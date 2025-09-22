Kinh tế Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ chi trả và giải ngân kinh phí bổ sung dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A Thực hiện nhiệm vụ phục vụ nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua Nghệ An, đến thời điểm 30/6/2025, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, nhiều vướng mắc về thủ tục, đơn thư khiếu nại… cần phải tháo gỡ để đảm bảo tiến độ.



Sáng 22/9, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc để bàn phương án tháo gỡ các tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong giải quyết đơn thư khiếu nại, phê duyệt phương án bồi thường, đẩy nhanh tiến độ chi trả và giải ngân kinh phí bổ sung, giải quyết đơn thư các dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các địa phương liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Xuân Hoàng



Nhiều vướng mắc trong giải quyết đơn thư

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, tổng kinh phí được cấp cho công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng QL1A là 1.275 tỷ đồng. Đến hết ngày 30/6/2025, số tiền đã được phê duyệt là 677,856 tỷ đồng, trong đó đã chi trả cho người dân 667,156 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Đức An - Phó Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo tình hình giải quyết đơn thư, giải ngân kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng QL1A đến ngày 30/6/2025. Ảnh: Xuân Hoàng

Tính đến nay, vẫn còn 597,144 tỷ đồng chưa giải ngân. Trong số này có 319,171 tỷ đồng dự kiến sẽ cấp lại cho các xã, phường mới. Tổng nhu cầu kinh phí cần thiết để tiếp tục chi trả hiện khoảng 329,871 tỷ đồng.

Các địa phương có số kinh phí cần nhiều nhất là phường Quỳnh Mai (162,835 tỷ đồng), xã Quỳnh Lưu (83,592 tỷ đồng) và phường Hoàng Mai (52,505 tỷ đồng). Đây cũng là những địa bàn có số hộ dân liên quan lớn.

Thực tế triển khai tại các xã, phường cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều vụ việc khiếu nại, tranh chấp vẫn tồn đọng.

Tại phường Hoàng Mai, hiện vẫn còn 196 hộ chuyển tiếp từ thị xã Hoàng Mai (cũ), mới giải quyết được 28 trường hợp. Dự kiến đến ngày 30/9/2025, địa phương sẽ ban hành khoảng 60 quyết định giải quyết khiếu nại.

Đồng chí Nguyễn Duy Nhật - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu ý kiến. Ảnh: Xuân Hoàng

Ở phường Quỳnh Mai, tổng cộng 132 hộ đã được ban hành quyết định giải quyết khiếu nại đúng. Tuy nhiên, 17 hộ với số tiền 5,8 tỷ đồng vẫn chưa được chi trả do cấp trên chưa chuyển kinh phí.

Xã Quỳnh Văn hiện còn 8 hộ với 11 thửa đất đang vướng mắc, do hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ, gây khó khăn cho việc lập phương án bồi thường. Xã Quỳnh Lưu cũng tồn đọng 23 hộ chưa chi trả, nguyên nhân chủ yếu là do người dân đi làm ăn xa hoặc chưa thống nhất việc phân chia thừa kế.

Tại xã Đức Châu, 159 hộ vẫn chưa được xem xét hỗ trợ, bồi thường. Với xã Hùng Châu, khiếu nại của 58 công dân xã Diễn Trường (cũ) mới được xác minh 50 trường hợp, còn lại 8 công dân chưa làm việc.

Một đoạn Quốc lộ 1A qua địa bàn xã Quỳnh Mai. Ảnh: Tiến Đông

Tại buổi làm việc, các địa phương đã có kiến nghị cụ thể để tháo gỡ khó khăn. Phường Hoàng Mai đề nghị UBND tỉnh sớm cấp kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng, bao gồm cả phần chậm chi trả cho dự án mở rộng QL1A (đợt 1). Phường Quỳnh Mai kiến nghị Sở Tài chính bố trí kịp thời kinh phí chi trả cho các hộ đã có quyết định khiếu nại đúng.

Xã Quỳnh Văn và xã Quỳnh Lưu cam kết hoàn thành công tác rà soát, phê duyệt phương án bồi thường trước ngày 30/9 và 31/12/2025. Xã An Châu đề nghị được kéo dài thời gian chi trả để đảm bảo quyền lợi người dân, đồng thời, kiến nghị chuyển kinh phí trực tiếp về tài khoản UBND xã để chủ động chi trả, tránh phát sinh thủ tục.

Bảo đảm tiến độ dự án trọng điểm

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Hoàng



Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan, giải quyết dứt điểm các tồn đọng, bảo đảm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đúng kế hoạch vào cuối năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian còn lại của năm 2025 không còn nhiều, vì vậy các địa phương cần coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Đề nghị các xã khẩn trương thành lập tổ rà soát toàn bộ đơn thư trước ngày 10/10 để xin ý kiến Ban Chỉ đạo tỉnh, đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc trước ngày 30/10/2025.

Các sở, ngành liên quan cần quan tâm trả lời cụ thể các khó khăn, vướng mắc cho các xã, phường./.