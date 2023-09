Thành phố Vinh phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để phát triển xứng đáng với kỳ vọng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì, đồng chí Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội có bài phát biểu chúc mừng. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Nghệ An và thành phố Vinh qua các thời kỳ;

Thưa các vị đại biểu, khách quý;

Thưa toàn thể đồng chí, đồng bào!

Hôm nay, tôi cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu rất vui mừng dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự phát triển, trưởng thành, lớn mạnh của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Vinh trong suốt quá trình 60 năm qua.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu, các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, cùng toàn thể đồng bào, đồng chí những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Đồng chí Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô. Ảnh: Thành Cường

Thưa đồng chí, đồng bào và quý vị đại biểu!

Thành phố Vinh là trung tâm kinh tế - chính trị của Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu và các bậc tiền bối cách mạng. Nơi đây, 235 năm về trước đã được Hoàng đế Quang Trung chọn làm nơi đóng đô của triều đại Tây Sơn, đánh dấu mốc quan trọng trong sự hình thành và phát triển của đô thị Vinh.

Với vị trí địa chiến lược quan trọng, Vinh đã trở thành một đô thị lớn của xứ Trung Kỳ. Ngày 10/10/1963, Chính phủ ra Quyết định thành lập thành phố Vinh. Vinh trở thành một trong năm thành phố công nghiệp lớn nhất miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

Vinh - Bến Thủy được biết đến là nơi khởi đầu của cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931, được vinh danh là Thành phố Đỏ anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nằm ở vị trí chiến lược trên con đường thiên lý Bắc Nam, là trọng điểm đánh phá của kẻ thù, quân và dân thành phố Vinh đã chiến đấu dũng cảm, kiên cường bảo vệ huyết mạch giao thông quan trọng để hỗ trợ, chi viện cho chiến trường, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thành phố Vinh và nhiều đơn vị trực thuộc đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và được Bác Hồ gửi thư khen ngợi.

Đến thành Vinh ngày hôm nay, chúng ta vui mừng nhận thấy, diện mạo đô thị Vinh đang thay đổi từng ngày, khang trang và hiện đại hơn, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè, du khách trong nước và quốc tế. Vinh đã và đang có những đóng góp quan trọng vào sự thay đổi của tỉnh Nghệ An và góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Trong 60 năm qua, đặc biệt là trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, thành phố Vinh có bước phát triển toàn diện, với nhiều thành tựu, kết quả quan trọng; quy mô và tiềm lực kinh tế có bước phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại, mang tính đặc trưng của đô thị đầu não của tỉnh và đô thị cấp vùng.

Năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,02%; thu nhập bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng, gấp 2,37 lần bình quân chung của tỉnh. Hạ tầng giao thông đối nội, đối ngoại được nâng cấp; nhiều tuyến đường mới được xây dựng, tạo điều kiện phát triển kinh tế và mở rộng không gian đô thị. Bộ mặt đô thị thay đổi nhanh chóng, mang dáng dấp một đô thị văn minh, hiện đại ở khu vực Bắc Trung Bộ.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Nghệ An tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường

Vinh bước đầu khẳng định là trung tâm giáo dục - đào tạo của vùng, được UNESCO công nhận là “Thành phố học tập toàn cầu”. Lĩnh vực y tế có bước phát triển, đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; dân chủ ngày càng được phát huy. Đảng bộ thành phố nhiều năm liền được công nhận Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chúng ta rất đỗi tự hào và rất vui mừng về những đổi thay, phát triển của thành phố quê hương Bác Hồ sau 60 năm xây dựng và phát triển.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, thành phố Vinh đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý và tại lễ kỷ niệm trang trọng này thành phố vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tựu rất đáng tự hào mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Vinh đã đạt được trong suốt chặng đường vẻ vang 60 năm qua.

Thưa đồng bào, đồng chí và quý vị đại biểu, khách quý!

Nhìn lại chặng đường đã qua, bên cạnh những thành tích to lớn đã đạt được, vẫn còn đó những trăn trở, đòi hỏi thành phố Vinh phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng đáng với kỳ vọng của Trung ương, cũng như của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

Thành phố cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, khơi dậy khát vọng phát triển toàn diện, nhanh hơn, mạnh hơn, xứng đáng với truyền thống “Thành phố Đỏ” anh hùng, xây dựng thành phố Vinh thực sự là đô thị trung tâm của tỉnh và cả vùng Bắc Trung Bộ, là một động lực - cực tăng trưởng kinh tế của tỉnh, góp phần chủ đạo để Nghệ An sớm trở thành tỉnh khá của cả nước, là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường

Tôi nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm đề nghị Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố Vinh quan tâm, thực hiện tốt như sau:

Thứ nhất, tập trung quán triệt, thấm nhuần, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị, đội ngũ đảng viên, các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân về nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An nói chung và thành phố Vinh nói riêng theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, đặt trong tổng thể, đồng bộ với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ.

Thứ hai, khẩn trương xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chương trình hành động với các kế hoạch, đề án cụ thể để thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được phê duyệt. Sớm trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh, kịp thời điều chỉnh quy hoạch chung thành phố, trong đó xác định tầm nhìn và chiến lược để phát triển thành phố Vinh trong mối quan hệ tổng thể của tỉnh Nghệ An và cả vùng, có tính đến mối quan hệ trực tiếp với các huyện phụ cận trong vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh.

Phối hợp triển khai lập, quản lý, thực hiện tốt các quy hoạch. Chú trọng quy hoạch phát triển đô thị hướng biển dọc hai bờ sông Lam. Hiện thực hóa quy hoạch trục phát triển đại lộ Vinh - Cửa Lò, tạo động lực phát triển kinh tế, liên kết các không gian trọng yếu, kết nối trung tâm hành chính thành phố và trung tâm du lịch biển.

Huy động có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối, giao thông trọng điểm, hạ tầng đô thị khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp. Tập trung đầu tư nâng cấp ga Vinh; nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Vinh đạt quy mô sân bay cấp 4E; nâng cấp, mở rộng, nâng cao năng lực khai thác cảng nước sâu Cửa Lò, các tuyến đường bộ cao tốc, các tuyến đường kết nối Vinh với Cửa Lò, Nam Đàn, Hưng Nguyên...

Các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Quân khu 4 tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường

Thứ ba, chủ động, sáng tạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đột phá để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, chủ yếu dựa vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để thành phố Vinh sớm trở thành đô thị thông minh, hiện đại, là trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của cả khu vực Bắc Trung Bộ. Thành phố phải đi đầu trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, trước hết với 3 trụ cột: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics và thương mại - du lịch.

Đặc biệt, cần nhất quán quan điểm phát triển bền vững trên cả 3 trụ cột: kinh tế, xã hội, môi trường. Tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, liên kết với các địa phương trong cả nước, đẩy mạnh thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Thứ tư, giữ vững và phát huy vị thế trung tâm giáo dục đào tạo của tỉnh, từng bước khẳng định trung tâm vùng; nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông, phát triển giáo dục đại học, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Tập trung đầu tư phát triển Đại học Vinh trở thành trung tâm đào tạo uy tín trong nước, khu vực và thế giới.

Xây dựng thành phố Vinh trở thành trung tâm văn hóa - thể thao - du lịch của khu vực. Hệ thống y tế của thành phố trở thành hạt nhân của Trung tâm y tế chuyên sâu khu vực Bắc Trung Bộ, trong đó Bệnh viện Đa khoa tỉnh phải trở thành Bệnh viện hạng đặc biệt tuyến cuối.

Giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác đối ngoại. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; hết sức gìn giữ, phát huy, lan tỏa mạnh mẽ hơn những giá trị văn hóa xứ Nghệ, là nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển, bảo đảm vừa phát triển kinh tế nhanh, bền vững, vừa mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ.

Thứ năm, chăm lo xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên các cấp, nhất là người đứng đầu.

Thứ sáu, tỉnh Nghệ An, thành phố Vinh cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 36/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; đồng thời phải hết sức khẩn trương rà soát, đề xuất Quốc hội bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù và vượt trội, thích hợp để xây dựng tỉnh Nghệ An nói chung và thành phố Vinh nói riêng.

Đồng chí Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội trao Huân chương Độc lập hạng Nhì, tặng hoa, bức tranh cho đại diện Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường

Thưa đồng bào, đồng chí và quý vị đại biểu, khách quý!

Phát huy kết quả đạt được trong 60 năm qua, với các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng cùng những tiềm năng, lợi thế sẵn có; tôi tin tưởng vững chắc rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Vinh sẽ đoàn kết, chung sức đồng lòng, năng động, sáng tạo, quyết tâm chính trị cao, nỗ lực phấn đấu, tạo ra những bước chuyển vượt bậc về mọi mặt, sớm hoàn thành mục tiêu đưa thành phố Vinh phát triển nhanh và đột phá, trở thành động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh, trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần đưa Nghệ An “Bước thật mạnh, tiến thật xa, Nghệ An như thế mới là Nghệ An” theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Một lần nữa, kính chúc quý vị đại biểu, cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Vinh tiếp tục gặt hái được nhiều thành công mới, thắng lợi mới, ngày càng văn minh, giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc.

(* Đầu đề do Báo Nghệ An đặt)