Thành phố Vinh và huyện Quỳ Châu giành giải Nhất toàn đoàn Cuộc thi Tìm hiểu di sản văn hóa

(Baonghean.vn) - Theo đánh giá của ban giám khảo, cuộc thi năm nay được các đội chuẩn bị chu đáo từ nội dung, đến hình thức thể hiện sinh động, hấp dẫn và mang lại hiệu quả tuyên truyền cao

Tối 24/11, tại Bảo tàng Nghệ An, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức lễ bế mạc, trao giải Cuộc thi Tìm hiểu di sản văn hóa Nghệ An; công bố điểm du lịch Bảo tàng Nghệ An và khai trương trưng bày chuyên đề: “Thanh âm của núi rừng”.

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở: Văn hóa và Thể thao, Giáo dục và Đào tạo.

Trong 2 ngày 23 và 24/11, Cuộc thi tìm hiểu Di sản văn hóa tỉnh Nghệ An năm 2022 với chủ đề "Em yêu di sản quê hương" đã diễn ra sôi nổi, hào hứng, thiết thực chào mừng Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) và Kỷ niệm 17 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2022).

21 đội thi là học sinh Trung học cơ sở đến từ 21 huyện, thành, thị đã trải qua 3 phần thi: Xây dựng Clip giới thiệu di sản văn hóa của địa phương; Thi kiến thức chung và Thi thuyết trình.

Theo đánh giá của Ban giám khảo, cuộc thi năm nay được các trường chuẩn bị chu đáo từ nội dung, đến hình thức thể hiện sinh động, hấp dẫn và mang lại hiệu quả tuyên truyền cao, từ đó có tác dụng giáo dục sâu rộng cho các em học sinh hiểu rõ giá trị của di sản văn hóa đối với đời sống tinh thần của nhân dân. Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát huy được các tài năng, tinh thần đoàn kết, thống nhất của các em trong đội thi.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao các giải toàn đoàn, giải phần thi clip, giải phần thi thuyết trình và giải phần thi kiến thức chung.

Danh sách các đội đạt giải tại cuộc thi Tìm hiểu di sản văn hóa tỉnh Nghệ An năm 2022: A. Giải toàn đoàn: - 2 giải Nhất: Thành phố Vinh, Quỳ Châu - 3 giải Nhì: Kỳ Sơn, Thái Hòa, Đô Lương - 4 giải Ba: Cửa Lò, Hưng Nguyên, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn - 12 giải Khuyến khích: Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu, Anh Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Thanh Chương, Hoàng Mai, Yên Thành, Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Quế Phong. B. Giải phần thi clip: - 1 giải Nhất: Thành phố Vinh - 1 giải Nhì: Thái Hòa - 2 giải Ba: Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn - 6 giải Khuyến khích: Diễn Châu, Quỳ Châu, Cửa Lò, Thanh Chương, Tương Dương, Yên Thành C. Giải phần thi thuyết trình: - 1 giải Nhất: Quỳ Châu - 1 giải Nhì: Thành phố Vinh - 2 giải Ba: Hưng Nguyên, Thái Hòa - 17 giải Khuyến khích: Nam Đàn, Đô Lương, Thanh Chương; Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Diễn Châu, Anh Sơn, Con Cuông, Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Quế Phong, Tương Dương, Cửa Lò, Yên Thành, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp. D. Giải phần thi kiến thức chung: - 1 giải Nhất: Kỳ Sơn - 1 giải Nhì: Đô Lương - 3 Giải Ba: Thái Hòa, Nghi Lộc, Cửa Lò - 4 giải Khuyến khích: Quế Phong, Tương Dương, Quỳ Châu, thành phố Vinh.

Dịp này, Sở Văn hóa và Thể thao đã công bố điểm du lịch Bảo tàng Nghệ An.

Được thành lập theo Quyết định số 1103.TCUB/QĐ ngày 17/10/1979 của UBND tỉnh Nghệ Tĩnh, bảo tàng là nơi tái hiện lại toàn bộ tiến trình lịch sử của tỉnh Nghệ An từ thời nguyên thủy cho đến ngày nay thông qua hơn 31.000 tư liệu, hiện vật, trong đó có nhiều bộ sưu tập cổ vật quý như: sưu tập trống đồng, vũ khí, đồ trang sức văn hóa Đông Sơn; sưu tập tranh thêu cổ...

Đặc biệt, đây là nơi duy nhất của tỉnh Nghệ An đang bảo quản và lưu giữ 3 bảo vật quốc gia.

Qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Bảo tàng Nghệ An đã đón tiếp và phục vụ hàng triệu lượt khách đến tham quan, đón tiếp hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước tới nghiên cứu.

Với những hoạt động nổi bật, Bảo tàng Nghệ An đã được UBND tỉnh Nghệ An công nhận là điểm du lịch tại Quyết định số 709/QĐ.UBND ngày 20 tháng 3 năm 2021.

Nhân kỷ niệm lần thứ 17 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005-23/11/2022), Bảo tàng Nghệ An tổ chức khai trương trưng bày chuyên đề “Thanh âm của núi rừng” với hơn 150 hình ảnh, tài liệu, hiện vật và phim tư liệu nhằm giới thiệu đến công chúng các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số ở Nghệ An.

Chuyên đề cũng là dịp trải nghiệm, tôn vinh giá trị của nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống của cộng đồng 5 dân tộc thiểu số, đồng thời thông qua trưng bày góp phần kêu gọi các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức trong việc bảo tồn, gìn giữ, phát triển vốn di sản văn hóa quý giá của dân tộc trong thời đại ngày nay.