Tháo gỡ khó khăn cho ngành Giáo dục trong bối cảnh mới - Kỳ cuối: Nêu cao trách nhiệm, cống hiến hết mình

Nội dung: Mỹ Hà - Tiến Hùng; Kỹ thuật: Nam Phong • 11/09/2025

Năm học 2025 - 2026 là năm học đầu tiên tích hợp triển khai đồng bộ các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm đột phá đổi mới căn bản, toàn diện, phát triển bền vững giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong bối cảnh mới với nhiều nhiệm vụ quan trọng, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An có cuộc trao đổi với GS.TS.NGƯT Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

P.V: Thưa GS.TS Thái Văn Thành, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2025 - 2026, ông đã gợi mở khá rõ các giải pháp để triển khai nhiệm vụ giáo dục trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo, trên vai trò của mình sẽ có những phương án cụ thể nào để cùng các địa phương và các nhà trường phối hợp triển khai thực hiện?.

GS.TS.NGƯT Thái Văn Thành: Trước sự thay đổi của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hiện Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ động điều chỉnh về mô hình quản trị giáo dục. Đó là, Sở sẽ chỉ đạo trực tiếp các hiệu trưởng nhà trường từ mầm non đến THPT và có văn bản thông báo để các xã, phường biết nếu có nội dung liên quan, không còn khâu trung gian. Bên cạnh đó, do địa bàn tỉnh Nghệ An rộng, địa hình phức tạp nên Sở sẽ chia thành 5 cụm giáo dục, trong đó, cán bộ Sở sẽ kiêm nhiệm để phụ trách trực tiếp.

Cụ thể, sẽ chia cụm theo các huyện cũ như cụm Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, cụm khu vực Đô Lương, Thanh Chương Tân Kỳ, cụm đường 48 cũ, cụm khu vực Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành và cụm còn lại sẽ ở Vinh gồm Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc… 5 cụm giáo dục này sẽ hỗ trợ trực tiếp chính quyền địa phương hoặc khi có sự cố như an ninh trường học, bạo lực học đường… sẽ tư vấn với địa phương cách thức xử lý và báo cáo trực tiếp về Sở.

Các cụm được xem như cánh tay nối dài của Sở, văn phòng của cụm đặt ở các trung tâm giáo dục thường xuyên nên sẽ không phát sinh về cơ sở vật chất, bố trí thêm đội ngũ…

Buổi đầu tựu trường của học sinh Trường THCS Hưng Bình. Ảnh: Tiến Hùng

Giáo viên và học sinh Trường THCS Hưng Bình chào đón năm học mới. Ảnh: Mỹ Hà

Hiện Sở cũng đã đề nghị các phòng chuyên môn xây dựng lực lượng nòng cốt, cốt cán là các hiệu trưởng, đại diện cho các khu vực (mỗi địa bàn từ 5 -10 trường). Những trường được chọn sẽ dẫn dắt các phong trào, đầu tàu cho các chủ trương đổi mới giáo dục và hỗ trợ dẫn dắt cho các trường còn lại trong vùng.

Ngoài ra, theo phân cấp hiện nay, Chủ tịch UBND xã, phường có quyền điều động giáo viên, hiệu trưởng, hiệu phó lên hỗ trợ trong thời gian không quá 3 tháng trong các thời điểm như tổ chức các kỳ thi, thi học sinh giỏi. Chúng tôi cũng đã giao từng phòng chuyên môn sẽ tổng hợp lại những nhiệm vụ cơ bản của năm học từ nội dung công việc, quy trình hồ sơ, thủ tục. Việc “cầm tay chỉ việc” sẽ tạo thuận lợi cho chính quyền trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

P.V: Cuối tháng 8 vừa qua, UBND tỉnh đã có văn bản giao trách nhiệm cho Sở trong việc thực hiện thuyên chuyển, biệt phái giáo viên và tuyển dụng giáo viên cho năm học 2025 - 2026. Để đảm bảo công bằng, khách quan và giải quyết được bài toán thiếu giáo viên, Sở sẽ chỉ đạo như thế nào để kịp hoàn thành trong tháng 11/2025?.

GS.TS.NGƯT Thái Văn Thành: Ngày 26/8, UBND tỉnh đã có quyết định giao Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc thuyên chuyển, tuyển dụng giáo viên cho năm học 2025 - 2026. Trước thời điểm khai giảng, để thuận lợi cho công tác chuẩn bị năm học mới nên quan điểm của Sở sẽ trả nguyên trạng giáo viên cho các nhà trường như trước thời điểm sáp nhập huyện như trong năm học 2024 - 2025.

Qua quá trình nắm bắt trong thời gian gần đây, Sở nhận thấy việc bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên ở cơ sở có những bất cập và có những xáo trộn, dẫn đến trường thì thừa, trường thì thiếu giáo viên. Ngoài ra, có không ít giáo viên đã công tác vùng khó nhiều năm có nguyện vọng muốn được về gần nhà, nhiều giáo viên hợp đồng lâu năm nhưng chưa được tuyển dụng vào biên chế...

Sau khai giảng, ngay trong tháng 9, Sở sẽ yêu cầu các nhà trường rà soát đội ngũ giáo viên để điều hòa lại trong toàn tỉnh. Trong đó, ưu tiên những giáo viên đã công tác lâu năm ở vùng khó khăn (điều chuyển theo nguyện vọng). Những trường hợp chưa đi biệt phái, sẽ điều chuyển theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Sở yêu cầu hiệu trưởng phải thực hiện nghiêm túc, khách quan theo đúng các tiêu chí và Sở sẽ thực hiện việc giám sát.

Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 chào đón năm học mới. Ảnh: Tiến Hùng

Ngay sau khi hoàn thành việc điều động, biệt phái giáo viên, Sở sẽ đề nghị UBND tỉnh giao lại đúng biên chế cho các nhà trường, tránh tình trạng các trường thừa biên chế và sau đó lại điều giáo viên đi biệt phái… Về việc tuyển dụng giáo viên cho thời gian tới, việc tuyển dụng sẽ đúng theo vị trí việc làm, ưu tiên trước cho vùng khó khăn, hạn chế vùng thuận lợi. Trước khi tuyển dụng, chúng tôi sẽ rà soát lại, ưu tiên tuyển dụng giáo viên trước đội ngũ nhân viên, hành chính, y tế. Ngoài ra, sẽ xem xét tới những trường hợp đã hợp đồng lâu năm, sau đó mới tính toán đến hoàn cảnh và các yếu tố đặc thù khác. Chúng tôi đang phấn đấu để hoàn thành việc tuyển dụng trong tháng 10.

P.V: Năm học 2025 - 2026, ngành Giáo dục đã đưa ra 3 mục tiêu và 7 nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, một trong những vấn đề được quan tâm, chính là tiếp tục giữ chất lượng giáo dục. Vậy ngành sẽ chỉ đạo như thế nào để thực hiện được mục tiêu đã đề ra?.

GS.TS.NGƯT Thái Văn Thành: Chúng ta vừa kết thúc một năm học với nhiều thành tích nổi bật và vì thế, trong năm học tới, ngành cần phải tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được.

Song song với đó, ngành sẽ tham mưu cho UBND tỉnh có những chính sách riêng để quan tâm đầu tư cho cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên và quan tâm đến người học. Đồng thời, rà soát, sắp xếp lại các trường nhỏ, lẻ, đảm bảo chất lượng giáo dục phải đồng bộ từ mầm non đến THPT nhằm tạo nền tảng vững chắc từ “nền”, quan tâm, ưu tiên đặc biệt giáo dục miền núi để duy trì chất lượng miền núi.

Năm học này, ngành sẽ giữ nguyên các mô hình đang triển khai, đặc biệt là mô hình đảm bảo chất lượng. Đồng thời, tiếp tục động viên đội ngũ nhà giáo tiếp tục có những cải tiến về dạy và học, đánh giá để phát huy được năng khiếu, sở trường học sinh, hướng đến giáo dục toàn diện. Từ đó, tạo ra môi trường, khơi dậy động lực học tập, làm sao để học sinh thích đến trường, thích học, truyền lửa được đến người học.

Trong bối cảnh mới, ngành Giáo dục cũng sẽ định hình lại triết lý giáo dục Nghệ An. Trên cơ sở đó, các trường sẽ xây dựng lại chiến lược để thực hiện 5 Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, đó là Nghị quyết số 57, Nghị quyết số 59, Nghị quyết số 68, Nghị quyết số 69 và gần đây nhất là Nghị quyết số 71.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành cùng với các thầy giáo, cô giáo tại Lễ tổng kết phong trào thi đua "90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025". Đây là kỳ thi Nghệ An đã vươn lên đứng đầu cả nước. Ảnh: Mỹ Hà

P.V: Thưa GS.TS Thái Văn Thành, trước thềm năm học mới 2025 - 2026, đồng chí Tổng Bí Thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Vậy ông đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của Nghị quyết số 71 đối với sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo?.

GS.TS.NGƯT Thái Văn Thành: Tôi có thể khẳng định Nghị quyết số 71 ra đời đã tạo nên niềm vui, sự phấn khởi cho đội ngũ nhà giáo trên cả nước. Trong Nghị quyết, có nhiều chính sách mạnh, ưu việt và nổi trội, mang tính đột phá.

Đó là đầu tư nguồn lực lớn để hình thành hệ thống giáo dục quốc dân khoa học, đồng bộ, hiện đại, đạt chuẩn quốc tế và các điều kiện để đảm bảo chất lượng giáo dục được tăng cường, từ đầu tư trường lớp, phương tiện, thiết bị dạy học, đầu tư phương tiện nghiên cứu.

Trong Nghị quyết cũng đặc biệt quan tâm đến chính sách của đội ngũ nhà giáo. Chúng tôi cho rằng, đây chính là “thời kỳ vàng” của giáo dục khi đội ngũ nhà giáo được quan tâm từ lương, phụ cấp, chế độ thâm niên, ưu tiên thu hút nhà giáo vùng khó khăn, tài năng.

Đối với người học, Nghị quyết quan tâm đến việc nâng cao chất lượng nguồn giáo dục, quan tâm môi trường giáo dục, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, mở rộng các trường bán trú liên cấp, tiến tới cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh. Điều này không chỉ góp phần nhanh chóng hiện thực hóa mục tiêu công bằng trong tiếp cận giáo dục, thể hiện tính nhân văn của chế độ. Đây còn là tiền đề để nâng cao dân trí, phát hiện, bồi dưỡng được tài năng của các học trò, nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao. Điều này cũng khẳng định sự quan tâm của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, của Đảng và Nhà nước đối với thế hệ trẻ, đối với tương lai của đất nước. Đây là tiền đề để đưa dân tộc Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong ước.

Với những chính sách ưu việt này, tôi cũng cho rằng, ngành Giáo dục cũng cần phải nêu cao trách nhiệm đối với Đảng và Nhà nước, đối với Nhân dân. Khi đội ngũ nhà giáo đã có một môi trường, một không gian, một cơ hội để sáng tạo, để được phát triển, ghi nhận, tôn vinh thì những người thầy giáo, cô giáo cũng phải phát huy sự tự chủ, sáng tạo, tận tâm, tận lực và cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người.

P.V: Xin cảm ơn GS.TS.NGƯT Thái Văn Thành!.

Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 chào đón năm học mới. Ảnh: Mỹ Hà

