước chủ nhà Công an Hà Nội tại vòng 9 V.League 2023.

(Baonghean.vn) - Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An nêu ý kiến quan trọng tại nghị trường Quốc hội; Thường trực HĐND tỉnh lưu ý nội dung chất vấn tại kỳ họp tháng 7; Không có vùng cấm trong xử lý ATGT; Lập đoàn kiểm tra doanh nghiệp sản xuất bột đá có 8 công nhân bị bụi phổi, 3 người đã tử vong…

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng "Tháng vận động bảo hiểm xã hội toàn dân", chiều 26/5, diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền thực hiện chủ trương, chính sách bảo hiểm xã hội giữa Công ty TNHH An sinh Thảo Nguyên với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vinh và Thành đoàn Vinh.

(Baonghean.vn) - “Vẫn còn đó cảnh sống tạm của một số hộ dân khi di dời khẩn cấp. Vẫn còn đó tình trạng thấp thỏm, lo âu mỗi mùa mưa bão tới. Vẫn còn đó sự đợi chờ, hy vọng sớm ổn định cuộc sống..." vị đại biểu Đoàn Nghệ An xúc động phát biểu tại Hội trường Diên Hồng.

(Baonghean.vn) - Chiều 26/5, đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Trưởng Ban Tổ chức giải chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ XXV - năm 2023.

(Baonghean.vn) - Từ ngày 24-27/5/2023, đoàn Famtrip Nghệ An đã khảo sát các tuyến, điểm du lịch và làm việc tại thành phố Gwangju, Hàn Quốc.

Biết chuyện con gái bị hàng xóm xâm hại, người mẹ sang nhà ông Dương Văn Toan để hỏi rõ. Lúc này bị can nói: “Nếu tôi có làm gì sai với con cô thì cho tôi xin lỗi, lần sau tôi không thế nữa”.

Trên mạng xã hội đang xôn xao thông tin Chi Pu biểu diễn ca khúc "See tình" mà không xin phép phía Hoàng Thùy Linh.

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2023, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đã dự kiến nhiều vấn đề sẽ được chất vấn tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND tỉnh, lưu ý các nội dung cần chất vấn, giám sát.

(Baonghean.vn)- Hội nghị Da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 6 do Bệnh viện Da Liễu Trung ương, Sở Y tế Nghệ An, Bệnh viện Da liễu Nghệ An đồng tổ chức.