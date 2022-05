Thành phố Vinh ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn - thân thiện - văn minh” ​

Sáng 23/5, tại Trường THCS Hưng Dũng, Ban ATGT thành phố Vinh, Công an thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố và Thành đoàn Vinh phối hợp tổ chức lễ ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn - thân thiện - văn minh”.

Tới dự có đồng chí Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó trưởng Ban ATGT TP.Vinh.



Trường THCS Hưng Dũng vì đây địa điểm có lượng học sinh lớn và là khu vực có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, nhiều trường học trên đoạn phố ngắn. Do vậy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao.



Việc thành lập và đưa vào hoạt động mô hình “Cổng trường an toàn - thân thiện - văn minh” là cụ thể hóa công tác giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng an toàn, kỹ năng sống cho học sinh. Từ chỗ các em hiểu về an toàn giao thông, theo đó sẽ trở thành tuyên truyền viên lan tỏa đến gia đình, bạn bè, sớm hình thành ý thức chấp hành pháp luật về ATGT ngay khi ngồi trên ghế nhà trường, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, thân thiện, văn minh.

Theo kế hoạch, sẽ triển khai mô hình “Cổng trường an toàn - thân thiện - văn minh” tại 4 điểm trường, gồm: Trường Tiểu học Lê Mao, Trường THCS Lê Mao, Trường Tiểu học Hưng Dũng 1, Trường THCS Hưng Dũng và sau đó nhân rộng mô hình trong tất cả các trường trên địa bàn TP.Vinh.



Phát biểu tại lễ ra mắt mô hình, Trung tá Nguyễn Hàm Thắng- Phó trưởng Công an TP.Vinh cjho biết, để mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, sẽ tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình, và rất cần sự chung tay, phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng, nhà trường, gia đình...



Tại lễ ra mắt mô hình, BTC đã trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh./.

Đặng Cường